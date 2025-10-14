Logo Image

ΔΝΤ: Η Κίνα πρέπει να ενισχύσει την εγχώρια ζήτηση, ο τομέας ακινήτων εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα

Οικονομία & Αγορές \ Διεθνή

REUTERS/Jonathan Ernst

«Καμπανάκι» από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο

Η Κίνα πρέπει να επαναπροσδιορίσει το μοντέλο ανάπτυξής της προς την εγχώρια ζήτηση, η οποία είναι αδύναμη εδώ και αρκετό καιρό λόγω της ύφεσης στην αγορά ακινήτων της χώρας, δήλωσε την Τρίτη το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τονίζοντας ένα μήνυμα που έχει στείλει εδώ και καιρό στο Πεκίνο.

Ο Γκουρίντσας σημείωσε ότι η Κίνα εξακολουθεί να έχει πολλά μη εξυπηρετούμενα δάνεια στον τομέα των ακινήτων.

Είπε ότι η Κίνα ενίσχυε την παραγωγή μεταποιημένων αγαθών, αλλά οι τιμές ήταν χαμηλότερες.

Πηγή: Reuters

