Κομισιόν: Πρόστιμο 157 εκατ. ευρώ σε Gucci, Chloé και Loewe για καθορισμό τιμών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο στις γνωστές εταιρείες μόδας Gucci, Chloé και Loewe λόγω παραβίασης των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ, καθώς εμπλέκονται σε πρακτικές καθορισμού τιμών μεταπώλησης, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ.

Οι τρεις εταιρείες δραστηριοποιούνται στον σχεδιασμό, την παραγωγή και τη διανομή προϊόντων υψηλής μόδας, όπως ρούχα, δερμάτινα είδη και αξεσουάρ, και η έρευνα της Επιτροπής αποκάλυψε ότι εμπόδισαν τους ανεξάρτητους μεταπωλητές τους, τόσο ηλεκτρονικούς όσο και φυσικούς, να ορίζουν οι ίδιοι τις λιανικές τιμές για προϊόντα που φέρουν τα εμπορικά τους σήματα.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, αυτή η πρακτική αυξάνει τις τιμές για τους καταναλωτές και περιορίζει τις επιλογές τους στην αγορά. Τα πρόστιμα ανέρχονται συνολικά σε πάνω από 157 εκατομμύρια ευρώ, αν και μειώθηκαν για κάθε εταιρεία λόγω της συνεργασίας τους με τις ευρωπαϊκές αρχές.