Οι Ολλανδοί κατέσχεσαν κινεζική εταιρεία τσιπ υπό πίεση των ΗΠΑ

Οι αμερικανικές αρχές εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για τον διευθύνοντα σύμβουλο της κινεζικής εταιρείας κατασκευής τσιπ Nexperia, λίγο πριν αυτή κατασχεθεί από τις ολλανδικές αρχές.

Νέα δημοσιευμένα δικαστικά έγγραφα αποκαλύπτουν ότι το ολλανδικό Υπουργείο Εξωτερικών και μια υπηρεσία της αμερικανικής κυβέρνησης που προστατεύει την κρίσιμη τεχνολογία των ΗΠΑ συναντήθηκαν τον Ιούνιο για να συζητήσουν την υπόθεση της Nexperia — μιας ολλανδικής εταιρείας τσιπ που ανήκει στον κινεζικό τεχνολογικό όμιλο Wingtech.

Απαίτηση για αλλαγή ηγεσίας

Κατά τη συνάντηση, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι η απομάκρυνση του διευθύνοντος συμβούλου, Zhang Xuezheng, ιδρυτή της Wingtech, θα ήταν απαραίτητη για να εξαιρεθεί η εταιρεία από τους περιορισμούς στις εξαγωγές των ΗΠΑ.

«Είναι προβληματικό ότι ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας παραμένει ο ίδιος Κινέζος ιδιοκτήτης», ανέφεραν οι ΗΠΑ, σύμφωνα με τα πρακτικά της συνάντησης.

«Είναι σχεδόν βέβαιο ότι ο CEO θα πρέπει να αντικατασταθεί για να πληροί τις προϋποθέσεις εξαίρεσης από τη λίστα οντοτήτων.»

Ολλανδική κατάσχεση υπό αμερικανική σκιά

Η αποκάλυψη των πιέσεων από τις ΗΠΑ έρχεται μετά την ανακοίνωση της ολλανδικής κυβέρνησης ότι είχε κατασχέσει τον έλεγχο της Nexperia τον Σεπτέμβριο. Η εταιρεία, με έδρα το Nijmegen της Ολλανδίας, είχε εξαγοραστεί από τη Wingtech το 2019.

Για διάστημα ενός έτους, η Nexperia δεν θα μπορεί να λαμβάνει σημαντικές επιχειρηματικές αποφάσεις χωρίς την έγκριση της ολλανδικής κυβέρνησης.

Η Χάγη αρνείται τις πιέσεις

Η υφυπουργός Εξωτερικού Εμπορίου της Ολλανδίας, Aukje de Vries, διέψευσε ότι η στάση της κυβέρνησης επηρεάστηκε από την Ουάσιγκτον.

«Λαμβάνουμε τις δικές μας αποφάσεις», δήλωσε στους δημοσιογράφους στο περιθώριο της συνάντησης των υπουργών Εμπορίου της Ε.Ε. στη Δανία.

Αμερικανικοί περιορισμοί και κινεζικά αντίμετρα

Η Nexperia δήλωσε επίσης ότι υπέστη περιορισμούς στις εξαγωγές από τις ΗΠΑ στα τέλη Σεπτεμβρίου, ως θυγατρική της Wingtech, η οποία έχει ενταχθεί στη “entity list” των ΗΠΑ από τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους.

Την ίδια ημέρα, η Ουάσιγκτον επέκτεινε το καθεστώς ελέγχου εξαγωγών και σε θυγατρικές (με ποσοστό ιδιοκτησίας τουλάχιστον 50%) εταιρειών που βρίσκονται ήδη στη λίστα.

Η Κίνα απάντησε λίγες ημέρες αργότερα, επιβάλλοντας εξαγωγικούς περιορισμούς στη Nexperia China και στους υπεργολάβους της. Οι περιορισμοί ισοδυναμούν με απαγόρευση εξαγωγής ορισμένων εξαρτημάτων που κατασκευάζονται στην Κίνα.

Αντίδραση της Wingtech

Η Wingtech χαρακτήρισε την παρέμβαση της Ολλανδίας «πράξη υπερβολικής παρέμβασης, καθοδηγούμενη από γεωπολιτικές προκαταλήψεις και όχι από αξιολόγηση κινδύνων βασισμένη σε πραγματικά δεδομένα», και ανακοίνωσε ότι ζήτησε υποστήριξη από την κινεζική κυβέρνηση.

Με πληροφορίες από POLITICO