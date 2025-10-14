Η χώρα όπου τα data centers «καίνε» περισσότερο ρεύμα

Τα data center αποτελούν τον κύριο μοχλό της αυξανόμενης σε παγκόσμιο επίπεδο ζήτησης ενέργειας, σύμφωνα με νέα έκθεση της εταιρείας McKinsey & Company.

Ειδικότερα, η βιομηχανική ανάπτυξη αναμένεται να επιφέρει διπλασιασμό της παγκόσμιας ζήτησης για ηλεκτρική ενέργεια έως το 2050, σύμφωνα με την έκθεση Global Energy Perspective 2025. Ο αγώνας δρόμου για την κατασκευή data center αποτελεί βασικό παράγοντα αυτής της ζήτησης στη Δυτική Ευρώπη, την Κίνα και τη Βόρεια Αμερική.

«Αφού αναλύσαμε μια λεπτομερή σειρά έργων data center, προβλέπουμε έναν μέσο παγκόσμιο ρυθμό ανάπτυξης 17% ετησίως στη ζήτηση ενέργειας που σχετίζεται με τα data center την περίοδο μεταξύ 2022 και 2030», αναφέρει η έκθεση.

Στις ΗΠΑ, ο μέσος ρυθμός φτάνει το 25%. Μέχρι το 2030, τα data center θα μπορούσαν να αντιπροσωπεύουν πάνω από το 14% της συνολικής ζήτησης ενέργειας στις ΗΠΑ. Αυτό το ποσοστό είναι υπερτριπλάσιο από την ενέργεια που θα χρησιμοποίησαν τα data center στις ΗΠΑ το 2023.

Οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες κατασκευάζουν τεράστιες νέες εγκαταστάσεις data center σε όλη τη χώρα και συνεχίζουν να ανακοινώνουν νέα έργα.

Από τη Βιρτζίνια μέχρι τη Λουιζιάνα και την Αριζόνα, οι μεγάλες εταιρείες κοινής ωφέλειας ζητούν έγκριση για την κατασκευή νέων σταθμών παραγωγής ενέργειας και γραμμών μεταφοράς. Αυτά τα έργα συχνά ανέρχονται σε δισεκατομμύρια δολάρια και έχουν εγείρει ερωτήματα σχετικά με το πόσο από το κόστος θα πρέπει να μετακυλιστεί στους οικιακούς και τους μικρούς επιχειρηματικούς φορείς.

Η έκθεση της McKinsey σημειώνει ότι εν μέσω της αυξανόμενης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, τα ορυκτά καύσιμα είναι πιθανό να παραμείνουν μεγάλο μέρος του ενεργειακού μείγματος έως το 2050. Οι αναδυόμενες τεχνολογίες ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα χρειάζονται περισσότερο χρόνο από τον αναμενόμενο για να ωριμάσουν και είναι πιθανό να παραμείνουν μικρό μέρος της αγοράς τις επόμενες δεκαετίες, αναφέρει η έκθεση.

Με πληροφορίες από Business Insider