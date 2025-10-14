Γαλλία: Παρουσιάστηκαν τα πρώτα μέτρα για τον προϋπολογισμό – Την Πέμπτη η ψηφοφορία για τις προτάσεις μομφής

Παρουσιάστηκαν τα πρώτα μέτρα της κυβέρνησης του Σεμπαστιάν Λεκορνί στη Γαλλία για τον προϋπολογισμό.

Το προσχέδιο του προϋπολογισμού στοχεύει σε μια μείωση ελλείμματος περίπου τριάντα δισεκατομμυρίων ευρώ. Το σχέδιο κατανέμεται σε περίπου 17 δισ. ευρώ σε εξοικονόμηση δαπανών και σε περίπου 14 δισ. ευρώ επιπλέον μέσω μέτρων για τα φορολογικά έσοδα.

Το προσχέδιο προϋπολογισμού που παρουσίασε την Τρίτη η κυβέρνηση Λεκορνί προβλέπει την παράταση κατά ένα έτος, αλλά τη μείωση κατά το ήμισυ, της επιβάρυνσης επί των κερδών των μεγάλων εταιρειών που εισήχθη το 2025. Αυτή η συνεισφορά, η οποία αφορά τις 400 μεγαλύτερες εταιρείες με κύκλο εργασιών τουλάχιστον 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στη Γαλλία, αναμένεται να αποφέρει 4 δισεκατομμύρια ευρώ, τα μισά από αυτά που απέφερε το 2025.

Η πρόταση προβλέπει την εισαγωγή φόρου στις εταιρείες χαρτοφυλακίου περιουσιακών στοιχείων, οι οποίοι μερικές φορές χρησιμοποιούνται για την παράκαμψη φόρων, σύμφωνα με έγγραφο που είδε το AFP.

«Εμπνευσμένος από παρόμοιους φόρους που ισχύουν σε αρκετές άλλες χώρες, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιρλανδία, αυτός ο φόρος στοχεύει στην αποτροπή στρατηγικών φοροαποφυγής μέσω της συσσώρευσης μη διανεμημένου εισοδήματος σε εταιρείες, αποφεύγοντας έτσι τη φορολογία », αναφέρει το έγγραφο.

Εν τω μεταξύ οι προτάσεις μομφής από την Ανυπότακτη Γαλλία και στη συνέχεια από την Εθνική Συσπείρωση θα εξεταστούν το πρωί της Πέμπτης.

Αυτές οι προτάσεις έχουν ελάχιστες πιθανότητες να εγκριθούν, καθώς το Σοσιαλιστικό Κόμμα έχει δηλώσει ότι δεν θα τις ψηφίσει, καθώς πρώτα αναμένει την ανακοίνωση της «άμεσης και πλήρους» αναστολής της μεταρρύθμισης των συντάξεων του 2023.

Οι Σοσιαλιστές θα μπορούσαν να υποβάλουν τη δική τους πρόταση μετά την ομιλία του πρωθυπουργού στην Εθνοσυνέλευση το απόγευμα της Τρίτης. Σε αυτήν την περίπτωση, οι τρεις προτάσεις θα μπορούσαν να εξεταστούν μαζί, για παράδειγμα, το βράδυ της Πέμπτης.

Με πληροφορίες από Le Monde, Le Figaro