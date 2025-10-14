Πότε η Κίνα θα ξεπεράσει την οικονομική παντοκρατορία των ΗΠΑ

Μπορεί ο πρόεδρος Τραμπ να διαβεβαιώνει ότι «όλα θα πάνε καλά με την Κίνα» και θα βρεθεί λύση στην εμπορική διαμάχη, αλλά το Πεκίνο προειδοποιεί πώς «αν φτάσουμε σε μάχη, θα πολεμήσουμε μέχρι τέλους», όπως προειδοποίησε το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου.

Ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, συμπεριλαμβάνει πλέον και τη ναυτιλία. Η Κίνα ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει ειδικούς δασμούς σε πλοία αμερικανικής ιδιοκτησίας, αμερικανικής λειτουργίας, αμερικανικής κατασκευής ή με αμερικανική σημαία. Ταυτόχρονα, το Πεκίνο διευκρίνισε ότι τα πλοία που κατασκευάζονται στην Κίνα θα εξαιρούνται από τους δασμούς. Όπως μετέδωσε σήμερα η κρατική τηλεόραση CCTV, οι εξαιρέσεις ισχύουν επίσης για άδεια πλοία που εισέρχονται σε κινεζικά ναυπηγεία για επισκευές.

Η ανακοίνωση συνέπεσε με την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να επιβάλλουν λιμενικά τέλη σε κινεζικά φορτηγά πλοία που μεταφέρουν τα πάντα, από παιχνίδια μέχρι αργό πετρέλαιο.

Το Πεκίνο βλέπει να ορθώνεται «τείχος» στις εξαγωγές κινεζικών προϊόντων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι κινεζικές εξαγωγές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες μειώθηκαν κατά 27% τον Σεπτέμβριο σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα πέρυσι, σηματοδοτώντας την έκτη συνεχόμενη πτώση, ενώ οι συνολικές εξαγωγές της χώρας κατέγραψαν την ταχύτερη ανάπτυξη τους τελευταίους έξι μήνες, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Γενική Διοίκηση Τελωνείων, στο Πεκίνιο.

Με βάση τα στοιχεία αυτά, ενώ οι συνολικές εξαγωγές της Κίνας αυξήθηκαν κατά 8,3% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 328,5 δισεκατομμύρια δολάρια, μέχρι τον Αύγουστο, οι εξαγωγές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ήδη μειωθεί κατά 33%.

«Οι εξαγωγές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να επηρεάζονται από τις εμπορικές εντάσεις και τις οικονομικές πολιτικές που εισήγαγε η κυβέρνηση των ΗΠΑ, η οποία έχει επιβάλει νέους δασμούς με στόχο την επιστροφή της μεταποίησης στη χώρα», εκτιμούν ασιάτες αναλυτές.

Την ίδια ώρα, η Κίνα έχει ενισχύσει τους εμπορικούς δεσμούς με άλλες περιοχές: οι εξαγωγές της στη Νοτιοανατολική Ασία αυξήθηκαν κατά 15,6% σε ετήσια βάση, αυτές προς τη Λατινική Αμερική κατά 15% και αυτές προς την Αφρική κατά 56%.

«Το εξωτερικό περιβάλλον παραμένει περίπλοκο και απαιτητικό. Το κινεζικό εμπόριο αντιμετωπίζει αυξανόμενες αβεβαιότητες και προκλήσεις», δήλωσε ο Γουανγκ Τζουν, υφυπουργός αρμόδιος για τα τελωνεία της Κίνας.

Χαμηλό κόστος

Σύμφωνα με τον Γκάρι Νατζ, ανώτερο οικονομολόγο της Natixis, «οι κινεζικές εξαγωγές συνεχίζουν να δείχνουν ανθεκτικότητα, χάρη στο χαμηλό κόστος και την περιορισμένη παγκόσμια υποκατάσταση, παρά τους αυξανόμενους δασμούς». Ο Νατζ προειδοποίησε, ωστόσο, ότι «οι έλεγχοι στις εξαγωγές, αν ενταθούν, θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τις διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού».

Οι εντάσεις μεταξύ Πεκίνου και Ουάσινγκτον κλιμακώθηκαν μετά την απόφαση του Πεκίνου να επιβάλει δραστικούς ελέγχους στις εξαγωγές κρίσιμων για την τεχνολογία, σπανίων γαιών. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απάντησε με νέους δασμούς 100% σε κινεζικά προϊόντα από την 1η Νοεμβρίου και περαιτέρω περιορισμούς στις εξαγωγές κρίσιμου λογισμικού.

Ο Τραμπ δικαιολόγησε τις ενέργειές του υποστηρίζοντας ότι η Κίνα είχε στείλει «επιστολές σε χώρες σε όλο τον κόσμο» ανακοινώνοντας περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και άλλων υλικών. Αυτό «προέκυψε από το πουθενά», είπε, και θα μπορούσε να παραλύσει το παγκόσμιο εμπόριο και να βλάψει πολλές χώρες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποχώρησε πάντως, γράφοντας στην πλατφόρμα Truth Social: «Μην ανησυχείτε για την Κίνα, όλα θα πάνε καλά! Ο αξιότιμος Πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ απλώς περνούσε μια κακή στιγμή. Δεν θέλει ύφεση για τη χώρα του, ούτε εγώ. Οι ΗΠΑ θέλουν να βοηθήσουν την Κίνα, όχι να την βλάψουν!!!»

«Οι πολιτικές που εφαρμόζει η κυβέρνηση Τραμπ θα βλάψουν σαφώς την οικονομία των ΗΠΑ», υποστηρίζει ο Πάτρικ Άρτους, βετεράνος οικονομολόγος στην επενδυτική τράπεζα Natixis. Εκτιμά μάλιστα ότι «παρά τη δημογραφική μείωση στην Κίνα, η χώρα αυτή θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ταχύτερο ρυθμό από τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Μεγαλύτερο το κινεζικό ΑΕΠ

Τα στοιχεία από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αποκαλύπτουν άλλωστε ότι το ΑΕΠ της Κίνας, σε ισοτιμία αγοραστικής δύναμης, είναι σήμερα κατά 10 τρισεκατομμύρια δολάρια μεγαλύτερο από αυτό των ΗΠΑ. Με βάση τα στοιχεία αυτά, η οικονομία της Κίνας υπερβαίνει τα 40 τρισεκατομμύρια δολάρια, αντιπροσωπεύοντας ήδη το 20% της παγκόσμιας οικονομίας, σε σύγκριση με 30 τρισεκατομμύρια δολάρια για τις ΗΠΑ (14% της παγκόσμιας οικονομίας).

Η Κινα έχει ήδη συμβάλει στο 30% της αύξησης του παγκόσμιου ΑΕΠ από το 2008.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 1981, η οικονομία της Κίνας αντιπροσώπευε μόλις το 2% του παγκόσμιου ΑΕΠ σε ισοτιμία αγοραστικής δύναμης, ενώ οι ΗΠΑ πάνω από το 21%.

Τότε, ο αμερικανικός γίγαντας μπορούσε να στριμώξει το κινεζικό «μυρμήγκι», όποτε ήθελε. Η ιστορία άλλαξε γρήγορα και το 2014 έγινε η ιστορική υπέρβαση: Οσον αφορά την ισοτιμία αγοραστικής δύναμης, η Κίνα ξεπέρασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σηματοδοτώντας την πρώτη φορά σε 150 χρόνια που οι Ηνωμένες Πολιτείες υστερούν σε σχέση με μια άλλη οικονομία σε αυτόν τον δείκτη. Έκτοτε, η Ουάσιγκτον έχει απαντήσει με διάφορες πολιτικές για να περιορίσει την άνοδο της Κίνας.

«Σήμερα, αυτό που είναι πιο εντυπωσιακό είναι ο ρυθμός με τον οποίο αυξάνεται αυτό το χάσμα υπέρ της Κίνας και τι επιφυλάσσει το μέλλον, λένε Κινέζοι οικονομολόγοι. «Η Κίνα θα παράγει τελικά τόσα πολλά αγαθά και υπηρεσίες που ακόμη και αν η τελική τιμή καθενός από αυτά είναι χαμηλότερη από το ίδιο αγαθό που παράγεται στις ΗΠΑ, το ΑΕΠ της Κίνας θα είναι τελικά υψηλότερο», υποστηρίζουν.

Ένα επικίνδυνο κοκτέιλ πολιτικών

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υποστούν επιβράδυνση στην παραγωγικότητα της εργασίας και στην παραγωγή, λόγω της αντιμεταναστευτικής πολιτικής, της συνεχιζόμενης επένδυσης στα ορυκτά καύσιμα, που εμποδίζουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και καθυστερούν έτσι οι τεχνολογίες που είναι απαραίτητες για την ενεργειακή μετάβαση», υποστηρίζει ο Αρτους.

Οι προβλέψεις του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας, αν και δεν ενσωματώνουν τον αντίκτυπο αυτών των παραγόντων που απαριθμεί ο Αρτους, αναφέρουν πώς τα επόμενα χρόνια, ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ της Κίνας θα είναι σχεδόν διπλάσιος από αυτόν των ΗΠΑ. Αν και προβλέπεται συνεχής σύγκλιση λόγω της χαμηλότερης ανάπτυξης της Κίνας καθώς μειώνεται δημογραφικά, το εργατικό δυναμικό της.

«Και, παρά τη μείωση του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας, η Κίνα θα ξεπεράσει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε οικονομικό μέγεθος, χάρη στα σημαντικά κέρδη παραγωγικότητας και τις τεράστιες επενδύσεις της σε νέες τεχνολογίες, μπαταρίες για ηλεκτρικά οχήματα, ημιαγωγούς, τεχνητή νοημοσύνη κ.λπ.», λέει ο οικονομολόγος της Natixis.

Το 2045 σημείο καμπής

Ο καθηγητής στο πανεπιστήμιο του Πεκίνου, Τζάστιν Γιφού Λιν, ένας εξέχων οικονομολόγος γνωστός για τις ακριβείς προβλέψεις του για την ανάπτυξη της Κίνας τα τελευταία χρόνια, θεωρεί ότι το 2045 θα είναι η στιγμή που η Κίνα θα ξεπεράσει σε οικονομικούς όρους τις ΗΠΑ.

Ο κινέζος οικονομολόγος λέει ότι η παγκόσμια οικονομική τάξη έχει αλλάξει δραματικά από το 2000, που η G8 αντιπροσώπευε σχεδόν το ήμισυ του παγκόσμιου ΑΕΠ. «Το 2000, η ​​G8 έλεγχε περίπου το 47% του παγκόσμιου ΑΕΠ, αλλά μέχρι το 2018, το μερίδιό της είχε ήδη μειωθεί στο 34,7% και η υποχώρηση συνεχίζεται» λέει, αποδίδοντας αυτή την πτώση στην ταχεία άνοδο των αναδυόμενων οικονομιών, όπως η Κίνα.

«Το πλεονέκτημα της καθυστέρησης»

«Το 80% της πτώσης της G8 αντισταθμίστηκε από την ανάπτυξη της Κίνας», πρόσθεσε ο Τζάστιν Γιφού Λιν . Υποστηρίζει μάλιστα ότι η δυναμική ανάπτυξης της Κίνας παραμένει ισχυρή, λόγω αυτού που ονόμασε ως «πλεονέκτημα της καθυστέρησης»: Ένα μοτίβο που παρατηρήθηκε στη μεταπολεμική Γερμανία, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα.

Ο κινέζος οικονομολόγος προβλέπει επίσης ότι η Κίνα θα μπορούσε να διατηρήσει ανάπτυξη άνω του 4% ετησίως έως το 2045. «Η Κίνα έχει τρία σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα στη συνεχιζόμενη βιομηχανική επανάσταση: το ταλέντο, το μέγεθος της αγοράς και την παραγωγική ικανότητα», λέει.

Η Κίνα παράγει ετησίως περισσότερους από έξι εκατομμύρια αποφοίτους στον τομέα της τεχνολογίας, έχει τη μεγαλύτερη εγχώρια αγορά στον κόσμο και παραμένει ο παγκόσμιος κόμβος παραγωγής.

Αν η Κίνα διατηρήσει έναν μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 4,5%, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύσσονται περίπου με 1,6%, η κινεζική οικονομία θα μπορούσε να γίνει 2,5 φορές μεγαλύτερη από αυτή των ΗΠΑ έως το 2045. «Μέχρι τότε, θα έχει σφυρηλατηθεί μια νέα παγκόσμια οικονομική τάξη», τονίζει ο κινέζος οικονομολόγος και προσθέτει. «Η ειρήνη και η σταθερότητα θα έρθουν καθώς η οικονομική δύναμη θα εξισορροπείται».