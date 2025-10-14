Κρυπτονομίσματα: Δικάζονται τα δύο αδέρφια που έκλεψαν 25 εκατ. δολάρια σε 12 δευτερόλεπτα – Θεμιτό παιχνίδι στην άγρια Δύση του crypto trading, λέει η υπεράσπιση

Δώδεκα δευτερόλεπτα. Τόσο χρειάστηκαν δύο αδέρφια για να αποσπάσουν κρυπτονομίσματα αξίας περίπου 25 εκατ. δολαρίων στις ΗΠΑ, αφού κατάφεραν να «σπάσουν» τον κώδικα του blockchain Ethereum για να εκμεταλλευθούν τη διαδικασία επικύρωσης συναλλαγών του.

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι δύο αδέρφια που σπούδασαν στο MIT πραγματοποίησαν την ληστεία εφαρμόζοντας ένα προσεκτικά προετοιμασμένο και εξειδικευμένο σχέδιο απάτης, που ήταν πρώτο στο είδος του.

Η υπεράσπιση από την άλλη υποστηρίζει ότι απλώς ξεγέλασαν τα bots. Ουσιαστικά τα δύο αδέρφια υποστηρίζουν ότι δεν υπήρξε καν απάτη. Το μόνο που έκαναν ήταν να ξεγελάσουν κάποια «αρπακτικά» αυτοματοποιημένα bots συναλλαγών.

Στην άγρια ​​Δύση του εμπορίου κρυπτονομισμάτων, ήταν θεμιτό παιχνίδι, όχι απάτη. Αυτό πρόκειται να υποστηρίξουν οι δικηγόροι υπεράσπισης του 25χρονου Άντον Περαίρ-Μπουένο και του 29χρονου Τζέιμς Περαίρ-Μπουένο όταν θα εκδικαστεί στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν την Τρίτη η υπόθεσή τους.

Εάν καταδικαστούν για τις κατηγορίες συνωμοσίας, ηλεκτρονικής απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που τους βαρύνουν, τα δύο αδέρφια, με υψηλές σπουδές στα μαθηματικά και τις επιστήμες των υπολογιστών, αντιμετωπίζουν μέγιστη ποινή φυλάκισης 20 ετών για κάθε κατηγορία.

Σημειώνεται ότι η δίκη ξεκινάει σε μια φάση που η αμερικανική κυβέρνηση προσπαθεί να βάλει τάξη στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, μεταξύ άλλων μέσω νέων κανονισμών.

Σχεδίαζαν για μήνες, εκτέλεσαν σε δευτερόλεπτα

Τα αδέρφια φέρεται να έκλεψαν Ethereum από traders, αποκτώντας με παράνομο τρόπο πρόσβαση σε εκκρεμείς ιδιωτικές συναλλαγές και στη συνέχεια αλλάζοντας τις συναλλαγές, ώστε να αποκτήσουν τα κρυπτονομίσματα των θυμάτων τους. Η διαδικασία εκτελέστηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι η κλοπή διάρκειας 12 δευτερολέπτων από τα δύο αδέρφια τον Απρίλιο του 2023 ήταν «σχολαστικά σχεδιασμένη» για τουλάχιστον τρεις μήνες, σύμφνωνα με τις διαδικτυακές αναζητήσεις τους: «πώς να ξεπλύνει κανείς κρυπτονομίσματα» και «κορυφαίοι δικηγόροι κρυπτονομισμάτων».

Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι τα αδέρφια χρησιμοποίησαν «συναλλαγές δολώματος» για να βρουν τρεις εμπόρους-θύματα και να μελετήσουν τις εμπορικές τους συνήθειες. Στη συνέχεια, «δελέασαν» τα bots συναλλαγών των θυμάτων σε μια προσεκτικά στημένη παγίδα.

Η παγίδα είχε στηθεί με μια ακαταμάχητη δέσμη συναλλαγών κρυπτονομισμάτων — το είδος των συναλλαγών για τις οποίες τα αδέρφια μάντεψαν σωστά ότι τα bots των θυμάτων θα άρπαζαν την ευκαιρία ώστε να επωφεληθούν, κατά τους εισαγγελείς.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, τα αδέρφια εκμεταλλεύτηκαν μια «ευπάθεια» του λογισμικού που τους επέτρεψε να έχουν γρήγορη πρόσβαση στις ιδιωτικές πληροφορίες συναλλαγών του θύματός τους και να «παραποιούν» την αγορά. Αντί να δημιουργήσουν το αναμενόμενο κέρδος, τα θύματα διαπίστωσαν ότι τα 25 εκατομμύρια δολάρια είχαν αγοράσει ένα σωρό από ουσιαστικά άχρηστα, μη ρευστοποιήσιμα κρυπτονομίσματα.

Στην πορεία τα δύο αδέρφια φέρεται να έκρυψαν τις ταυτότητές τους — και την τοποθεσία του παράνομου κέρδους της ληστείας — μέσω ενός δικτύου εικονικών εταιρειών, κρυπτογραφικών διευθύνσεων και ξένων ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων.