Η Ιρλανδία μειώνει τους φόρους στα επενδυτικά κεφάλαια

Η Ιρλανδία θα μειώσει τους φόρους στα επενδυτικά κεφάλαια και άλλα χρηματοπιστωτικά προϊόντα για να προσελκύσει ιδιώτες επενδυτές, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών, Ρόμπερτ Τρόι

Μιλώντας στην ετήσια εκδήλωση Mediolanum International Funds, ο Ιρλανδός υπουργός Οικονομικών, δήλωσε ότι σχεδιάζει να μειώσει τον φορολογικό συντελεστή από 41% σε 38% στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.

Αυτό το μέτρο αποτελεί μέρος ενός πιο φιλόδοξου σχεδίου για τη διατήρηση του Δουβλίνου ως ενός από τα σημαντικότερα χρηματοοικονομικά κέντρα της Ευρώπης για τον κλάδο της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.

Ο επενδυτικός κλάδος στην Ιρλανδία δεν βασίζεται σε ιδιώτες επενδυτές, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν μόνο το 1% του συνόλου. Το νησί έχει καταφέρει να τοποθετηθεί ως η τρίτη μεγαλύτερη παγκόσμια έδρα κεφαλαίων, με περισσότερα από πέντε τρισεκατομμύρια ευρώ σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση, μέσω μιας στρατηγικής που ανέπτυξαν διάφορες κυβερνήσεις, από τη δεκαετία του 1990, με διάφορα μέτρα για την ανάπτυξη του τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Θα πρέπει να σημειωθεί πάντως ότι οι επενδυτές που είναι «φορολογικοί κάτοικοι» Ιρλανδίας πρέπει να υποβάλουν φορολογική δήλωση στην IRS οκτώ χρόνια μετά την πραγματοποίηση της επένδυσης και να καταβάλουν αυτόν τον φορολογικό συντελεστή επί των κερδών του αμοιβαίου κεφαλαίου. Συνεπώς, η μείωση αποτελεί ένα ευαίσθητο ζήτημα για τους αποταμιευτές.

Στην Ιρλανδία, ο όγκος των καταθέσεων ανέρχεται σε 170 δισεκατομμύρια ευρώ και η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να ευαισθητοποιήσει τους αποταμιευτές σχετικά με τη σημασία των επενδύσεων σε προϊόντα υψηλότερου κινδύνου με αντάλλαγμα υψηλότερες αποδόσεις.

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

Το θέμα αυτό αποτελεί ένα από τα ζητήματα που απασχολούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του σχεδίου της για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων. Μάλιστα, η ιρλανδική κυβέρνηση σκοπεύει να χαράξει έναν οδικό χάρτη από το επόμενο έτος για την απλούστευση και την προσαρμογή του φορολογικού συστήματος με στόχο την ενθάρρυνση των επενδύσεων στο λιανικό εμπόριο.

Ωστόσο, η πιο σημαντική πτυχή για την ιρλανδική κυβέρνηση, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών, είναι η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας του Δουβλίνου στον παγκόσμιο επενδυτικό κλάδο. Για τον σκοπό αυτό, επιθυμούν επίσης να προωθήσουν μια νέα έκδοση του Ireland for Finance για τα επόμενα πέντε χρόνια- μια πρωτοβουλία που έχει στόχο να υποστηρίξει τον μετασχηματισμό του τομέα σε ένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Μεταξύ των μέτρων που έχουν ήδη εγκριθεί από την ιρλανδική κυβέρνηση είναι η αύξηση της φορολογικής πίστωσης για την Έρευνα και Ανάπτυξη από 30% σε 35%, η επέκταση της απαλλαγής από τα μερίσματα εξωτερικού και η κατάργηση του φόρου χαρτοσήμου για τις ιρλανδικές εταιρείες με κεφαλαιοποίηση μικρότερη από 1 δισεκατομμύριο ευρώ που είναι εισηγμένες στο Euronext Dublin.

«Ο ανταγωνισμός είναι αυτό που οδηγεί την καινοτομία και την αποτελεσματικότητα», σημείωσε ο Ρόμπερτ Τρόι ο οποίος τόνισε τη σημασία της απλούστευσης της ρύθμισης και της φορολογίας για «τη βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της Ιρλανδίας και την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης».