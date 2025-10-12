Logo Image

Τραμπ: Θέλουμε να βοηθήσουμε την Κίνα – Όχι να τη βλάψουμε

Οικονομία & Αγορές \ Διεθνή

REUTERS/Jonathan Ernst

«Ο σεβαστός πρόεδρος Σι... δεν θέλει κατάθλιψη για τη χώρα του»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «θέλουν να βοηθήσουν την Κίνα, όχι να την βλάψουν», υιοθετώντας έναν πιο συμβιβαστικό τόνο, λίγες ημέρες μετά την απειλή επιβολής επιπλέον δασμών 100% στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

«Οι ΗΠΑ θέλουν να βοηθήσουν την Κίνα, όχι να την βλάψουν!!!», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτηση στο Truth Social, προσθέτοντας ότι «ο σεβαστός Πρόεδρος Σι (Τζινπίνγκ)… δεν θέλει κατάθλιψη για τη χώρα του».

Την Παρασκευή, ο Τραμπ είχε ανακοινώσει ότι θα επιβάλλει τους επιπλέον δασμούς 100% στις κινεζικές εξαγωγές, με ημερομηνία εφαρμογής την 1η Νοεμβρίου, ως αντίδραση σε όσα χαρακτήρισε «εξαιρετικά επιθετικούς» νέους περιορισμούς εξαγωγών από την Κίνα σε σπάνιες γαίες.

