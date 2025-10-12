Το Πεκίνο «έκλεισε» το τηλέφωνο στις ΗΠΑ μετά τις νέες απειλές Τραμπ

Οι εμπορικές εντάσεις ΗΠΑ – Κίνας κλιμακώνονται, μετά την επιβολή επιπλέον δασμών 100% στο Πεκίνο από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σήμερα δήλωσε πως θέλει «να βοηθήσει την Κίνα, όχι να τη βλάψει». Από την άλλη, το Πεκίνο υπερασπίζεται τους περιορισμούς που έχει επιβάλει στις σπάνιες γαίες τονίζοντας ότι στόχος τους είναι η προστασία στρατηγικών υλικών, ενώ προς το παρόν δεν επέβαλε νέους δασμούς στις ΗΠΑ, αφήνοντας ανοιχτό το περιθώριο διαπραγματεύσεων.

Ο Αμερικανός εκπρόσωπος εμπορίου, Τζέιμισον Γκρίνερ, δήλωσε την Κυριακή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ζήτησαν τηλεφωνική επικοινωνία με την Κίνα μετά την ανακοίνωση της επέκτασης των ελέγχων εξαγωγών σε σπάνιες γαίες, αλλά το Πεκίνο ανέβαλε τη συνομιλία.

«Δεν ενημερωθήκαμε εκ των προτέρων και μόλις μάθαμε για το θέμα από δημόσιες πηγές, επικοινωνήσαμε αμέσως με τους Κινέζους για τηλεφωνική συνομιλία, αλλά εκείνοι την ανέβαλαν», δήλωσε ο Γκρίνερ στο Fox News, χαρακτηρίζοντας την κίνηση της Κίνας «κατάληψη εξουσίας».

Ο Ντόναλντ Τραμπ, απάντησε την Παρασκευή στην επέκταση των ελέγχων επιβάλλοντας επιπλέον δασμούς 100% στις κινεζικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ και θεσπίζοντας νέους περιορισμούς για «κάθε κρίσιμο λογισμικό», με εφαρμογή από την 1η Νοεμβρίου.

Η αναζωπύρωση των εμπορικών εντάσεων έχει προκαλέσει αναταράξεις στη Wall Street, με τις μετοχές των τεχνολογικών κολοσσών να σημειώνουν πτώση και ξένες εταιρείες που εξαρτώνται από την παραγωγή σπάνιων γαιών στην Κίνα να εκφράζουν ανησυχίες. Παράλληλα, η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την προγραμματισμένη για αργότερα αυτόν τον μήνα συνάντηση Τραμπ – Σι Τζινπίνγκ.

Κίνα: «Υποκριτικοί» οι δασμοί Τραμπ

Το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου χαρακτήρισε την Κυριακή τους τελευταίους δασμούς του Τραμπ «υποκριτικούς» και υπερασπίστηκε τους περιορισμούς εξαγωγών σε σπάνιες γαίες και συναφές εξοπλισμό, χωρίς όμως να ανακοινώσει νέους δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα.

Στην πρώτη άμεση αντίδραση της Κίνας στο μήνυμα του Τραμπ στο Truth Social, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε το Πεκίνο ότι αυξάνει ξαφνικά τις εμπορικές εντάσεις μετά από μια εύθραυστη εκεχειρία έξι μηνών, το υπουργείο υπογράμμισε ότι οι έλεγχοι εξαγωγών στις σπάνιες γαίες οφείλονται σε ανησυχίες για στρατιωτικές εφαρμογές αυτών των υλικών, σε περίοδο «συχνών στρατιωτικών συγκρούσεων».

«Οι ενέργειες των ΗΠΑ έχουν βλάψει σοβαρά τα συμφέροντα της Κίνας και υπονομεύουν το κλίμα των διμερών οικονομικών και εμπορικών συνομιλιών. Η Κίνα αντιτίθεται αποφασιστικά», αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο διαπραγμάτευσης;

Η απόφαση της Κίνας να μην απαντήσει άμεσα στους δασμούς του Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων για αποκλιμάκωση, σύμφωνα με αναλυτές.

«Με το να διευκρινίζει τα κίνητρα των μέτρων της, η Κίνα υποδεικνύει και πιθανό δρόμο για διαπραγματεύσεις. Η μπάλα είναι τώρα στο γήπεδο των ΗΠΑ», σημείωσε ο Alfredo Montufar-Helu, διευθυντής της συμβουλευτικής GreenPoint.

Ωστόσο, η Hutong Research προειδοποίησε ότι αν το Πεκίνο δεν απαντήσει στους 100% δασμούς του Τραμπ, ίσως σημαίνει ότι δεν προτεραιοποιεί πλέον μια μακροπρόθεσμη συμφωνία, αμφισβητώντας την ικανότητα του Τραμπ να περιορίσει τους «γερανούς» της πολιτικής του ή να τηρήσει δεσμεύσεις.

Αυξάνει τους ελέγχους το Πεκίνο

Η Κίνα παράγει πάνω από το 90% των επεξεργασμένων σπάνιων γαιών και μαγνητών σπάνιων γαιών παγκοσμίως, κρίσιμων για προϊόντα από ηλεκτρικά οχήματα έως αεροπορικούς κινητήρες και στρατιωτικά ραντάρ.

Το Πεκίνο έχει περιορίσει τις εξαγωγές 12 από τα 17 στοιχεία, προσθέτοντας την Πέμπτη πέντε νέα (holmium, erbium, thulium, europium, ytterbium) μαζί με σχετικά υλικά. Το υπουργείο Εμπορίου διαβεβαίωσε ότι οι περιορισμοί δεν συνιστούν απαγόρευση εξαγωγών και ότι κάθε αίτηση για πολιτική χρήση που πληροί τους κανονισμούς θα εγκριθεί.

Παράλληλα, η Κίνα συνεχίζει να ασκεί έλεγχο και σε αμερικανικές εταιρείες, με την κρατική ρυθμιστική αρχή να ξεκινά έρευνες για παραβάσεις αντιμονοπωλιακού νόμου, όπως στην περίπτωση της Nvidia και της Qualcomm, υπογραμμίζοντας τον συνδυασμό εμπορικών και ρυθμιστικών μέτρων ως μέρος της στρατηγικής της.

Με πληροφορίες από Reuters

