Το Πεκίνο «σήκωσε το γάντι» του εμπορικού πολέμου με τις ΗΠΑ

«Η θέση της Κίνας όσον αφορά τους δασμολογικούς πολέμους είναι σταθερή, δεν θέλουμε να πολεμήσουμε αλλά δεν φοβόμαστε να πολεμήσουμε», ανακοίνωσε πριν λίγες ώρες το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας, απαντώντας στην κίνηση του Αμερικανού προέδρου Τραμπ για επιβολή επιπλέον δασμών 100% στα κινεζικά προϊόντα.

Η Κίνα προειδοποιεί ότι θα λάβει αντίμετρα και ρίχνει στην Ουάσιγκτον την ευθύνη για μια νέα, ραγδαία επιδείνωση των σχέσεων των δυο μεγαλύτερων οικονομιών στον κόσμο.

Μετά τις συνομιλίες στη Μαδρίτη τον περασμένο μήνα, οι ΗΠΑ «συνεχίζουν να επιβάλλουν νέους περιορισμούς κατά της Κίνας», μεταξύ των οποίων και η προσθήκη κινεζικών εταιρειών σε μαύρες λίστες», αναφέρει στην απάντησή του, το Πεκίνο.

Ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας φαίνεται να αναζωπυρώνεται και πάλι με απρόβλεπτες πλέον διαστάσεις.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει την Παρασκευή στο Truth Social ότι θα επιβάλει πρόσθετους δασμούς 100% στις κινεζικές εισαγωγές από την 1η Νοεμβρίου, «επιπλέον αυτών που πληρώνουν σήμερα».

Ο λόγος ήταν ανησυχία του Τραμπ για τους νέους αυστηρούς ελέγχους που αποφάσισε να θεσπίσει το Πεκίνο για την εξαγωγή 17 κρίσιμων για την αμερικανική οικονομία, σπανίων γαιών.

Ο Τραμπ είπε μάλιστα πώς δεν βλέπει «κανένα λόγο» να συναντηθεί με τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζιπίνγκ στο τέλος του μήνα,στο περιθώριο του φόρουμ APEC στην Νότια Κορέα,στο τέλος του μήνα.

Θα αποσυρθούν οι λεονταρισμοί;

Ένας εμπορικός πόλεμος μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου θα ήταν ό,τι χειρότερο για την παγκόσμια οικονομία που δεν είναι στα καλύτερά της: Το παγκόσμιο ΑΕΠ αυξάνεται 3% έναντι 3,7% προ πανδημίας, το χρέος θα ξεπεράσει το 100% του ΑΕΠ έως το 2029, και η ισορροπία στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου φαίνεται ασταθής.

«Ο κόσμος ελπίζει οι απειλές Τραμπ να αποδειχτούν λεονταρισμοί και να αποσυρθούν, αλλά φαίνεται πλέον ότι και η Κίνα είναι αποφασισμένη να σκληρύνει τη στάση της, κατηγορώντας τις ΗΠΑ για διπλά μέτρα και σταθμά», λένε παράγοντες της αγοράς

«Η Ουάσινγκτον έχει από καιρό γενικεύσει την αρχή της εθνικής ασφάλειας, έχει καταχραστεί τους ελέγχους των εξαγωγών, έχει εφαρμόσει μεροληπτικά μέτρα κατά της Κίνας και έχει επεκτείνει μονομερώς τη δικαιοδοσία της σε προϊόντα όπως οι ημιαγωγοί και τα τσιπ υπολογιστών»,υποστήριξε το Υπουργείο Εμπορίου στο Πεκίνο.

Η κινεζική εφημερίδα Global Times , που αποτελεί την επίσημη φωνή του Πεκίνου , σε ένα αυστηρό σχόλιό της σήμερα το πρωί, γράφει απευθυνόμενη στον πρόεδρο Τραμπ ότι «οι απειλές για υψηλούς δασμούς δεν είναι ο σωστός τρόπος για να τα πάει καλά με την Κίνα. Η θέση της Κίνας στον εμπορικό πόλεμο είναι συνεπής – δεν τον θέλουμε, αλλά δεν τον φοβόμαστε».

Ως υπεύθυνη μεγάλη χώρα,υποστηρίζει η κινεζική εφημερίδα, η Κίνα διασφαλίζει πάντα σταθερά την εθνική της ασφάλεια και την διεθνή κοινή ασφάλεια, λαμβάνει πάντα μια δίκαιη και λογική θέση αρχών και εφαρμόζει μέτρα ελέγχου των εξαγωγών με συνετό και μετριοπαθή τρόπο».Γράφει μάλιστα ότι «ο

Ο Κατάλογος Ελέγχου Εμπορίου των ΗΠΑ (CCL) καλύπτει πάνω από 3.000 είδη, ενώ ο Κατάλογος Ελέγχου Εξαγωγών Διπλής Χρήσης της Κίνας καλύπτει μόνο περίπου 900.

Οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει εδώ και καιρό τον κανόνα «de minimis» για τους ελέγχους εξαγωγών, με κατώτατο όριο το 0%. Αυτά τα μέτρα της αμερικανικής πλευράς έχουν βλάψει σοβαρά τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα των εταιρειών, έχουν διαταράξει σοβαρά τη διεθνή οικονομική και εμπορική τάξη.

Οι μοχλοί της Ουάσιγκτον

Ο Κρις ΜακΓκουάιρ, ο οποίος υπηρέτησε στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας και στο Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ υπό τις κυβερνήσεις Μπάιντεν και Τραμπ, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον διαθέτει σημαντικούς μοχλούς που θα μπορούσε να ασκήσει, ιδίως όσον αφορά τις αλυσίδες εφοδιασμού τσιπ ημιαγωγών. Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει στο παρελθόν στενά στοχευμένους ελέγχους σε επιλεγμένους ημιαγωγούς, είπε ότι η Ουάσινγκτον έχει τη δύναμη να προχωρήσει ακόμη περισσότερο.

«Εάν οι Κινέζοι πρόκειται να προσπαθήσουν να απειλήσουν ότι θα κλείσουν ολόκληρο το οικοσύστημα ημιαγωγών μας με ελέγχους σπάνιων γαιών -αν όντως σκοπεύουν να το κάνουν αυτό- τότε θα πρέπει να γνωρίζουν ότι έχουμε τη δυνατότητα να επεκτείνουμε αυτό και σε ένα πολύ ευρύτερο φάσμα του εμπορικού τους οικοσυστήματος»,πρόσθεσε .

«Βολές κατά της αμερικανικής οικονομίας»

Ορισμένοι Αμερικανοί βουλευτές έχουν προτείνει διακομματικά,και άλλες μορφές πίεσης. Ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Τζον Μόλεναρ , πρόεδρος της επιτροπής της Βουλής για την Κίνα, και ο Δημοκρατικός συνάδελφός του Τομ Σουόζι εισήγαγαν νομοθεσία με στόχο την ανάκληση του μόνιμου καθεστώτος ομαλών εμπορικών σχέσεων της Κίνας. Προέτρεψαν επίσης την κυβέρνηση Τραμπ να ξεκινήσει μια συντονισμένη προσπάθεια με τους συμμάχους των ΗΠΑ για να πιέσουν από κοινού το Πεκίνο, στοχεύοντας στα δικαιώματα προσγείωσης εμπορικών αεροσκαφών της Κίνας, αλλά και περιορισμούς στα εμπορικά αεροδιαστημικά ανταλλακτικά και υπηρεσίες και στις εξερχόμενες επενδύσεις.

Απαντώντας στην τελευταία ανακοίνωση της Κίνας, ο Μόλεναρ επανέλαβε αυτές τις εκκλήσεις και πρόσθεσε: «Η Κίνα …άδειασε ένα γεμάτο όπλο στην αμερικανική οικονομία».