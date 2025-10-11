Το ChatGPT σχεδιάζει τις τέλειες διακοπές… σε μέρη που δεν υπάρχουν

Δεν υπάρχουν πολλά στις μέρες μας που θα έκανε η Gen Z χωρίς να πάρει πρώτα μια συμβουλή από το ChatGPT. Όσον αφορά τις διακοπές, ωστόσο, φαίνεται πως θα χρειαστεί μια δεύτερη γνώμη.

Την ώρα που αυξάνεται το ποσοστό των- κυρίως νέων- ανθρώπων που χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη για να σχεδιάζουν τα ταξίδια τους, σε αρκετές περιπτώσεις τα σχέδια καταλήγουν σε «ναυάγιο» λόγω του ίδιου του ChatGPT.

Ρεπορτάζ των Sunday Times αναφέρει ορισμένες από αυτές τις περιπτώσεις. Για παράδειγμα, η Μάντισον Ρόλεϊ, influencer από τις ΗΠΑ, χρησιμοποίησε το ChatGPT ως έναν αντισυμβατικό ταξιδιωτικό πράκτορα κατά την προσπάθειά της να οργανώσει ένα ταξίδι στην Ευρώπη,

Έδωσε στο μοντέλο τις ημερομηνίες του ταξιδιού της και έναν προϋπολογισμό περίπου 1.000 δολαρίων, το οποίο έβγαλε ένα λεπτομερές πρόγραμμα με τα καλύτερα μέρη για να επισκεφθεί.

Αλλά όταν η Ρόλεϊ εμφανίστηκε σε ένα καφέ για να πάρει το πρωινό της στο Σπλιτ της Κροατίας έπεσε πάνω σε μια ομάδα σαστισμένων υπαλλήλων καθαριότητας. Το καφέ ήταν, στην πραγματικότητα, ένα εστιατόριο που σέρβιρε μόνο δείπνο και δεν άνοιγε μέχρι το βράδυ.

Η (μικρή) ατυχία της Ρόλεϊ δεν είναι όμως μεμονωμένο περίπτωση. Μελέτη του SEO Travel διαπίστωσε επίσης ότι περισσότερα από τα μισά ταξιδιωτικά δρομολόγια που δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη πρότειναν την επίσκεψη σε ένα αξιοθέατο εκτός των ωρών λειτουργίας του και σχεδόν μία στις τέσσερις προτάσεις συνιστά επίσκεψη σε αξιοθέατο που είναι μόνιμα κλειστό.

Ενδεικτιτά, σύμφωνα με το βρετανικό δημοσίευμα, τον Ιούνιο, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι από τη Μαλαισία ταξίδεψε πάνω από 180 μίλια για να επισκεφτεί ένα γραφικό τελεφερίκ στο βουνό που είχαν δει στο διαδίκτυο, μόνο και μόνο για να ανακαλύψουν κατά την άφιξή τους ότι το αξιοθέατο δεν υπήρχε καν και το είχε επινοήσει το ChatGPT.

Η Χάιμαε Λέμπιεντ, influencer από το Μαρόκο, έπεσε επίσης θύμα της τάσης του μοντέλου να επινοεί πληροφορίες όταν το ChatGPT της είπε ότι δεν χρειαζόταν βίζα για να εισέλθει στα νησιά Φίτζι. «Δύο μέρες πριν από την πτήση μου, συνειδητοποίησα ότι χρειαζόμουν βίζα. Ήταν πολύ αργά για να υποβάλω αίτηση, οπότε αναγκάστηκα να ακυρώσω το ταξίδι», δήλωσε.

Πάντως η Λέμπιεντ δεν πτοήθηκε. «Εξακολουθώ να χρησιμοποιώ το ChatGPT για να σχεδιάζω τα ταξίδια μου, επειδή είναι εξαιρετικό για ιδέες, διαδρομές και οργάνωση, αλλά τώρα φροντίζω πάντα να επιβεβαιώνω τα κρίσιμα σημεία μέσω των επίσημων σελίδων των πρεσβειών», είπε.

Μια πιο δύσκολη περίπτωση έλαχε στον Αυστραλό content creator Μαρκ Πόλαρντ, στον οποίο απαγορεύτηκε η είσοδος στη Χιλή ως αποτέλεσμα μιας αντίστοιχα κακής επικοινωνίας με το ChatGPT. «Ήμουν πολύ απασχολημένος και έγραφε ότι δεν χρειαζόμουν βίζα και δεν το έλεγξα», είπε. «Είχα αυτό το περίεργο συναίσθημα το προηγούμενο βράδυ όταν ήμουν στο Μεξικό και το έψαξα και συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να πάω σε ένα προξενείο για να υποβάλω αίτηση για βίζα. Έπαθα μια μικρή κρίση πανικού επειδή πήγαινα στη Χιλή για να δώσω μια ομιλία για την οποία ο κόσμος είχε ήδη πληρώσει».

Η τάση του ChatGPT να εφευρίσκει πειστικά ανύπαρκτους ταξιδιωτικούς προορισμούς αποδείχθηκε από την εταιρεία ψηφιακού μάρκετινγκ Search Atlas που εφηύρε την φανταστική πόλη Snackachussetts, η οποία πήρε το όνομά της από την πολιτεία της Μασαχουσέτης των ΗΠΑ, και την χρησιμοποίησε σε περιεχόμενο σε ειδησεογραφικά και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέσα σε επτά ημέρες, η ψεύτικη πόλη άρχισε να εμφανίζεται σε αναζητήσεις τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένης της επισκόπησης Gemini AI της Google, ως πραγματικό μέρος.

Οι διαδικασίες fact-checking το αντιλήφθηκαν γρήγορα το τέχνασμα και τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης άρχισαν να υποδεικνύουν ότι το Snackachusetts δεν ήταν ένας πραγματικός ταξιδιωτικός προορισμός. Ωστόσο, ο Manick Bhan, Διευθύνων Σύμβουλος της Search Atlas, δήλωσε: «Αυτό που ήταν ενδιαφέρον είναι ότι αρχικά, στην πρώτη επισκόπηση της τεχνητής νοημοσύνης για το ‘Snackachusetts’ αναφερόταν σαν να ήταν ένα πραγματικό μέρος».