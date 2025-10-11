Qualcomm: Η Κίνα ξεκινά έρευνα κατά της αμερικανικής εταιρίας για πιθανή παράβαση της νομοθεσίας κατά των μονοπωλίων

Οι μετοχές της Qualcomm υποχώρησαν κατά 4% την Παρασκευή, αφότου οι κινεζικές ρυθμιστικές αρχές δήλωσαν ότι θα διερευνήσουν την εξαγορά της εταιρείας τσιπ Autotalks από τον αμερικανικό τεχνολογικό γίγαντα, κλιμακώνοντας τις εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Η αρμόδια κρατική αρχή της Κίνας για τους κανονισμούς της αγοράς (CSAMR) ενεργοποίησε το πλαίσιο έρευνας κατά της αμερικανικής πολυεθνικής εταιρίας παραγωγής μικροκυκλωμάτων και ημιαγωγών (τσιπ) Qualcomm με την υποψία της παραβίασης της κινεζικής νομοθεσίας κατά των μονοπωλίων.

Η έρευνα επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στην υπόθεση εξαγοράς της Autotalks από την Qualcomm και την αποτυχία της αμερικανικής εταιρίας να ανακοινώσει το σύνολο των επιχειρήσεων που ελέγχει, όπως προβλέπεται από την κινεζική νομοθεσία, ανέφερε η CSAMR σε μία ηλεκτρονική ανακοίνωσή της.

Η αμερικανική εταιρεία δήλωσε από την πλευρά της ότι συνεργάζεται πλήρως και έχει δεσμευτεί να υποστηρίξει την ανάπτυξη, τους πελάτες και τους συνεργατες.

Η Qualcomm πουλάει τα τσιπ για smartphone σε μερικούς από τους μεγαλύτερους παίκτες στην Κίνα, όπως η Xiaomi.