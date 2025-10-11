Στα 15 σέρβιρε εκεί τραπέζια. 22 χρόνια μετά αγόρασε όλη την αλυσίδα εστιατορίων

Όταν ο Amol Kohli έπιασε για πρώτη φορά δουλειά σ’ ένα Friendly’s στα προάστια της Φιλαδέλφειας, το 2003, ήταν ένας ανήσυχος μαθητής λυκείου που ήθελε λίγα χρήματα στην τσέπη.

Όπως εξηγεί στο CNBC Make It, πληρωνόταν 5 δολάρια την ώρα και έκανε τα πάντα: μάγειρας, πλύσιμο πιάτων, σερβιτόρος, παγωτατζής — οτιδήποτε χρειαζόταν το κατάστημα εκείνη την ημέρα.

Κανείς δεν φανταζόταν ότι αυτός ο έφηβος εργαζόμενος, που τότε σέρβιρε παγωτό και burger, θα γινόταν μια μέρα ιδιοκτήτης ολόκληρης της αλυσίδας Friendly’s.

Από το ταμείο στη διοίκηση

Ακόμη και στα φοιτητικά του χρόνια στο Drexel University, όπου σπούδασε χρηματοοικονομικά και marketing, ο Kohli περνούσε τα καλοκαίρια του πίσω από τον πάγκο του Friendly’s.

Εκεί άρχισε να καταλαβαίνει τι σημαίνει πραγματικά να τρέχεις μια επιχείρηση: ασφάλειες, μισθοδοσίες, προμήθειες, κόστη.

Το 2011, αποφοιτά με άριστα και αντί να κυνηγήσει καριέρα σε χρηματοπιστωτικό όμιλο, επιλέγει να γίνει περιφερειακός διευθυντής στη Friendly’s.

Λίγα χρόνια αργότερα, ρισκάρει: παίρνει δάνειο, βάζει τις αποταμιεύσεις του και πείθει φίλους να επενδύσουν μαζί του για να αναλάβει ένα franchise.

«Έτσι ξεκίνησε η καριέρα μου στο franchising», λέει στο CNBC Make It. «Και από εκεί, δεν σταμάτησε ποτέ».

Πριν καλά-καλά κλείσει τα 40, είχε αποκτήσει 31 καταστήματα της αλυσίδας.

Από τη χρεοκοπία στη μεγάλη εξαγορά

Το 2020, η Friendly’s —μια εμβληματική αλυσίδα που κάποτε αριθμούσε 800 σημεία— υπέβαλε αίτηση υπαγωγής στο Chapter 11 εξαιτίας της πανδημίας. Τελικά εξαγοράστηκε από την Brix Holdings για κάτω από 2 εκατ. δολάρια.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, ο Kohli ίδρυσε τη δική του επενδυτική εταιρεία, Legacy Brands International, με αποκλειστικό στόχο να αγοράσει την Brix.

Και τα κατάφερε: στις 22 Ιουλίου ανακοίνωσε ότι εξαγοράζει την Brix Holdings και όλες τις επωνυμίες της, ανάμεσά τους Clean Juice, Orange Leaf, Red Mango, Smoothie Factory + Kitchen, Souper Salad και Humble Donut Co.

Συνολικά, ένα χαρτοφυλάκιο άνω των 250 καταστημάτων στις ΗΠΑ.

Ο εργαζόμενος που έγινε ιδιοκτήτης

Ο ίδιος χαρακτηρίζει την πορεία του «απίστευτη». Από χαμηλόμισθος υπάλληλος, έγινε πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Brix.

Αλλά γνωρίζει ότι η επόμενη μέρα δεν θα είναι εύκολη: τα Friendly’s έχουν συρρικνωθεί σε λίγο πάνω από 100 σημεία και ο κλάδος της εστίασης πιέζεται από τον πληθωρισμό και τη μείωση κατανάλωσης.

Στόχος του Kohli είναι να εκσυγχρονίσει το brand, να επενδύσει σε ψηφιακές εφαρμογές και loyalty συστήματα, αλλά και να προσελκύσει νέους franchisees.

Το μήνυμά του είναι απλό: η εστίαση δεν είναι «δουλειά του ποδαριού» — είναι μια σκάλα ευκαιριών.

«Από τα πιάτα στο γραφείο του CEO»

«Μερικοί από τους ανθρώπους της διοικητικής μου ομάδας ξεκίνησαν και εκείνοι από την κουζίνα», λέει.

«Αυτός ο κλάδος είναι από τους λίγους στον κόσμο όπου μπορείς πραγματικά να ξεκινήσεις από το μηδέν και να φτάσεις στην κορυφή».

Η ιστορία του θυμίζει κάτι από αμερικανικό όνειρο, αλλά με μια πιο σύγχρονη απόχρωση: εκείνη του ανθρώπου που έμεινε πιστός στο μέρος όπου ξεκίνησε — και το μετέτρεψε στο δικό του βασίλειο.