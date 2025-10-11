AstraZeneca: Συμφωνία με Τραμπ για μείωση των τιμών φαρμάκων στις ΗΠΑ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε συμφωνία με τη φαρμακευτική εταιρεία AstraZeneca για σημαντική μείωση των τιμών φαρμάκων.

Η εταιρεία θα πουλήσει κάποια φάρμακα με έκπτωση στο κυβερνητικό πρόγραμμα υγείας Medicaid με αντάλλαγμα δασμολογικές ελαφρύνσεις. Παράλληλα, θα καταχωρίσει τα φάρμακά της σε έναν νέο ιστότοπο, το TrumpRx.gov, ο οποίος θα ξεκινήσει να λειτουργεί στις αρχές του επόμενου έτους και θα βοηθήσει τους Αμερικανούς να βρίσκουν φάρμακα με εκπτώσεις.

Πρόκειται για τη δεύτερη μεγάλη φαρμακευτική εταιρεία μετά την Pfizer, που συνάπτει αντίστοιχη συμφωνία, στο πλαίσιο της εκστρατείας της κυβέρνησης Τραμπ για τη μείωση του κόστους των φαρμάκων και την ανακατανομή του οικονομικού βάρους της ανάπτυξης νέων θεραπειών μεταξύ των ανεπτυγμένων χωρών.

Το μοντέλο της συμφωνίας βασίζεται στην προσέγγιση που εγκαινίασε η Pfizer στα τέλη Σεπτεμβρίου, όταν αποδέχθηκε μειώσεις τιμών έως 85% για ορισμένα φάρμακα, σε αντάλλαγμα την τριετή απαλλαγή από δασμούς που είχε απειλήσει να επιβάλει ο Τραμπ από την αρχή της δεύτερης θητείας του.

Οι συμφωνίες θέτουν ένα πλαίσιο που θα χρησιμοποιήσει ο Λευκός Οίκος για να προσπαθήσει να επιτύχει τον στόχο του να μειώσει τις τιμές των συνταγογραφούμενων φαρμάκων στις ΗΠΑ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έστειλε επιστολές σε 17 κορυφαίες φαρμακοβιομηχανίες τον Ιούλιο ζητώντας τους να μειώσουν τις τιμές.

Οι δεσμεύσεις της AstraZeneca «θα εξοικονομήσουν στους Αμερικανούς φορολογούμενους εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου στο Οβάλ Γραφείο, έχοντας δίπλα του τον διευθύνοντα σύμβουλος της AstraZeneca, Πασκάλ Σοριό, τον κυβερνήτη της Βιρτζίνια, Γκλεν Γιάνγκκιν (Ρεπουμπλικανός) και ανώτερους αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης. Ο Τραμπ επαίνεσε επίσης την AstraZeneca για την πραγματοποίηση νέων επενδύσεων για την παραγωγή των προϊόντων της στις Ηνωμένες Πολιτείες.