Λίσα Σου: Η γυναίκα που «έχτισε» την AMD εκτοξεύοντας κατά 7.000% τη μετοχή σε 11 χρόνια – Γιατί δεν είναι αρκετά πλούσια

Η Λίσα Σου είναι η διευθύνουσα σύμβουλος της Advanced Micro Devices (AMD), έχοντας δημιουργήσει μία από τις πιο πολύτιμες εταιρείες στον κόσμο.

Υπό την εντεκάχρονη διοίκησή της οι μετοχές της AMD έχουν «εκτοξευθεί» κατά 7.000%, με την αξία της εταιρίας κατασκευής τσιπ να υπολογίζεται στα 378 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας την κεφαλαιοποίηση εταιρειών όπως οι Home Depot, Bank of America και Procter & Gamble.

Η μετοχή της AMD σχεδόν διπλασιάστηκε φέτος, καθώς οι επενδυτές πιστεύουν στο όραμα της Σου για την οικοδόμηση ενός οικοσυστήματος υλικού, λογισμικού και υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης.

Μόνο αυτή την εβδομάδα οι μετοχές της εταιρείας σημείωσαν άλμα 41%, φτάνοντας σε νέα ιστορικά υψηλά στον απόηχο της συμφωνίας που επιτρέπει στην OpenAI να αποκτήσει μερίδιο έως 10% στον αμερικανικό κολοσσό των ημιαγωγών.

Η AMD έχει αποφέρει δισεκατομμύρια στους επενδυτές, ωστόσο, η γυναίκα που είναι πίσω από αυτό το επίτευγμα δεν είναι δισεκατομμυριούχος. Συγκεκριμένα, η Σου δεν κατατάσσεται μεταξύ των 500 πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο, σύμφωνα με τον Δείκτη Δισεκατομμυριούχων του Bloomberg.

Το Forbes εκτιμά την περιουσία της στα 1,5 δισ. δολάρια, που μπορεί να ακούγεται πολύ ωστόσο είναι λιγότερο από το 1% της περιουσίας των 167 δισ. δολαρίων του μακρινού ξαδέλφου της, Τζεν-Σουν Χουάνγκ, ο οποίος βρίσκεται στο «τιμόνι» της ανταγωνίστριας εταιρείας κατασκευής τσιπ, Nvidia.

Βέβαια μεταξύ τους υπάρχει μια μεγάλη διαφορά: Ο Χουάνγκ συνίδρυσε την Nvidia, ενώ η AMD ιδρύθηκε το 1969 από μια ομάδα μηχανικών που είχαν εγκαταλείψει την Fairchild Semiconductor. Ένας από αυτούς, ο Τζέρι Σάντερς, διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος μέχρι το 2002.

Τα στοιχεία της AMD δείχνουν ότι η Σου έχει κατέχει περίπου 4,7 εκατ. μετοχές ή ποσοστό 0,3%, αξίας περίπου 1,1 δισ. δολαρίων με βάση την τιμή της μετοχής της εταιρείας πριν από το άνοιγμα της αγοράς την Παρασκευή. Η αμοιβή της, συμπεριλαμβανομένου του μισθού, των μπόνους και των δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών, ανήλθε σε περίπου 31 εκατ. δολάρια πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία.

Το μικρό ποσοστό της Σου είναι και ο κύριος λόγος που ο πλούτος της είναι περιορισμένος, σε σύγκριση τουλάχιστον με άλλα μεγάλα ονόματα του κλάδου. Συγκριτικά, ο Χουάνγκ κατέχει σχεδόν 4% μερίδιο στην Nvidia, η αξία του οποίου ξεπερνά τα 160 δισ. δολάρια. Η Nvidia είναι επίσης περίπου 12 φορές μεγαλύτερη από την AMD, με την κεφαλαιοποίησή της να «αγγίζει» τα 4,7 τρισ. δολάρια.

Αντίστοιχα, η χρηματιστηριακή αξία της Oracle ανέρχεται στα 847 δισ. δολάρια. Είναι δηλαδή λίγο πάνω από τη διπλάσια της AMD, αλλά ο συνιδρυτής Λάρι Έλισον κατέχει σχεδόν το 41% ​​της εταρείας. Αυτό το μερίδιο των περίπου 350 δισ. δολαρίων τον καθιστά τον δεύτερο πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο μετά τον Έλον Μασκ, σύμφωνα με τις λίστες των Bloomberg και Forbes.

Αυτά τα παραδείγματα αποδεικνύουν ότι ο πιο εξασφαλισμένος δρόμος για την απόκτηση τεράστιου πλούτου είναι η ίδρυση μιας εταιρείας και η διατήρηση μεγάλου μεριδίου σε αυτήν. Άλλωστε επτά από τους δέκα πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμοα, σύμφωνα με τη λίστα του Bloomberg, έχουν ιδρύσει τις εταιρείες τους.