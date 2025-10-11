Τραμπ: Συν «100% δασμοί», στους δασμούς που ήδη πληρώνει η Κίνα από 1η Νοεμβρίου

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε με ανάρτησή του στο Truth Social, την Παρασκευή ότι θα επιβάλει επιπλέον δασμούς 100% («επιπλέον οποιουδήποτε δασμού πληρώνουν ήδη») στην Κίνα, από την 1η Νοεμβρίου ή και νωρίτερα, μετά την επιβολή από το Πεκίνο «εξαιρετικά επιθετικών» περιορισμών στις εξαγωγές σπάνιων γαιών.

H ανάρτηση ήρθε μετά από τις προηγούμενες απειλές του για αντίποινα, νωρίτερα σήμερα, που προκάλεσαν καθίζηση της αγοράς και έριξαν τον S&P 500 στη χειρότερη μέρα του από τον Απρίλιο.

«Με βάση το γεγονός ότι η Κίνα έχει πάρει αυτή την πρωτοφανή θέση… οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα επιβάλουν δασμό 100% στην Κίνα, επιπλέον οποιουδήποτε δασμού πληρώνουν ήδη», δήλωσε ο Τραμπ στο Truth Social.

Ανέφερε, επίσης, ότι αυτό θα γίνει «από την 1η Νοεμβρίου 2025 (ή νωρίτερα, ανάλογα με τυχόν περαιτέρω ενέργειες ή αλλαγές από την Κίνα)».

Επιπλέον, ο Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι «φαίνεται να μην υπάρχει λόγος» να συναντηθεί με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ στο πλαίσιο επερχόμενου ταξιδιού στη Νότια Κορέα και απείλησε με πρόσθετους δασμούς μετά τον περιορισμό των κινεζικών εξαγωγών σπάνιων γαιών που είναι απαραίτητες για την αμερικανική βιομηχανία.

