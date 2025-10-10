Βρετανία: Νέοι κανονισμοί από τις Ρυθμιστικές Αρχές για την Google

Η ρυθμιστική αρχή ανταγωνισμού της Βρετανίας έθεσε την Google στο στόχαστρο για περαιτέρω κανονιστικά μέτρα με αυστηρότερες ρυθμίσεις.

Η Αρχή Ανταγωνισμού και Αγορών (CMA), μετά από έρευνα εννέα μηνών, ανακοίνωσε ότι χαρακτηρίζει την Google ως «στρατηγική αγορά» (Strategic Market Status- SMS), κάτι που σημαίνει ότι θα την υποβάλλει σε ειδικές απαιτήσεις.

Η εποπτική αρχή δήλωσε ότι ο βοηθός τεχνητής νοημοσύνης Gemini της Google δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του χαρακτηρισμού, αν και συμπεριλήφθηκαν και άλλες λειτουργίες αναζήτησης που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη.

«Διαπιστώσαμε ότι η Google διατηρεί μια στρατηγική θέση στον τομέα της αναζήτησης και της διαφήμισης μέσω μηχανών αναζήτησης – με περισσότερο από το 90% των αναζητήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο να πραγματοποιούνται στην πλατφόρμα της», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Will Hayter, εκτελεστικός διευθυντής ψηφιακών αγορών στην CMA.

«Έχοντας λάβει υπόψη τα σχόλια που λάβαμε μετά την προτεινόμενη απόφασή μας, σήμερα χαρακτηρίσαμε τις υπηρεσίες αναζήτησης της Google ως στρατηγικό εμπορικό καθεστώς.»

Ο χαρακτηρισμός δεν σημαίνει ότι υπάρχει «εύρημα παραβίασης», σύμφωνα με την CMA, αλλά ότι η Google ενδέχεται να χρειαστεί να κάνει αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της αναζήτησης στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Προς το παρόν δεν είναι σαφές πώς θα είναι αυτά τα μέτρα, καθώς η διαβούλευση σχετικά με πιθανές παρεμβάσεις αναμένεται να ξεκινήσει αργότερα φέτος, δήλωσε η CMA.

Ωστόσο, σύμφωνα με έναν οδικό χάρτη που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο, αυτό θα μπορούσε να απαιτήσει από τον τεχνολογικό γίγαντα να εφαρμόσει πιο δίκαιες κατατάξεις αναζήτησης και να δώσει στους εκδότες μεγαλύτερο έλεγχο στον τρόπο χρήσης του περιεχομένου τους, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των απαντήσεων που δημιουργούνται από την τεχνητή νοημοσύνη.

Αντίδραση της Google

Η Google δήλωσε ότι το προϊόν αναζήτησής της συνεισφέρει δισεκατομμύρια λίρες στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου και ότι η χώρα μέχρι στιγμής έχει καταφέρει να αποφύγει δαπανηρούς περιορισμούς σε ορισμένες από τις δημοφιλείς υπηρεσίες της.

«Πολλές από τις ιδέες για παρεμβάσεις που έχουν προκύψει σε αυτή τη διαδικασία θα εμπόδιζαν την καινοτομία και την ανάπτυξη στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενδεχομένως επιβραδύνοντας τις κυκλοφορίες προϊόντων σε μια εποχή βαθιάς καινοτομίας που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη», δήλωσε ο Oliver Bethell, ανώτερος διευθυντής ανταγωνισμού στην Google.

Πρόσθεσε ότι η Google ελπίζει να δει «αποτελέσματα που αντικατοπτρίζουν τέτοιες φιλοδοξίες τους κρίσιμους μήνες που έρχονται».

Πράγματι, η μητρική εταιρεία της εταιρείας, Alphabet, ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα μια επένδυση 5 δισεκατομμυρίων λιρών (6,8 δισεκατομμύρια δολάρια την εποχή εκείνη) στο Ηνωμένο Βασίλειο , στο πλαίσιο της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης της χώρας, η οποία περιλαμβάνει την κατασκευή ενός υπερσύγχρονου κέντρου δεδομένων βόρεια του Λονδίνου.

Ο χαρακτηρισμός της στρατηγικής κατάστασης αγοράς αποτελεί μια απόκλιση των νέων εξουσιών της CMA, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να «βελτιώσουν τον ανταγωνισμό στις ψηφιακές αγορές, συμβάλλοντας στην προώθηση της καινοτομίας, των επενδύσεων και της ανάπτυξης σε ολόκληρη την οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου», οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ νωρίτερα φέτος.

Με πληροφορίες από CNBC