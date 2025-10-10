Ζοφερή προειδοποίηση από Ρέι Ντάλιο: Το χρέος πνίγει τις ΗΠΑ, ένας νέος εμφύλιος γεννιέται

Ο Ρέι Ντάλιο, ιδρυτής της Bridgewater Associates και ένας από τους πιο επιδραστικούς επενδυτές της εποχής μας, επανέρχεται με μια ακόμη ζοφερή προειδοποίηση: το δημόσιο χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών «φουσκώνει με ανησυχητική ταχύτητα», δημιουργώντας ένα περιβάλλον «που μοιάζει πολύ με εκείνο πριν από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο».

Σε συνέντευξή του στο Bloomberg Television, ο 76χρονος πλέον Ντάλιο ότι η υπερχρέωση λειτουργεί «όπως η πλάκα στις αρτηρίες» μιας οικονομίας, που σταδιακά πνίγει την ανάπτυξη και περιορίζει την πραγματική αγοραστική δύναμη.

«Χρέος σαν βόμβα έτοιμη να εκραγεί»

Το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ που κατέχεται από το κοινό ανήλθε το 2023 στο 99% του ΑΕΠ, σύμφωνα με το Congressional Budget Office· έως το 2034 αναμένεται να φτάσει το 116%, στο υψηλότερο επίπεδο στην αμερικανική ιστορία.

Ο Dalio έχει χαρακτηρίσει αυτήν την πορεία «deficit/debt bomb», μια δημοσιονομική βόμβα που απειλεί τη σταθερότητα του παγκόσμιου νομισματικού συστήματος.

Ο ίδιος κατηγορεί και τα δύο μεγάλα κόμματα των ΗΠΑ για την κατάσταση: «Οι πολιτικοί υπόσχονται περισσότερες δαπάνες και χαμηλότερους φόρους, αγνοώντας ότι η αριθμητική δεν βγαίνει», έχει πει.

Η λύση, σύμφωνα με τον Dalio, απαιτεί συνδυασμό μέτρων – αύξηση των φορολογικών εσόδων, περικοπές δαπανών και πολιτικό ρεαλισμό.

Από την οικονομία στην κοινωνία: «Ένας νέος εμφύλιος αναδύεται»

Όμως το πρόβλημα, υποστηρίζει, δεν περιορίζεται στα οικονομικά μεγέθη. Οι διευρυνόμενες κοινωνικές ανισότητες, οι παγκόσμιες συγκρούσεις και η πόλωση εντός των δυτικών κοινωνιών συνθέτουν ένα επικίνδυνο μείγμα που θυμίζει τη δεκαετία του 1930.

Όταν ρωτήθηκε αν βλέπει τον κίνδυνο ενός νέου παγκοσμίου πολέμου, ο Dalio απάντησε ότι θεωρεί πιο πιθανό έναν “πολιτικό εμφύλιο” τύπου 21ου αιώνα:

«Ένας εμφύλιος βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες — όχι με όπλα, αλλά με αμετάκλητες διαφορές στις αξίες και στις αντιλήψεις».

Κατά τον ίδιο, οι συγκρούσεις αυτές θα εξελιχθούν σε «δοκιμασίες δύναμης» ανάμεσα σε ιδεολογικά στρατόπεδα. Αν δεν υπάρξει επίγνωση και έγκαιρη δράση, «οι κίνδυνοι θα μεγαλώσουν».

Η σκιά της Ιστορίας

Ο Ντάλιο έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι η Ιστορία επαναλαμβάνεται με οικονομικούς κύκλους διάρκειας περίπου 75 ετών, που συνδυάζουν χρηματοοικονομική υπερέκταση, κοινωνική ανισότητα και γεωπολιτικές συγκρούσεις.

Η σημερινή εποχή, λέει, βρίσκεται στο τέλος ενός τέτοιου κύκλου — «μια στιγμή που το χρέος, η πολιτική σύγκρουση και η διεθνής αναταραχή φτάνουν στο απόγειό τους».

Για τον ίδιο, η λύση δεν είναι απαισιοδοξία, αλλά «αντιμετώπιση της πραγματικότητας χωρίς αυταπάτες»:

«Αν δεν ανησυχούμε για όλα αυτά, τότε οι κίνδυνοι θα μας προλάβουν. Αν όμως τα δούμε κατάματα, μπορούμε να τα διαχειριστούμε.»