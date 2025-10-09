Ανησυχία Κομισιόν για τους σαρωτικούς ελέγχους στις εξαγωγές σπάνιων γαιών από την Κίνα

Την «ανησυχία της» για την ανακοίνωση της Κίνας να εισάγει σαρωτικούς ελέγχους στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και συναφών τεχνολογιών, εξέφρασε σήμερα η η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Ανησυχούμε για αυτήν την ανακοίνωση και μελετάμε τις λεπτομέρειες» δήλωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, αρμόδιος για θέματα εμπορίου, Όλοφ Τζιλ, υπενθυμίζοντας ότι η Πρόεδρος της Επιτροπής και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είχαν συζητήσει αυτό το θέμα με τον Πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζιπίνγκ κατά τη διάρκεια της Συνόδου ΕΕ-Κίνας τον περασμένο Ιούλιο στο Πεκίνο.

«Η Επιτροπή αναμένει από την Κίνα να συμπεριφερθεί ως αξιόπιστος εταίρος και να διασφαλίσει σταθερή και προβλέψιμη πρόσβαση σε κρίσιμες πρώτες ύλες», ανέφερε ο ίδιος εκπρόσωπος και πρόσθεσε ότι «η Επιτροπή συνεχίζει τη σημαντική δουλειά της σχετικά με τη διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας κρίσιμων πρώτων υλών».

«Επιβάλλονται για να ενισχύσουν την κυριαρχία της Κίνας σε κρίσιμα υλικά»

«Σοβαρή ανησυχία» για τους ελέγχους εξαγωγών σπάνιων γαιών από την Κίνα, εκφράζει με ανακοίνωσή της και η ομάδα των Σοσιαλδημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. «Αυτοί οι έλεγχοι, που διατυπώνονται ως μέτρα για την προστασία της εθνικής ασφάλειας, επιβάλλονται για να ενισχύσουν την κυριαρχία της Κίνας σε κρίσιμα υλικά απαραίτητα για τις παγκόσμιες βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας και πράσινης ενέργειας», τονίζει η ανακοίνωση των Σοσιαλδημοκρατών, οι οποίοι καλούν την Επιτροπή και τα κράτη μέλη “να επιταχύνουν τις προσπάθειες για την ανάπτυξη μιας διαφοροποιημένης και ανθεκτικής αλυσίδας εφοδιασμού σπάνιων γαιών ανεξάρτητης από οποιαδήποτε μεμονωμένη χώρα”.

Οι σπάνιες γαίες είναι ζωτικής σημασίας για πολλές τεχνολογίες – από smartphones και ηλεκτρικά οχήματα έως συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αμυντικές εφαρμογές. «Ο συντριπτικός έλεγχος της Κίνας στην αλυσίδα εφοδιασμού -που αντιπροσωπεύει πάνω από το 70% της εξόρυξης και περισσότερο από το 90% της επεξεργασίας και της κατασκευής μαγνητών- της δίνει πρωτοφανή μόχλευση που ενέχει τον κίνδυνο αποσταθεροποίησης των παγκόσμιων αγορών και υπονόμευσης του θεμιτού ανταγωνισμού», επισημαίνει η Ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο ΕΚ.

Πηγή: ΑΜΠΕ