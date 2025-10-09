Γερμανία: Συμφωνία στον κυβερνητικό συνασπισμό για «επείγοντα μέτρα» τόνωσης της οικονομίας

Η κυβέρνηση συνασπισμού της Γερμανίας συμφώνησε σε μέτρα για την αναζωογόνηση της προβληματικής οικονομίας της χώρας μετά από πολύωρες διαπραγματεύσεις.

Η συντηρητική συμμαχία του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς και το κεντροαριστερό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) δέχονται πιέσεις να καταλήξουν σε ένα σχέδιο για την υλοποίηση των σαρωτικών μεταρρυθμίσεων και μιας ταχείας ανάκαμψης της οικονομίας της χώρας, τις οποίες υποσχέθηκαν από την ανάληψη των καθηκόντων τους τον Μάιο.

Μετά από δύο συνεχόμενα χρόνια οικονομικής συρρίκνωσης, η κυβέρνηση αναμένει ανάπτυξη 0,2% το τρέχον έτος και επιτάχυνση στο 1,3% το επόμενο έτος.

Ο συνολικός αριθμός των ανέργων έφτασε τα 3,02 εκατομμύρια τον Αύγουστο – το υψηλότερο ποσοστό εδώ και μια δεκαετία. Οι μεταποιητικές εταιρείες που κάποτε οδήγησαν στην οικονομική άνθιση της μεταπολεμικής περιόδου χάνουν θέσεις εργασίας. Σε αυτούς περιλαμβάνονται εθνικοί πρωταθλητές όπως ο μηχανολογικός όμιλος Bosch —ο οποίος ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι θα περικόψει άλλες 13.000 θέσεις εργασίας έως το 2030— η αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen, και η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Γερμανίας, η Commerzbank.

Τα μέτρα που αποσκοπούν στη σταθεροποίηση της οικονομίας και τη διασφάλιση θέσεων εργασίας περιλαμβάνουν οικονομικά κίνητρα για τους συνταξιούχους ώστε να συνεχίσουν να εργάζονται και αυστηρότερους κανόνες για τους δικαιούχους του συστήματος μακροχρόνιων επιδομάτων ανεργίας.

Ο Μερτς μίλησε για μια «πραγματικά εξαιρετική ατμόσφαιρα» μεταξύ των διαπραγματευτών και υποσχέθηκε ταχεία εφαρμογή των μέτρων.

Τα κίνητρα για τους συνταξιούχους θα εγκριθούν στο Υπουργικό Συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα, είπε, ενώ η νομοθετική διαδικασία για τη μεταρρύθμιση του συστήματος για τους μακροχρόνια ανέργους «θα ξεκινήσει αμέσως».

Οι μακροχρόνια άνεργοι το «αγκάθι»

Το τελευταίο θέμα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο για τον εταίρο του Μερτς στον συνασπισμό, το SPD, που υποστηρίζει ένθερμα το ισχυρό κράτος πρόνοιας της Γερμανίας και τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, τα επιδόματα μακροχρόνιας ανεργίας θα μειωθούν κατά 30% εάν ένας δικαιούχος χάσει δύο συνεχόμενα ραντεβού στο γραφείο απασχόλησης, χάνοντας τελικά όλα τα επιδόματα εάν το άτομο δεν εμφανιστεί στο τρίτο ραντεβού.

Πηγή: Politico

