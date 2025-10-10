Σημαντικός ο ρόλος της κινεζικής αγοράς στον μεξικάνικο τουρισμό

Η υπουργός Τουρισμού του Μεξικού, Χοσεφίνα Ροδρίγκεζ, δήλωσε πρόσφατα στην αποκλειστική συνέντευξη ότι η κινεζική αγορά, με την εντυπωσιακή της κλίμακα και δυναμική, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για την ανάπτυξη του μεξικάνικου τουρισμού.

Από τις 25 έως τις 26 Σεπτεμβρίου, η κυβέρνηση του Μεξικού διοργάνωσε στο Πεκίνο την Εθνική Έκθεση Τουρισμού του Μεξικού 2025.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι από το Μιτσοακάν, την Πόλη του Μεξικού και το Γκερρέρο, καθώς και από τα έργα «Σιδηρόδρομος των Μάγια» και «Κόσμος των Μάγια». Το πρόγραμμα περιλάμβανε θεματικά σεμινάρια, επενδυτικά φόρουμ και επιχειρηματικές συναντήσεις.

Η κα. Ροδρίγκεζ υπογράμμισε ότι το Μεξικό αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο δυναμικό και στη στρατηγική αξία της κινεζικής αγοράς.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που το Μεξικό διοργανώνει μια τέτοια έκθεση στην Κίνα, γεγονός που όχι μόνο προσφέρει μια πλατφόρμα για την προβολή των τουριστικών και πολιτιστικών θησαυρών του Μεξικού, αλλά και δημιουργεί άμεσους διαύλους επικοινωνίας με κινεζικά ταξιδιωτικά πρακτορεία, τουριστικούς οργανισμούς και αεροπορικές εταιρείες.

Παράλληλα, η υπουργός χαιρέτισε τη συνεχή βελτίωση της κινεζικής πολιτικής εισόδου, επισημαίνοντας ότι η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζει τη βούληση της Κίνας να ενισχύσει τις διεθνείς σχέσεις και να προαγάγει τον τουρισμό και τις πολιτιστικές ανταλλαγές.

Τόνισε ακόμη ότι τα μέτρα αυτά συμβάλλουν περαιτέρω στη διευκόλυνση των Μεξικανών επιχειρηματιών και επαγγελματιών του τουρισμού, προκειμένου να ενισχύσουν τη συνεργασία, να δημιουργήσουν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και να προωθήσουν τουριστικούς προορισμούς.

Όσον αφορά τη συνεργασία μεταξύ Κίνας και Λατινικής Αμερικής, η Ροδρίγκεζ δήλωσε ότι, μεταξύ των «Πέντε Μεγάλων Έργων» που έχει προτείνει η Κίνα, το Έργο δημόσιου συμφέροντος συνδέεται στενά με τον τουρισμό, καθώς και το Μεξικό καλωσορίζει θερμά τις κινεζικές πρωτοβουλίες για την προώθηση των πολιτιστικών ανταλλαγών.

Επιπλέον, επεσήμανε ότι οι απευθείας αεροπορικές συνδέσεις μεταξύ Μεξικού και Κίνας έχουν συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη του τουρισμού.

Πρόσθεσε ακόμη ότι το Μεξικό σχεδιάζει να επιταχύνει τη διαδικασία έκδοσης θεωρήσεων και να προωθήσει ολοκληρωμένα τουριστικά πακέτα σε συνεργασία με ταξιδιωτικά πρακτορεία και αεροπορικές εταιρείες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Τουρισμού του Μεξικού, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, οι Κινέζοι τουρίστες απέφεραν στη χώρα έσοδα ύψους 74 εκατομμυρίων δολαρίων, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 21,6%. Από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο φέτος, σχεδόν 59.000 Κινέζοι τουρίστες επισκέφθηκαν το Μεξικό, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 13%.