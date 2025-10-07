Logo Image

Κριστίν Λαγκάρντ: Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί «παρακολουθούν τις πολιτικές εξελίξεις» στη Γαλλία

Οικονομία & Αγορές \ Διεθνή

Κριστίν Λαγκάρντ: Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί «παρακολουθούν τις πολιτικές εξελίξεις» στη Γαλλία

REUTERS/Wolfgang Rattay

Σε εκδήλωση που οργάνωσε η Business France στο Παρίσι

Όλοι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί «παρακολουθούν προσεκτικά τις εξελίξεις» στην πολιτική κατάσταση στη Γαλλία, δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ, μία ημέρα μετά την αιφνιδιαστική παραίτηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί.

«Πιστεύω ότι όλοι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί παρακολουθούν προσεκτικά τις εξελίξεις και ελπίζουν θερμά ότι θα βρεθεί ο δρόμος για να τηρηθούν οι διεθνείς δεσμεύσεις, κυρίως σε ό,τι αφορά την κατάθεση των προϋπολογισμών» είπε η Λαγκάρντ όταν ρωτήθηκε για το θέμα σε μια εκδήλωση που οργάνωσε η Business France στο Παρίσι.

Ο υπό παραίτηση πρωθυπουργός συναντήθηκε με στελέχη πολιτικών κομμάτων για «ύστατες διαπραγματεύσεις» για τον προϋπολογισμό του 2026, όπως του ζήτησε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Η αποχώρηση του Λεκορνί θέτει σε κίνδυνο την έγκαιρη έγκριση του προϋπολογισμού ο οποίος θα πρέπει να κατατεθεί στην Εθνοσυνέλευση το αργότερο μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
7 Οκτωβρίου: Το ρήγμα που άνοιξε στη Μέση Ανατολή – Και ακόμη τρέμει

7 Οκτωβρίου: Το ρήγμα που άνοιξε στη Μέση Ανατολή – Και ακόμη τρέμει

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί είχε δηλώσει ότι στοχεύει να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα στο 4,7% του ΑΕΠ μέχρι το 2026 και στο 3% μέχρι το 2029.

Εάν αποτύχουν αυτές οι διαπραγματεύσεις ο πρόεδρος θα αναλάβει τις ευθύνες του, ανέφερε το περιβάλλον του Εμανουέλ Μακρόν ο οποίος συναντήθηκε με την πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης και τον πρόεδρο της Γερουσίας.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube