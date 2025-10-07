Logo Image

Κεν Γκρίφιν (Citadel): «Ανησυχητική» η στροφή των επενδυτών στον χρυσό

Σύμφωνα με τον δισεκατομμυριούχο Γκεν Γκρίφιν της Citadel, οι επενδυτές αρχίζουν να βλέπουν τον χρυσό ως ασφαλέστερο asset από το δολάριο

Μια ανάσα πριν τα 4.000 δολάρια ανά ουγγιά βρέθηκε ο χρυσός την Δευτέρα, συνεχίζοντας το ξέφρενο ράλι του παίρνοντας σταθερά ώθηση από την προοπτική νέας μείωσης των επιτοκίων της Fed αυτόν τον μήνα αλλά και την πολιτική και οικονομική αβεβαιότητα σε Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία και Ιαπωνία.

Από τις αρχές του έτους, οι επενδυτές στρέφονται σε χρυσό, ασήμι και Bitcoin, στο πλαίσιο της αναζήτησης προστασίας από τη νομισματική υποτίμηση.

Πάντως, σύμφωνα με τον δισεκατομμυριούχο Κεν Γκρίφιν της Citadel, οι επενδυτές αρχίζουν να βλέπουν τον χρυσό ως ασφαλέστερο asset από το δολάριο, μια εξέλιξη που χαρακτήρισε «πραγματικά ανησυχητική».

«Βλέπουμε σημαντική μετατόπιση κεφαλαίων μακριά από το δολάριο, καθώς ο κόσμος αναζητά τρόπους για να αποδολαριοποιήσουν αποτελεσματικά τα χαρτοφυλάκιά τους ή να μειώσουν τον κίνδυνο των χαρτοφυλακίων τους έναντι του κινδύνου του αμερικανικού κράτους», δήλωσε σε συνέντευξή του στο Bloomberg.

Ο Γκρίφιν υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εφαρμόζουν δημοσιονομικά και νομισματικά μέτρα παρόμοια με εκείνα που αποφασίζονται σε περιόδους ύφεσης, γεγονός που τροφοδοτεί τις αγορές. «Σίγουρα βρισκόμαστε σε ένα κάπως υψηλό επίπεδο στην οικονομία των ΗΠΑ αυτή τη στιγμή», ανέφερε.

