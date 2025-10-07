Η Παγκόσμια Τράπεζα αυξάνει τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη της Κίνας

Η Παγκόσμια Τράπεζα αύξησε την Τρίτη τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη της Κίνας το 2025, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης ενίσχυσης των προβλέψεων για την Ανατολική Ασία και τον Ειρηνικό, μετά από ένα καλοκαίρι αβεβαιότητας λόγω των αμερικανικών δασμών.

Η Παγκόσμια Τράπεζα προβλέπει τώρα ότι η οικονομία της Κίνας θα αναπτυχθεί κατά 4,8%, σε σύγκριση με το 4% που είχε προβλέψει τον Απρίλιο. Η νέα εκτίμηση είναι πιο κοντά στον επίσημο στόχο της Κίνας για αύξηση του ΑΕΠ περίπου 5% το 2025.

Οι οικονομολόγοι σημείωσαν ότι η οικονομία της Κίνας έχει επωφεληθεί από την κρατική στήριξη που θα μπορούσε όμως να εξασθενήσει το επόμενο έτος.

Οι εμπορικές εντάσεις μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ κλιμακώθηκαν τον Απρίλιο, με αποτέλεσμα οι αμερικανικοί δασμοί στις κινεζικές εισαγωγές να ξεπεράσουν προσωρινά το 100%, προτού οι δύο χώρες καταλήξουν σε εμπορική εκεχειρία — η οποία ισχύει πλέον μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου. Προς το παρόν, οι αμερικανικοί δασμοί στην Κίνα είναι 57,6% , υπερδιπλάσιοι από ό,τι ήταν στην αρχή του έτους.

Μέτρα τόνωσης

Η Κίνα αύξησε τα μέτρα τόνωσης της οικονομίας στα τέλη του 2024 και διατήρησε στοχευμένα προγράμματα φέτος για να υποστηρίξει τις λιανικές πωλήσεις. Οι εξαγωγές της χώρας, που αποτελούν σημαντικό μοχλό ανάπτυξης, συνέχισαν να αυξάνονται μέχρι στιγμής φέτος, καθώς οι αποστολές προς τη Νοτιοανατολική Ασία και την Ευρώπη έχουν αντισταθμίσει την απότομη μείωση των εξαγωγών προς τις ΗΠΑ.

Οι επιχειρήσεις που αυξάνουν τις παραγγελίες ενόψει των υψηλότερων δασμών έχουν επίσης συμβάλει στην υποστήριξη των εξαγωγών της Κίνας.

Η αύξηση των εξαγωγών βοήθησε την Κίνα να αντισταθμίσει τους παράγοντες που πλήττουν την εγχώρια ανάπτυξη, όπως η συνεχιζόμενη ύφεση στον τομέα των ακινήτων και η χαμηλή καταναλωτική δαπάνη. Ωστόσο, αυτή η δυναμική αναμένεται να επιβραδυνθεί.

Επιβράδυνση στην αύξηση του ΑΕΠ

Η Παγκόσμια Τράπεζα προβλέπει ότι η αύξηση του ΑΕΠ της Κίνας θα επιβραδυνθεί στο 4,2% το 2026, εν μέρει λόγω της βραδύτερης αύξησης των εξαγωγών. Οι οικονομολόγοι προβλέπουν επίσης ότι το Πεκίνο θα μετριάσει τα μέτρα τόνωσης της οικονομίας για να αποτρέψει την υπερβολικά γρήγορη αύξηση των επιπέδων δημόσιου χρέους, ενώ η συνολική οικονομική ανάπτυξη της Κίνας θα επιβραδυνθεί σε σύγκριση με την ταχεία επέκτασή της τα προηγούμενα χρόνια.

Οι λιανικές πωλήσεις στην Κίνα αυξήθηκαν μόλις κατά 3,4% τον Αύγουστο σε σχέση με ένα χρόνο πριν, ξεπερνώντας τις προσδοκίες των αναλυτών. Οι επενδύσεις σε ακίνητα μειώθηκαν περαιτέρω, κατά 12,9% για τους πρώτους οκτώ μήνες του έτους, έναντι πτώσης 12% για τους πρώτους επτά μήνες.

Με πληροφορίες από CNBC