Για «θετική» τηλεδιάσκεψη Λούλα – Τραμπ, κάνει λόγο ο ΥΠΟΙΚ της Βραζιλίας

Οικονομία & Αγορές \ Διεθνή

REUTERS/Adriano Machado

Αναμένεται επίσημη δήλωση του Βραζιλιάνου προέδρου

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ είχαν μια «θετική» τηλεδιάσκεψη τη Δευτέρα, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών της Βραζιλίας Φερνάντο Χαντάντ.

«Ο πρόεδρος Λούλα έχει ήδη συστήσει την έκδοση δήλωσης», δήλωσε ο Χαντάντ σε δημοσιογράφους στην Μπραζίλια μετά τη συνάντηση.

Τον περασμένο μήνα, μετά από μια σύντομη συνάντηση στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο Τραμπ δήλωσε ότι σχεδίαζε να συναντηθεί με τον Λούλα, άνοιξε νέα καρτέλα και τόνισε την «εξαιρετική χημεία» τους.

Η αντίδραση των αγορών

H συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών παρακολουθήθηκε στενά από τις βραζιλιάνικες αγορές, αφότου ο Τραμπ επέβαλε δασμούς 50% σε πολλά βραζιλιάνικα προϊόντα τον Αύγουστο.

Εκείνη την εποχή, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι δασμοί ήταν μια απάντηση σε αυτό που χαρακτήρισε ως «κυνήγι μαγισσών» εναντίον του πρώην προέδρου της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρο, συμμάχου του, ο οποίος αργότερα καταδικάστηκε σε 27 χρόνια φυλάκισης για απόπειρα πραξικοπήματος για να παραμείνει στην εξουσία μετά την ήττα του στις εκλογές του 2022 από τον Λούλα.

Πηγή: Reuters

