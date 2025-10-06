OpenAI – AMD: Η συμμαχία – μαμούθ που αλλάζει τον χάρτη της τεχνητής νοημοσύνης

Πενταετή συμφωνία αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν η OpenAI και η AMD, με στόχο την κατασκευή και λειτουργία υπερσύγχρονων κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης βασισμένων στους επεξεργαστές της δεύτερης.

Η συνεργασία αυτή αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση μέχρι σήμερα στην κυριαρχία της Nvidia, η οποία εξακολουθεί να κατέχει πάνω από το 70% της αγοράς AI chips.

Συμφωνία «γιγαντιαίας» κλίμακας

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έγιναν γνωστά, η OpenAI δεσμεύτηκε να προμηθευτεί 6 gigawatts υπολογιστικής ισχύος μέσω των νέων MI450 chips της AMD, τα οποία θα αρχίσουν να διατίθενται το 2026. Η αγορά θα πραγματοποιηθεί είτε απευθείας από την OpenAI είτε μέσω των συνεργατών της στο cloud computing.

Η επικεφαλής της AMD, Lisa Su, δήλωσε ότι η συμφωνία θα αποφέρει «δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια» σε νέα έσοδα για την εταιρεία τα επόμενα πέντε χρόνια. Παράλληλα, η OpenAI θα λάβει δικαιώματα προαίρεσης για έως και 160 εκατομμύρια μετοχές της AMD, περίπου το 10% της εταιρείας, εφόσον επιτύχει συγκεκριμένα ορόσημα ανάπτυξης και η μετοχή κινηθεί ανοδικά.

Η ανακοίνωση προκάλεσε άλμα άνω του 25% στη μετοχή της AMD πριν από το άνοιγμα της Wall Street τη Δευτέρα.

Το «αντίπαλο δέος» της Nvidia

Η συμφωνία θεωρείται η μεγαλύτερη νίκη της AMD στην προσπάθειά της να αμφισβητήσει την ηγεμονία της Nvidia στον χώρο των ημιαγωγών τεχνητής νοημοσύνης. Αν και οι επεξεργαστές της AMD χρησιμοποιούνται ευρέως σε gaming, προσωπικούς υπολογιστές και servers, η εταιρεία δεν είχε καταφέρει έως τώρα να αποκτήσει μερίδιο στην αγορά των ακριβών chips υπερυπολογιστών που τροφοδοτούν τα πιο προχωρημένα μοντέλα AI.

Η OpenAI σκοπεύει να αξιοποιήσει τα MI450 για λειτουργίες “inference”, δηλαδή για τους υπολογισμούς που επιτρέπουν σε εφαρμογές όπως το ChatGPT να απαντούν σε πραγματικό χρόνο στα αιτήματα των χρηστών. Η αυξανόμενη χρήση μεγάλων γλωσσικών μοντέλων έχει εκτινάξει τη ζήτηση για τέτοιου είδους υπολογιστική ισχύ.

«Είναι δύσκολο να περιγράψει κανείς πόσο δύσκολο έχει γίνει να εξασφαλίσεις επαρκή υπολογιστική ισχύ», παραδέχθηκε ο CEO της OpenAI, Sam Altman, υπογραμμίζοντας πως «θέλουμε τα πάντα να γίνουν πολύ γρήγορα, αλλά αυτό χρειάζεται χρόνο».

Η νέα γεωγραφία της τεχνητής νοημοσύνης

Η Su και ο Altman χαρακτήρισαν τη συμφωνία «στρατηγική συμμαχία» που δένει τις δύο εταιρείες σε κοινή πορεία ανάπτυξης, ενισχύοντας την αλληλεξάρτησή τους μέσα στη ραγδαία επεκτεινόμενη βιομηχανία AI. «Είναι μια win-win συνεργασία. Τα κίνητρα της OpenAI είναι άμεσα συνδεδεμένα με την επιτυχία της AMD – και το αντίστροφο», δήλωσε η επικεφαλής της AMD.

Η Nvidia εξακολουθεί να παραμένει ο προτιμώμενος προμηθευτής chips για τις περισσότερες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, ωστόσο δέχεται πλέον πολλαπλές πιέσεις από ανταγωνιστές:

Οι κολοσσοί του cloud, όπως η Google και η Amazon, αναπτύσσουν δικά τους chips. Η OpenAI έχει υπογράψει συμφωνία 10 δισ. δολαρίων με τη Broadcom για τη δημιουργία δικών της ημιαγωγών. Η Nvidia ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το νέο Vera Rubin chip το 2026, το οποίο θα είναι υπερδιπλάσιας ισχύος από την τρέχουσα γενιά Grace Blackwell.

Συμφωνίες-μαμούθ και φόβοι για «AI φούσκα»

Η OpenAI θα αρχίσει να χρησιμοποιεί 1 gigawatt από τα νέα chips της AMD στο δεύτερο εξάμηνο του 2026, επεκτείνοντας σταδιακά τη χρήση τους στα data centers της.

Η νέα αυτή συμφωνία εντάσσεται στη σειρά “mega-deals” που έχει συνάψει η OpenAI μέσα στο 2025:

Συμφωνία 300 δισ. δολαρίων με την Oracle για 4,5 gigawatts υπολογιστικής ισχύος.

Επένδυση 100 δισ. δολαρίων από τη Nvidia για κοινή ανάπτυξη data centers.

Ο Altman δηλώνει αποφασισμένος να εξασφαλίσει όλη την απαιτούμενη υπολογιστική υποδομή για να «κερδίσει τον αγώνα προς τη τεχνητή υπερνοημοσύνη (superintelligence)».

Ωστόσο, η φρενίτιδα των επενδύσεων έχει προκαλέσει ανησυχίες για “φούσκα AI”, καθώς εταιρείες όπως η OpenAI, η Meta, η Alphabet και η Microsoft δαπανούν τεράστια ποσά σε chips, data centers και ενεργειακή υποδομή – σε κλίμακα που, όπως παρατηρούν αναλυτές, θυμίζει τις μεγάλες βιομηχανικές εκρήξεις του 19ου αιώνα.

Η επόμενη ημέρα

Η AMD βλέπει στη συμφωνία αυτή την ευκαιρία να μετατραπεί σε πρωταγωνίστρια του κλάδου. Για την OpenAI, είναι ένα ακόμα βήμα προς την εδραίωσή της ως το επίκεντρο της επανάστασης της τεχνητής νοημοσύνης.

Όπως τόνισε ο Sam Altman, «βρισκόμαστε σε μια φάση όπου όλη η βιομηχανία πρέπει να δουλέψει μαζί — και όλοι θα βγουν κερδισμένοι».