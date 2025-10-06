Όρμπαν: Διαλύεται η ΕΕ, δεν πρέπει να μπούμε στη ζώνη του ευρώ

Δεν σκοπεύει να βάλει την Ουγγαρία στην ευρωζώνη ο πρωθυπουργός, Βίκτορ Όρμπαν, καθώς θεωρεί ότι «η ΕΕ διαλύεται και η Βουδαπέστη δεν θα πρέπει να συνδέσει την τύχη της στενότερα με το μπλοκ».

Ο Ορμπάν, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2010, σφοδρός επικριτής της ΕΕ, η οποία έχει αναστείλει την αποστολή δισεκατομμυρίων ευρώ σε πόρους για την Ουγγαρία εξαιτίας των μεταρρυθμίσεων του εθνικιστή ηγέτη στο κράτος δικαίου, σημείωσε σε συνέντευξή του στην ιστοσελίδα με οικονομικές ειδήσεις EconomX, ότι «Η Ουγγαρία δεν θα πρέπει να συνδέσει τη μοίρα της πιο στενά από ό,τι είναι τώρα με την ΕΕ και η υιοθέτηση του ευρώ θα ήταν ο στενότερος δυνατός δεσμός».

Η Ουγγαρία, η οποία εξαρτάται για το μεγαλύτερο μέρος των εμπορικών της συναλλαγών από το μπλοκ και έχει εκσυγχρονίσει την οικονομία της με δισεκατομμύρια ευρώ σε πόρους της ΕΕ από τότε που εντάχθηκε στους κόλπους της πριν από δύο δεκαετίες, δεν ικανοποιεί επί του παρόντος τα κριτήρια για να υιοθετήσει το ευρώ.

Σε αντίθεση με τη Δανία, η Ουγγαρία δεν διαθέτει νομική εξαίρεση για τη ζώνη του ευρώ.

Κάποιες γειτονικές της χώρες από την ανατολική πτέρυγα της ΕΕ, περιλαμβανομένων της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Τσεχίας και της Ρουμανίας, επίσης παραμένουν –τουλάχιστον επί του παρόντος– εκτός του ευρώ.

Αναδυόμενο αστέρι

Τα σχόλια του Ορμπάν βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με την πολιτική ατζέντα που πρεσβεύει ο αντίπαλός του και αναδυόμενο αστέρι της αντιπολίτευσης Πέτερ Μαγιάρ, ο οποίος διεξάγει εκστρατεία με τη δέσμευση για άρση της αναστολής της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης φέρνοντας έτσι μια από τις φτωχότερες οικονομίες της ΕΕ πιο κοντά στην υιοθέτηση του ευρώ.

Οι βουλευτικές εκλογές είναι προγραμματισμένες για την άνοιξη του 2026.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ