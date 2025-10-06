Fanta: Πώς προσπαθεί να γίνει για το Halloween ό,τι είναι η Coca-Cola για τα Χριστούγεννα

Η Fanta, που είναι το δεύτερο πιο παλιό brand της Coca-Cola, το φετινό Halloween θέλει να «αγγίξει» την Gen Z. Και προσπαθεί να το κάνει αξιοποιώντας το Χόλιγουντ και την κληρονομιά των ταινιών τρόμου.

Στο πλαίσιο της φετινής της καμπάνιας, η Fanta προσκαλεί τους λάτρεις των ταινιών τρόμου σε μια live εμπειρί, με escape rooms στο κόνσεπτ ενός στοιχειωμένου σπιτιού, όπου θα κάνουν την εμφάνισή τους εμβληματικοί χαρακτήρες όπως οι Chucky και M3gan.

Το «Haunted Fanta Factory», που θα είναι ανοιχτό κάθε βράδυ στη Νέα Υόρκη από τις 29 έως τις 31 Οκτωβρίου, είναι προϊόν συνεργασίας της Coca-Cola με το στούντιο του Χόλιγουντ Universal Pictures και την εταιρεία παραγωγής Blumhouse. Στο θεματικό πάρκο θα προσφέρονται επίσης κουτιά αναψυκτικών με χαρακτήρες ταινιών, μιας limited γεύσης που πωλείται στους κινηματογράφους του AMC και σε άλλες εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο.

Φέτος είναι η δεύτερη χρονιά που η Coca-Cola γιορτάζει το Halloween σε παγκόσμια κλίμακα, σε μια προσπάθεια της εταιρείας να συνδέσει την κατανάλωση των αναψυκτικών της με μεγάλες γιορτές, όπως έχει δηλαδή καταφέρει να κάνει με το αναψυκτικό Coca-Cola και τα Χριστούγεννα. Η Fanta θεωρείται ο τρόπος που θα την βάλει στο παιχνίδι για το Halloween καθώς το συγκεκριμένο brand αναψυκτικών απευθύνεται στους καταναλωτές της Gen Z και η Gen Z έχει ιδιαίτερη αδυναμία στο Halloween.

«Προσπαθούμε να κάνουμε το Halloween για τη Fanta ό,τι είναι τα Χριστούγεννα για την Coca-Cola», όπως το έθεσε ο Ibrahim Khan της Coca-Cola Co. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ομάδα μάρκετινγκ της εταιρείας ήταν ιδιαίτερα προσεκτική στο να διασφαλίσει ότι η καμπάνια ταιριάζει με την εικόνα της Fanta για διασκέδαση και ανάλαφρη διάθεση.

«Προσέξαμε επίσης να στραφούμε σε αυτό που ονομάζουμε κωμωδία τρόμου, όχι σε έναν σκληρό, αιματηρό, μαχητικό κόσμο», είπε. «Και η Universal Pictures και η Blumhouse γνωρίζουν αυτόν τον κόσμο πολύ καλύτερα από εμάς και μας καθοδηγούσαν συνεχώς».

Το Halloween έχει εξελιχθεί σε μεγάλη εμπορική ευκαιρία στις ΗΠΑ. Η Εθνική Ομοσπονδία Λιανικής Πώλησης εκτιμά ότι οι Αμερικανοί θα ξοδέψουν φέτος το ποσό ρεκόρ των 13,1 δισ. δολαρίων, σημειώνοντας αύξηση σχεδόν 13% σε σχέση με πέρυσι, και παρά το γεγονός ότι φέτος αναμένονται υψηλότερες τιμές λόγω των δασμών.

Πάντως το να βασίζεσαι στο Χόλιγουντ για να «φλερτάρεις» τη Gen Z μπορεί να φαίνεται αντιφατικό, δεδομένου ότι οι νέοι αυτής της γενιάς επιδεικνύουν μειωμένο ενδιαφέρον για την κινηματογραφική εμπειρία. Αλλά ο Khan εξήγησε ότι η καμπάνια έχει περισσότερο να κάνει με την αξιοποίηση της φήμης και του θαυμασμού από πλευράς των νέων, είτε πηγαίνουν όντως σινεμά είτε όχι.

Οι καταναλωτές άλλωστε αποφεύγουν όλο και περισσότερο τις τηλεοπτικές διαφημίσεις και η Coca-Cola και άλλες μάρκες γνωρίζουν ότι πρέπει να γίνουν πιο δημιουργικές όσον αφορά τη διάδοση του μηνύματός τους. Για τον σκοπό αυτό, η Coca-Cola έχει ματακινήσει τις δαπάνες από την τηλεοπτική διαφήμιση στα ψηφιακά μέσα και σε live εκδηλώσεις όπως το στοιχειωμένο σπίτι του φετινού Halloween.

«Στη σημερινή εποχή, όπου έχει εκλείψει η ικανότητά μας να μιλάμε στο κοινό μέσα από την τηλεόραση, πρέπει να βρούμε διαφορετικούς τρόπους να συνδεθούμε μαζί τους, και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ο τόπος όπου που πρέπει να γίνει η επικοινωνία, και οι εμπειρίες προϊόντων είναι αυτό για το οποίο να μιλήσουν», είπε ο Khan. «Έτσι, η Gen Ζ μπορεί να μην πηγαίνει στον κινηματογράφο για να δει το ”Star Wars”, αλλά θα το παρακολουθήσει ή θα γνωρίζει περί τίνος πρόκειται ή θα έχει κάποια σχέση με αυτήν την πνευματική ιδιοκτησία».