Οι αμοιβές των CEOs εκτινάχθηκαν 1.094% από το 1978 – Βγάζουν σχεδόν 300 φορές περισσότερα από τον μέσο εργαζόμενο

Οι αμοιβές των διευθυνόντων συμβούλων στις Ηνωμένες Πολιτείες εκτοξεύονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, αναδεικνύοντας το διαρκώς διευρυνόμενο χάσμα ανάμεσα στην κορυφή και τη βάση της εταιρικής ιεραρχίας.

Σύμφωνα με έκθεση του Economic Policy Institute (EPI), που παρουσιάζει το CNBC, οι CEO στις 350 μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες των ΗΠΑ έλαβαν κατά μέσο όρο αποδοχές ύψους 22,98 εκατομμυρίων δολαρίων το 2024.

Πρόκειται για αύξηση 6% σε σχέση με το 2023 και για άλμα 1.094% από το 1978, όταν οι αποδοχές ενός CEO δεν ξεπερνούσαν τα 1,9 εκατ. δολάρια.

Ένα χάσμα που δεν κλείνει

Σήμερα, οι CEOs κερδίζουν κατά μέσο όρο 281 φορές περισσότερα από τον «τυπικό εργαζόμενο» – δηλαδή τον μέσο πλήρως απασχολούμενο εργαζόμενο παραγωγής ή μη εποπτικό προσωπικό στους ίδιους κλάδους.

Αν και η αναλογία αυτή είναι μικρότερη από το ρεκόρ του 2021 (409 φορές), παραμένει τεράστια σε σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες: το 1989 η διαφορά ήταν μόλις 60 φορές, σύμφωνα με στοιχεία του CNBC.

Η εκρηκτική αύξηση αποδίδεται κυρίως στην έκρηξη των αποδοχών σε μετοχές – στα λεγόμενα stock-based packages – που συνδέουν το ύψος των αμοιβών με την πορεία της μετοχής της εταιρείας.

Επιπλέον τα κορυφαία στελέχη έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη ισχύ στον καθορισμό των ίδιων τους των αμοιβών, επιτυγχάνοντας ολοένα πιο γενναιόδωρα συμβόλαια.

Ποιοι είναι οι πιο ακριβοπληρωμένοι CEOs του 2024

Σύμφωνα με την εταιρεία συμβούλων Equilar, που κατέγραψε τα 100 μεγαλύτερα πακέτα αμοιβών σε αμερικανικές εταιρείες με έσοδα άνω του 1 δισ. δολαρίων, ο Rick Smith της Axon Enterprises (παραγωγός των ηλεκτροσυσκευών Taser και καμερών σώματος) βρέθηκε στην κορυφή, με αποδοχές 164,5 εκατ. δολαρίων το 2024.

Στη δεκάδα των πιο καλοπληρωμένων περιλαμβάνονται ονόματα από την τεχνολογία, τα χρηματοοικονομικά, τη βιομηχανία και τα τρόφιμα.

Δεν υπολογίζονται στη συγκεκριμένοι κατάταξη ιδρυτές των εταιρειών, οι οποίοι διατηρούν και τη θέση του CEO παράλληλα, όπως ο Έλον Μασκ ή ο Μπερνάρ Αρνό.

Rick Smith – Axon Enterprise: 164.525.721 $

Jim Anderson – Coherent: 101.497.009 $

Brian Niccol – Starbucks: 95.801.676 $

Larry Culp – GE Aerospace: 87.393.875 $

Michael Arougheti -Ares Management: 85.381.842 $

Satya Nadella – Microsoft: 79.106.183 $

Tim Cook – Apple: 74.609.802 $

Greg Lehmkuhl – Lineage: 69.341.442 $

David Gitlin – Carrier Global: 65.554.845 $

Ted Sarandos – Netflix:61.922.397 $

Η εποχή των υπερ-αμοιβών

Το φαινόμενο δεν είναι καινούργιο, αλλά οι διαστάσεις του είναι πλέον τρομαχτικές. Οι αποδοχές των CEOs στις ΗΠΑ αυξάνονται πολύ ταχύτερα από την παραγωγικότητα ή τους μισθούς των εργαζομένων, γεγονός που, σύμφωνα με το EPI, συμβάλλει στις κοινωνικές ανισότητες και στη συγκέντρωση πλούτου.

Ενώ το «τυπικό» εισόδημα των εργαζομένων παραμένει στάσιμο, η αξία των πακέτων μετοχών και bonus των κορυφαίων στελεχών εκτοξεύεται, τροφοδοτώντας ένα σύστημα όπου η επιτυχία μιας εταιρείας αντανακλάται δυσανάλογα στις αποδοχές της κορυφής.

Ή, όπως το περιέγραψε δηκτικά ένας οικονομολόγος του EPI, «η Αμερική έχει πια περισσότερους δισεκατομμυριούχους CEO απ’ ό,τι ποτέ – και λιγότερους εργαζόμενους που μπορούν να αγοράσουν ένα σπίτι». Η εικόνα δεν διαφέρει πολύ και στις μεγάλες οικονομίες Ευρώπης και Ασίας.