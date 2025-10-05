Μιχάλης Βασιλειάδης: Η γερμανική βιομηχανία αντιμετωπίζει την τέλεια καταιγίδα

Μιχάλης Ζήσης Βασιλειάδης. Ίσως από τους πιο γνωστούς Έλληνες στη Γερμανία. Εδώ και 16 χρόνια είναι Πρόεδρος του «IG Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE)» -του Συνδικάτου Εργαζομένων στα Μεταλλεία, τη Χημική βιομηχανία και τον κλάδο της Ενέργειας στη Γερμανία -μία από τις οκτώ βιομηχανικές ενώσεις της Γερμανικής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (DGB).

Γεννημένος στο Έσσεν το 1964 από Έλληνες μετανάστες γονείς, ο Βασιλειάδης είναι και Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Βιομηχανικών Συνδικάτων «IndustriAll Europe».

Το 2009, εξελέγη για πρώτη φορά πρόεδρος του IG BCE, του τρίτου μεγαλύτερου γερμανικού συνδικάτου με περίπου 560.000 μέλη σήμερα.

Όταν λοιπόν λέει ότι η γερμανική βιομηχανία αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή «την τέλεια καταιγίδα», η γνώμη του είναι βαρύνουσα. «Δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας να διακυβεύονται, λέει ο Βασιλειάδης στην εφημερίδα Tagesspiegel.

«Ο Πούτιν, ο Τραμπ και η Κίνα θέτουν σε κίνδυνο τη γερμανική βιομηχανία», λέει ο πρόεδρος της IG BCE. «Εμείς, τα συνδικάτα, πρέπει να βγούμε από την αμυντική στάση. Σήμερα, όλοι επιτίθενται στο σύστημά μας. Οι Αμερικανοί χρησιμοποιούν την εμπορική πολιτική ως όπλο, οι Κινέζοι μας επιτίθενται με τιμές ντάμπινγκ και ο Πούτιν εκμεταλλεύτηκε την ενεργειακή εξάρτησή μας. Υπάρχει ο κίνδυνος οι εργαζόμενοι να υποστούν τώρα τις συνέπειες».

Μέλος του SPD από τα γεννοφάσκια του, ο Βασιλειάδης λέει ότι «οι δημοκρατικές δυνάμεις πρέπει να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη στη διαμόρφωση ενός δίκαιου μέλλοντος. Πρέπει να δώσουμε νέες απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα σε περιόδους τέλειας καταιγίδας», λέει ο Ελληνας συνδικαλιστής.

Φθίνουν τα συνδικάτα

Τα συνδικάτα θέλουν να αποτρέψουν την καταιγίδα, παρά τη φθίνουσα δύναμή τους: η IG BCE έχει δει τα μέλη του συνδικάτου να είναι σχεδόν ένα πέμπτο λιγότερα, από ό,τι πριν από 16 χρόνια.

«Για εμάς στο IG BCE, αυτό οφείλεται φυσικά και στη σταδιακή κατάργηση της εξόρυξης άνθρακα και σε δημογραφικούς παράγοντες. Αλλά είναι σαφές: συνολικά, η παραδοσιακή συνδικαλιστική βάση συρρικνώνεται – κάτι που είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους έπρεπε να εισαχθεί ο νόμιμος κατώτατος μισθός σε πολλούς τομείς», λέει.

«Εμείς στην IG BCE θέλουμε να κάνουμε τα οφέλη της συμμετοχής στο συνδικάτο πιο απτά στη σημερινή πραγματικότητα. Για παράδειγμα, έχουμε συμπεριλάβει συμπληρωματική ασφάλιση μακροχρόνιας φροντίδας στη συλλογική σύμβαση, η οποία χρηματοδοτείται από τον εργοδότη, και έχουμε εφαρμόσει μια επιπλέον ημέρα άδειας για τα μέλη των συνδικάτων.

Ρεαλισμός και αξίες

Πέρυσι, λέει ο Βασιλειάδης, εντάχθηκε ένας αριθμός ρεκόρ νέων μελών και τα υπάρχοντα μέλη αισθάνονται ότι η συνδικαλιστική τους δέσμευση εκτιμάται. Έχουμε ήδη ενισχύσει τον «δεύτερο πυλώνα» των εταιρικών συντάξεων στους κλάδους μας. Αυτό σίγουρα θα μπορούσε να επεκταθεί και στην ιδιωτική παροχή συντάξεων: Την καθιερώνουμε συλλογική και υποχρεωτική, και το κράτος παρέχει φορολογική στήριξη. Με αυτόν τον τρόπο, η ισχύς των συνδικάτων στην αγορά θα μπορούσε να βοηθήσει στην άμβλυνση των ανησυχιών των ανθρώπων. Αυτό το αποκαλώ ρεαλισμό που βασίζεται στις αξίες μας.

Ενάντια στην αύξηση των ωρών εργασίας

Η Συνομοσπονδία Γερμανών Εργοδοτών (BfE) φέρνει στην επιφάνεια ζητήματα όπως οι περισσότερες ώρες εργασίας. Υποτίθεται ότι αυτό θα βοηθήσει να ξεπεραστεί η τέλεια καταιγίδα.

Είναι παράλογο, λέει ο Βασιλειάδης. Όσοι το συζητούν, δεν κατανοούν καθόλου το γεγονός ότι πρέπει να ανησυχούν για τις δουλειές τους ενώ ταυτόχρονα υπομένουν συζητήσεις για 12ωρη εργασία ή συνταξιοδότηση στα 70.

«Αν ξεσπάσει η τέλεια καταιγίδα, τότε σίγουρα θα πρέπει να αναπροσαρμόσουμε το τρίγωνο της ασφάλειας εφοδιασμού, της προσιτής τιμής και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Η προστασία του κλίματος μπορεί να γίνει ζήτημα εκσυγχρονισμού, αλλά με διαφορετικό τρόπο από πριν. Πάρτε για παράδειγμα την κυκλική οικονομία. Έχουμε τις τεχνολογίες για την επανεπεξεργασία και την ανακύκλωση, αλλά πρέπει να επεκταθούμε πολύ περισσότερο για να μειώσουμε το κόστος. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Θα πρέπει να συνεχίσουμε τη δωρεάν κατανομή πιστοποιητικών για εταιρείες έντασης εκπομπών CO₂ έως ότου υπάρξουν εναλλακτικές λύσεις στην αγορά υπό ανταγωνιστικές συνθήκες.

Διεκδικεί την επανεκλογή του

Μετά από 16 χρόνια στην ηγεσία του συνδικάτου IG BCE, ο Έλληνας συνδικαλιστής διεκδικεί την επανεκλογή του Όπως λέει, ένας από τους στόχους του είναι η υπεράσπιση της δημοκρατίας.

«Η χώρα μας είναι ένα συνταγματικό και κοινωνικό κράτος, και μια χώρα εργαζομένων. Υπάρχει ευρεία αμφιβολία αν οι πολιτικοί λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τις απόψεις των εργαζόμενων. Υπάρχει επίσης η εντύπωση ότι τα πράγματα δεν είναι δίκαια, αντικειμενικά και ρεαλιστικά. Οι λαϊκιστικές συζητήσεις για περισσότερες ώρες εργασίας ενισχύουν αυτό το συναίσθημα. Και η ακροδεξιά που αυξάνει τις δυνάμεις της,δεν έχει πραγματικά τίποτα να προσφέρει εδώ», λέει ο Μιχάλης Βασιλειάδης.