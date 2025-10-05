Γιατί ο CEO της Ford έστειλε τον γιο του να κάνει τον εργάτη;

Τι ξέρει ένας πολυεκατομμυριούχος πατέρας, όταν στέλνει τον 17χρονο γιό του, να μάθει την «ταπεινή» τέχνη της ηλεκτροσυγκόλλησης;

Μάλλον αυτό που ξέρουν και οι: Τζέφρι Χίντον, ο «νονός της AI», που προτείνει στους νέους να γίνουν υδραυλικοί, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nvidia, Γένσεν Χουάνγκ, που υποστηρίζει ότι υπάρχουν χιλιάδες θέσεις εργασίας για τους νέους, αλλά πρέπει να είναι πρόθυμοι να σπουδάσουν σε επαγγελματικές σχολές, και ο διευθύνων σύμβουλος της LinkedIn που αναφέρει ότι το μέλλον της εργασίας δεν ανήκει πλέον σε όσους έχουν φανταχτερά πτυχία ή πήγαν στα καλύτερα πανεπιστήμια.

Η περίπτωση του 17χρονου Τζέιμσον

‘Οταν έφτασε η ώρα να βρει κάτι να κάνει τα καλοκαίρια ο 17χρονος, μαθητής Λυκείου, Τζέιμσον, ο πολυεκατομμυριούχος πατέρας του και διευθύνων σύμβουλος της Ford ακολούθησε μια κάπως ασυνήθιστη τακτική σε σύγκριση με άλλους πολυεκατομμυριούχους διευθυντές.

«Φρόντισα να δουλέψει σε ένα πόστο, στο οποίο θα μάθαινε ηλεκτροσυγκόλληση», δήλωσε ο Τζιμ Φάρλει, σε συνέντευξη που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο podcast «Decoder».

Ενθουσιασμένος ως γονιός

«Έμαθε πώς να δημιουργεί, έμαθε πώς να δουλεύει αληθινά, με τα χέρια του, και να συνδέεται με τους ανθρώπους. Εάν τελικά γίνει ο καλύτερος ηλεκτροσυγκολλητής ή μηχανικός, που θα δουλεύει στους πετρελαιοκινητήρες μας, θα είμαι ενθουσιασμένος ως γονιός», πρόσθεσε.

Τα εν λόγω σχόλια έρχονται καθώς η αυτοκινητοβιομηχανία του Ντιτρόιτ έχει εντείνει τις πρωτοβουλίες της για την αντιμετώπιση της μεγάλης και ολοένα αυξανόμενης έλλειψης εργαζομένων σε εξειδικευμένα επαγγέλματα .

Ο Φάρλεϊ αποκαλεί το συγκεκριμένο πεδίο επαγγελμάτων «ουσιώδη οικονομία».

Αυτή την εβδομάδα, η Ford διοργάνωσε συνάντηση κορυφής των CEO στο Ντιτρόιτ για να συζητήσει τρόπους με τους οποίους οι επικεφαλής μπορούν να επενδύσουν στη βελτίωση της παραγωγικότητας αυτών των τομέων.

Ποιος θα στηρίξει την κοινωνία αν τα πράγματα στραβώσουν;

«Δεν έχουμε αρκετούς ανθρώπους για να στηρίξουμε την κοινωνία, αν τα πράγματα στραβώσουν», είπε, αναφερόμενος στους πυροσβέστες, τους τραυματιοφορείς, τους υδραυλικούς, τους ηλεκτρολόγους, τους τεχνικούς υπηρεσιών, τους εργάτες εργοστασίων και άλλους

Όσον αφορά τον οικονομικό αντίκτυπο, η «ουσιώδης οικονομία» αντιπροσωπεύει 7,5 τρισεκατομμύρια δολάρια του ΑΕΠ των ΗΠΑ και 52 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο από το Ινστιτούτο Aspen, σε συνεργασία με τη Ford.

Εξετάζοντας πιο προσεκτικά τη ζήτηση για τεχνικούς αυτοκινήτων, η εμπορική ομάδα Tech Force εκτίμησε ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται περισσότερες από 100.000 νέες θέσεις εργασίας ετησίως για να ικανοποιήσει τη νέα ζήτηση και να αντικαταστήσει τους εργαζόμενους που εγκαταλείπουν τον κλάδο.

Άδικη υποτίμηση των εργατών

Στέλνοντας το παιδί του να γίνει οξυγονοκολλητής (τουλάχιστον για μερικούς μήνες), ο Φάρλεϊ λέει ότι αντιτάσσεται σε μια κουλτούρα που έχει υποτιμήσει άδικα τους εργάτες και έχει υπερτιμήσει εκείνους που έχουν ελίτ πτυχία κολεγίου.

«Οι γονείς και οι παππούδες μας έκαναν τη χώρα μας υπέροχη εξαιτίας αυτού του είδους των εργασιών. Υπάρχουν απίστευτα αξιοπρεπείς εργασίες στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης», είπε. «Αλλά η κοινωνία μας δεν εξυμνεί αυτούς τους ανθρώπους όπως κάνει, ακόμη και με τον τελευταίο μηχανικό για την τεχνητή νοημοσύνη».

Ο Φάρλεϊ δήλωσε επίσης ότι η υπερβολική εξάρτηση από τις θέσεις εργασίας στον τομέα της τεχνολογίας εν μέσω ελλείψεων εξειδικευμένων τεχνιτών θα μπορούσε να θέσει τις ΗΠΑ σε ευάλωτη θέση όσον αφορά την εθνική άμυνα, καθώς πρέπει να κατασκευάζονται και να μετακινούνται σε όλη τη χώρα ζωτικής σημασίας αγαθά.

Ηλεκτρολόγοι και υδραυλικοί οι πραγματικοί νικητές

Την ίδια στιγμή, σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Channel 4 News στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nvidia, Γένσεν Χουάνγκ δήλωσε ότι οι πραγματικοί νικητές της εποχής της τεχνητής νοημοσύνης δεν θα είναι οι εργαζόμενοι γραφείου, αλλά οι ηλεκτρολόγοι, οι υδραυλικοί και οι ξυλουργοί.

«Ο χειρωνακτικός τομέας θα γνωρίσει έκρηξη», τόνισε υποστηρίζοντας ότι η δημιουργία κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης απαιτεί συνεχή επέκταση που «θα διπλασιάζεται και θα διπλασιάζεται και θα διπλασιάζεται κάθε χρόνο»

Η άποψή του κερδίζει έδαφος μεταξύ και άλλων ηγετικών στελεχών, παρά τα πρόσφατα στοιχεία από το Yale Budget Lab που δείχνουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει ακόμη διαταράξει σημαντικά την αγορά εργασίας.

Αλλά αν ο Χουαν έχει δίκιο, η επόμενη δεκαετία θα μπορούσε να αναδιατάξει την λιστα με τις δεξιότητες που θα προσφέρουν υψηλές αμοιβές.

Ηλεκτρολόγος με γερό…κομπόδεμα

Πάρτε για παράδειγμα τον Τζέικομπ Πάλμερ , έναν 23χρονο από τη Βόρεια Καρολίνα. Αφού αποφοίτησε από το λύκειο, αποφάσισε ότι το κολέγιο δεν ήταν η κατάλληλη επιλογή. Αντ’ αυτού, εντάχθηκε σε πρόγραμμα μαθητείας σε μια εργολαβική εταιρεία και εκπαιδεύτηκε ως ηλεκτρολόγος.

Στα 21 του, ξεκίνησε τη δική του επιχείρηση — και πέρυσι είχε κέρδη σχεδόν 90.000 δολάρια. Μόνο φέτος, έχει ήδη φτάσει τα εξαψήφια νούμερα. Σε αντίθεση με πολλούς συνομηλίκους του που αντιμετωπίζουν φοιτητικό χρέος και αβέβαιες επαγγελματικές προοπτικές, είπε απλά: «Δεν χρωστάω σε κανέναν τίποτα».

