Τουρκία: Ο πληθωρισμός εκτοξεύτηκε στο 33,29% τον Σεπτέμβριο

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Τουρκία αυξήθηκε στο 33,29% για τον μήνα Σεπτέμβριο, από 32,95% τον Αύγουστο και πάνω από την αρχική εκτίμηση για περίπου 32,5%, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή η τουρκική Στατιστική Υπηρεσία (TurkStat).

Οι υψηλότερες αυξήσεις τιμών παρατηρήθηκαν στην εκπαίδευση με 66,1%, στη στέγαση 51,36% και στα τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά 36,06% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με στοιχεία της TurkStat.

Εν τω μεταξύ, οι χαμηλότερες τιμές καταγράφηκαν στα είδη ένδυσης και υπόδησης με άνοδο 9,8%, στις επικοινωνίες 23,2% και στα αλκοολούχα ποτά και τον καπνό 24,49%.

Η TurkStat ανέφερε ότι υπήρχαν τρεις κύριες ομάδες δαπανών με το μεγαλύτερο βάρος: τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά με αύξηση τιμών 36,06%, ακολουθούμενες από τις μεταφορές 25,3% και τη στέγαση 51,36%.

«Οι συνεισφορές αυτών των κύριων ομάδων στην ετήσια μεταβολή ήταν 8,60% για τα τρόφιμα και τα μη αλκοολούχα ποτά, 4,15% για τις μεταφορές και 7,85% για τη στέγαση», ανέφερε.

Εν τω μεταξύ, ο μηνιαίος πληθωρισμός ήταν 3,23% τον Σεπτέμβριο, από 2,04% τον Αύγουστο, υπερβαίνοντας επίσης τις προσδοκίες της αγοράς για 2,6%.

Η αύξηση του ετήσιου πληθωρισμού έθεσε τέλος σε ένα σερί 15 μηνών πτώσεων, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της TurkStat.

Η αντίδραση του τουρκικού υπουργείου Οικονομικών

Αξιολογώντας τα στοιχεία, ο υπουργός Οικονομικών της Τουρκίας, Μεχμέτ Σιμσέκ, δήλωσε ότι οι τιμές των τροφίμων ήταν βασικός παράγοντας για τον υψηλό μηνιαίο πληθωρισμό τον Σεπτέμβριο.

«Ο πληθωρισμός των τροφίμων, λόγω του παγετού και της ξηρασίας στη γεωργία, ήταν 3 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο του Σεπτεμβρίου και συνέβαλε κατά 1,1 ποσοστιαίες μονάδες στον μηνιαίο πληθωρισμό», έγραψε ο Σιμσέκ στην τουρκική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης NSosyal.

Είπε ότι η εκπαίδευση και άλλα συναφή θέματα συνέβαλαν περίπου κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες στον μηνιαίο πληθωρισμό καθώς η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο.

Ωστόσο, ο Σιμσέκ τόνισε ότι η υποκείμενη τάση του πληθωρισμού υποδηλώνει ότι ο αποπληθωρισμός θα συνεχιστεί.

«Με τη μείωση των εποχικών επιπτώσεων και τις πολιτικές προσφοράς που εφαρμόζουμε, θα διασφαλίσουμε τη συνέχιση του αποπληθωρισμού, που αποτελεί προτεραιότητα του προγράμματός μας», πρόσθεσε.

Πηγή: Anadolu