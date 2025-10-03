Ευρωκοινοβούλιο: Απειλεί να μπλοκάρει τον προϋπολογισμό 1,8 τρισ. ευρώ της φον ντερ Λάιεν

Οι δύο μεγαλύτερες ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχεδιάζουν να «σαμποτάρουν» βασικά στοιχεία της επόμενης επταετούς πρότασης προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε μια σημαντική πρόκληση προς το σχέδιο δαπανών ύψους 1,8 τρισ. ευρώ της Προέδρου της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Σε μια αντιπαράθεση που διαμορφώνεται ως μεγάλη σύγκρουση, το συντηρητικό Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (EPP) και οι κεντροαριστεροί Σοσιαλιστές και Δημοκράτες απειλούν να ζητήσουν από την Επιτροπή να αποσύρει ένα βασικό μέρος της πρότασης προϋπολογισμού του Ιουλίου.

Αυτή η νέα διαμάχη έρχεται μετά από μήνες εντάσεων μεταξύ της φον ντερ Λάιεν και του Κοινοβουλίου. Η ίδια επιβίωσε σε ψήφο δυσπιστίας τον Ιούλιο και αντιμετωπίζει δύο νέες προτάσεις δυσπιστίας την επόμενη εβδομάδα, τις οποίες αναμένεται ευρέως να υπερβεί.

Σοσιαλιστές ζητούν νέα πρόταση

«Είμαστε έτοιμοι να ζητήσουμε από την Επιτροπή να αποσύρει την τρέχουσα πρότασή της και να παρουσιάσει μια νέα, καλύτερη, που να αντανακλά τις ανησυχίες μας», δήλωσαν οι Σοσιαλιστές και Δημοκράτες σε ανακοίνωσή τους προς το POLITICO.

«Έχουμε λάβει την απόφασή μας για το τι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε με αυτή την πρόταση», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Αντιδράσεις για το ενιαίο ταμείο

Και τα δύο μεγάλα κόμματα θέλουν η φον ντερ Λάιεν να εγκαταλείψει το σχέδιο συγχώνευσης των αγροτικών επιδοτήσεων και των περιφερειακών πληρωμών ― που αντιστοιχούν σε περισσότερο από το μισό του προϋπολογισμού ― σε ένα ενιαίο ταμείο που θα διαχειρίζονται οι εθνικές κυβερνήσεις.

Οι δύο πλευρές υποστηρίζουν ότι πρόκειται για μια «ομίχλη» που θα μειώσει τη χρηματοδότηση προς τους αγρότες, οι οποίοι αποτελούν βασικούς υποστηρικτές του EPP ― αν και η Επιτροπή απορρίπτει αυτή την εκτίμηση.

Ιδιαίτερα ανησυχητικό για τη φον ντερ Λάιεν είναι ότι το ίδιο το κόμμα της, το EPP, προωθεί την ιδέα της απόρριψης της πρότασης ― μια θέση που επιβεβαιώθηκε από τρεις βουλευτές και έναν συνεργάτη που εργάζεται στο φάκελο του προϋπολογισμού.

EPP και αγροτικά συμφέροντα

«[Η πρόταση προϋπολογισμού] είναι κυρίως πρόβλημα για την εσωτερική αγορά, καθώς θεωρούμε ότι αυτό θα οδηγήσει σε κατακερματισμό της αγροτικής αγοράς εντός της ΕΕ», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του EPP, Ντάνιελ Κέστερ, την Παρασκευή.

Παρά το γεγονός ότι ο Κέστερ ανέφερε πως το EPP δεν έχει αποφασίσει ακόμη πώς θα αντιδράσει, βουλευτές που εργάζονται στον προϋπολογισμό είπαν ότι το EPP κατευθύνει τις συζητήσεις για την απόρριψη της πρότασης λόγω αγροτικών συμφερόντων.

Κοινωνικά προγράμματα και αντιδράσεις Σοσιαλιστών

Οι Σοσιαλιστές επίσης αντιτίθενται στην πρόταση προϋπολογισμού, υποστηρίζοντας ότι δεν διατίθεται αρκετή χρηματοδότηση για κοινωνικά προγράμματα.

Η πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου θα μπορούσε να ρίξει «σκουριασμένο κλειδί» στις διαπραγματεύσεις για ολόκληρο τον προϋπολογισμό 2028-2034.

Πίεση στην Renew Europe

Αυτή τη στιγμή, η Επιτροπή μπορεί θεωρητικά να απορρίψει τα αιτήματα του Κοινοβουλίου ― αλλά κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε προβλήματα αργότερα, καθώς η έγκριση των βουλευτών είναι απαραίτητη για να τεθεί σε ισχύ ο προϋπολογισμός.

Οι εξελίξεις αυτές ασκούν πίεση στην φιλοευρωπαϊκή ομάδα Renew Europe — βασικό μέλος της πλειοψηφίας που υποστηρίζει τη φον ντερ Λάιεν — να πάρει θέση, παρά τις βαθιές διαφορές εντός των τάξεών της.

Στο παρελθόν, η Renew έχει επικρίνει την ιδέα της μετάβασης στο ενιαίο εθνικό ταμείο, αλλά παραμένει ασαφές αν θα ζητήσει από την Επιτροπή την απόσυρση της πρότασης.

Με πληροφορίες από POLITICO