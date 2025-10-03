Κιρ Στάρμερ και Ναρέντρα Μόντι επιδιώκουν στενότερους δεσμούς στον τομέα της τεχνολογίας

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θα συναντήσει τον Ναρέντρα Μόντι στο Μουμπάι την επόμενη εβδομάδα, προκειμένου να προωθήσουν τη συνεργασία τους στον τομέα της τεχνολογίας και της ασφάλειας, όπως δήλωσαν στο POLITICO πολλοί άνθρωποι που γνωρίζουν τον σχεδιασμό.

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη του Στάρμερ στη χώρα ως πρωθυπουργός, και έρχεται λίγους μόλις μήνες μετά την τελική ολοκλήρωση της πολυπόθητης εμπορικής συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ινδίας, η οποία καθυστερούσε υπό τη σκιά του εμπορικού πολέμου δασμών του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με Ινδό αξιωματούχο που μίλησε ανώνυμα, η επίσκεψη θα επικεντρωθεί στη χρηματοοικονομική τεχνολογία (fintech), στις «συνεργασίες στον τομέα της τεχνολογίας» και στη «μεγάλη εμπορική συμφωνία που υπογράψαμε επιτέλους».

Στη χρηματοοικονομική πρωτεύουσα της Ινδίας, ο Στάρμερ και ο Μόντι θα μιλήσουν στο μεγαλύτερο φεστιβάλ fintech στον κόσμο, πριν συμμετάσχουν σε συνομιλίες με υπουργούς και ανώτερους αξιωματούχους για την προώθηση της Πρωτοβουλίας Τεχνολογίας και Ασφάλειας Ηνωμένου Βασιλείου–Ινδίας 2024 (TSI).

Η συμφωνία καλύπτει τη συνεργασία στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, των κρίσιμων ορυκτών, της τεχνητής νοημοσύνης, της κβαντικής τεχνολογίας, της βιοτεχνολογίας, των προηγμένων υλικών και των ημιαγωγών.

«Και οι δύο πλευρές προσπαθούν να δουν πώς μπορούμε να εμπλέξουμε τον επιχειρηματικό κόσμο, πώς να φέρουμε αρχικό κεφάλαιο για υποστήριξη και ποια είναι τα συγκεκριμένα βήματα που μπορούμε να πετύχουμε ως “πρώιμες νίκες”», είπε άτομο που γνωρίζει τον σχεδιασμό, επίσης ανώνυμα.

Ο Στάρμερ και ο Μόντι θα εξετάσουν τους επτά πυλώνες της TSI και θα δουν «ποιοι μπορούν να προχωρήσουν ταχύτερα», πρόσθεσε.

«Moonshots» και Νέες Συνεργασίες

Τον Μάιο, ερευνητές του Carnegie Endowment for International Peace, μιας διεθνούς δεξαμενής σκέψης, ζήτησαν «περισσότερη φιλοδοξία και δημιουργική σκέψη» στο πλαίσιο της TSI με έμφαση σε «έργα μεγάλης κλίμακας».

Πρότειναν τον συνδυασμό της βιομηχανικής ισχύος της Ινδίας με την ερευνητική δραστηριότητα του Ηνωμένου Βασιλείου, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης ημιαγωγών γραφενίου και ενός κοινού κβαντικού εργαστηρίου.

Κατά την επίσκεψη του Μόντι τον Ιούλιο, η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι η συνεργασία στο πλαίσιο της TSI θα οδηγήσει στη δημιουργία κοινού κέντρου για την τεχνητή νοημοσύνη. Συνεργασίες σε γραφένιο και κρίσιμα ορυκτά βρίσκονται επίσης σε εξέλιξη, με τη δεύτερη φάση του Παρατηρητηρίου Εφοδιαστικής Αλυσίδας Κρίσιμων Ορυκτών ΗΒ–Ινδίας να ξεκινά σύντομα.

Ο Στάρμερ θα συνοδεύεται από επιχειρηματικές αποστολές, συμπεριλαμβανομένων τομέων που επικεντρώνονται στην εκπαίδευση και στα κρίσιμα ορυκτά.

Η TSI τελεί υπό την εποπτεία των συμβούλων εθνικής ασφάλειας των δύο χωρών και επανεξετάζεται κάθε έξι μήνες. Ένας από τους αναπληρωτές συμβούλους εθνικής ασφάλειας του Στάρμερ βρισκόταν στην Ινδία την περασμένη εβδομάδα «για συνομιλίες σχετικά με ορισμένα από τα αποτελέσματα που φαίνεται να προχωρούν», σύμφωνα με το ίδιο άτομο.

Κρίσιμα Ορυκτά και Εμπορικές Προοπτικές

Η συνεργασία στα κρίσιμα ορυκτά είναι ένας από τους τομείς που «κινούνται γρήγορα», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι οι συνομιλίες μπορεί να οδηγήσουν σε «ένα καλό σύνολο αποτελεσμάτων και ανακοινώσεων».

Η Βρετανία και η Ινδία θα πραγματοποιήσουν επίσης συνεδρίαση του Κοινού Οικονομικού και Εμπορικού Συμβουλίου, μια υπουργική διαδικασία με τη συμμετοχή επιχειρήσεων, για να εξετάσουν πώς θα αξιοποιηθεί η εμπορική συμφωνία που υπέγραψαν τον Ιούλιο ο Μόντι και ο Στάρμερ.

«Διαφορετικοί κλάδοι θα έχουν διαφορετικές απόψεις για το τι αποτελεί πρόβλημα, τι παραμένει πρόβλημα ή τι θα μπορούσε να βελτιωθεί σε ρυθμιστικό επίπεδο», είπε το άτομο, τονίζοντας ότι αν και δεν θα επιλυθούν όλα άμεσα, η διαδικασία παρέχει «σαφήνεια», ώστε και οι δύο πλευρές να εξασφαλίσουν ότι η εμπορική συμφωνία θα αποφέρει άμεσα αξία μόλις τεθεί σε ισχύ.

Με πληροφορίες από POLITICO