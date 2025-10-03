Dream Exchange: Στο μικροσκόπιο οι διασυνδέσεις του με τη Σαϊεντολογία

Στο στόχαστρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) έχει βρεθεί το Dream Exchange, μία χρηματιστηριακή startup με έδρα το Σικάγο, μετά από καταγγελίες για κακοδιαχείριση επενδυτικών κεφαλαίων και λόγω των στενών δεσμών της ηγετικής του ομάδας με την Εκκλησία της Σαϊεντολογίας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Wall Street Journal, τις τελευταίες εβδομάδες, ερευνητές της SEC στο Σικάγο πήραν καταθέσεις από πρώην εργαζόμενους του Dream Exchange σχετικά με καταγγελία από μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος, που υποβλήθηκε τον Φεβρουάριο.

Η καταγγελία έκανε λόγο για κατάχρηση κεφαλαίων και για εργαζόμενους- Σαϊεντολόγους που αφιέρωναν χρόνο στη λεγόμενη «Εκκλησία της Σαϊεντολογίας».

Η έρευνα στηρίχθηκε και σε παλαιότερο δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο οικονομικά αρχεία δείχνουν ότι κεφάλαια μεταφέρθηκαν από την Dream Exchange LLC σε λογαριασμό της μητρικής εταιρείας, που ελέγχεται από τον ιδρυτή και CEO Τζο Σεκάλα, και εν συνεχεία χρησιμοποιήθηκαν για δωρεές σε οργανισμούς συνδεδεμένους με τη Σαϊεντολογία.

Αναταραχή στους επενδυτές

Μετά τις αποκαλύψεις, ορισμένοι επενδυτές ζήτησαν την επιστροφή των χρημάτων τους. Το Dream Exchange αρνήθηκε κάθε παρατυπία, υποστηρίζοντας ότι οι δωρεές σχετίζονταν αποκλειστικά με προσωπικές κινήσεις του Σεκάλα και δεν είχαν καμία σχέση με την εταιρεία.

Ο νομικός εκπρόσωπος της εταιρείας, Νταν Κ. Γουέμπ, χαρακτήρισε τις καταγγελίες «ψευδείς και αβάσιμες». Εκπρόσωπος της Σαϊεντολογίας, από την πλευρά του, τόνισε ότι δεν δραστηριοποιείται επιχειρηματικά και κατηγόρησε την εφημερίδα ότι στοχοποιεί τα μέλη της.

Η ίδια καταγγελία περιλάμβανε και αναφορές ότι ο Σεκάλα προέβη σε ρατσιστικά σχόλια. Σύμφωνα με εσωτερική αναφορά που επικαλείται η WSJ, σε συνάντηση πέρυσι ο Σεκάλα χαρακτήρισε τον εαυτό του «the whitest n—» και ισχυρίστηκε ότι «καταλαβαίνει τους μαύρους καλύτερα από τους ίδιους τους μαύρους εργαζόμενους του».

Ο Γουέμπ απάντησε ότι εσωτερική έρευνα κατέληξε πως δεν υπήρξε ρατσιστική πρόθεση και ότι το επεισόδιο παρουσιάστηκε παραπλανητικά, ως μέρος ενός εμπιστευτικού εργασιακού ζητήματος.

To Dream Exchange συστήθηκε με στόχο να διευκολύνει τις μειονοτικές και μαύρες επιχειρήσεις να αντλήσουν κεφάλαια από τις αγορές. Έχει ήδη αιτηθεί άδεια λειτουργίας από την SEC, η οποία πρέπει να αποφανθεί έως τον Νοέμβριο.

Η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και δεν είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε απόδοση κατηγοριών. Ωστόσο, η αυξανόμενη πίεση από ρυθμιστικές αρχές, επενδυτές και ΜΜΕ έχει φέρει την αξιοπιστία και την αποστολή της Dream Exchange σε κρίσιμη καμπή.