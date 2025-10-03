Η αόρατη υπερδύναμη της οικονομίας: 70% του παγκόσμιου ΑΕΠ στηρίζεται σε οικογενειακές επιχειρήσεις – Πώς «νικούν» τις αγορές

Πίσω από τα μεγάλα ονόματα των χρηματιστηρίων και των πολυεθνικών κρύβεται μια δύναμη που συχνά παραβλέπεται: οι οικογενειακές επιχειρήσεις.

Από το αρτοποιείο της γειτονιάς μέχρι κολοσσούς όπως η BMW, η LVMH, η Reliance ή η Walmart, το οικογενειακό επιχειρείν είναι ο πιο διαδεδομένος τύπος ιδιοκτησίας παγκοσμίως.

Σύμφωνα με την UBS, οι οικογενειακές επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν περίπου τα δύο τρίτα όλων των εταιρειών στον κόσμο, παράγουν πάνω από το 70% του παγκόσμιου ΑΕΠ και δημιουργούν το 50-80% των θέσεων εργασίας σε πολλές χώρες. Στις κεφαλαιαγορές, αντιστοιχούν σε περίπου 20-30% της συνολικής κεφαλαιοποίησης. Με άλλα λόγια, η παγκόσμια οικονομία «τρέχει» πάνω σε οικογενειακά θεμέλια.



Η δύναμη του μακροπρόθεσμου οράματος

Το βασικό τους πλεονέκτημα, σύμφωνα με την έκθεση της UBS, είναι ο διαφορετικός τρόπος που αντιλαμβάνονται τον χρόνο. Οι οικογενειακές επιχειρήσεις δεν πιέζονται από τις τριμηνιαίες ανακοινώσεις ή τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις. Αντίθετα, λειτουργούν με στόχο να διατηρήσουν και να αυξήσουν τον πλούτο ώστε να τον παραδώσουν στην επόμενη γενιά. Και αυτό τις καθιστά πιο προσεχτικές, πιο υπομονετικές και πιο ανθεκτικές.

Αυτό μεταφράζεται σε:

Συντηρητική χρηματοδότηση που εξασφαλίζει ευελιξία και ανεξαρτησία.

Χαμηλότερη μόχλευση: κατά μέσο όρο 34 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερη από τον δείκτη MSCI AC World.

Συγκρατημένα μερίσματα: τα τελευταία 15 χρόνια, μοίρασαν το 44% των κερδών τους, έναντι 51% των υπολοίπων εταιρειών.

Επενδυτική πειθαρχία, με μεγαλύτερη προσοχή στις κεφαλαιακές δαπάνες αλλά και στρατηγικές κινήσεις στην έρευνα και ανάπτυξη.

Αυτή η προσέγγιση φαίνεται και στις κρίσεις: είτε το 2001, είτε το 2008, είτε στην πανδημία, οι οικογενειακές επιχειρήσεις εμφάνισαν ταχύτερη ανάκαμψη.

Από γενιά σε γενιά

Η UBS εστιάζει στον Family Business Index (EY – Πανεπιστήμιο St. Gallen), που παρακολουθεί τις 500 μεγαλύτερες οικογενειακές εταιρείες παγκοσμίως. Οι περισσότερες είναι πλέον στη δεύτερη, τρίτη ή και τέταρτη γενιά ιδιοκτησίας, με θεσμοθετημένους κανόνες διακυβέρνησης για να περιορίζονται οι ενδοοικογενειακές τριβές.

Η Ευρώπη έχει την ισχυρότερη παρουσία (Γερμανία, Γαλλία, Ελβετία, Ισπανία), η Ασία ενισχύεται (με παραδείγματα όπως η Reliance στην Ινδία και η Great Wall Motor στην Κίνα), ενώ στη Λατινική Αμερική ξεχωρίζουν ονόματα όπως η Grupo Bimbo (Μεξικό) και η Falabella (Χιλή). Στις ΗΠΑ, οικογενειακά ελεγχόμενες παραμένουν κολοσσοί όπως η Walmart, η Ford και η Comcast.

Αντίθετα, σε κλαδικό επίπεδο, υπερεκπροσωπούνται οι τομείς των καταναλωτικών αγαθών και της λιανικής (H&M, Heineken, L’Oréal), ενώ υποεκπροσωπείται η τεχνολογία. Κι όμως, παρά αυτό το μειονέκτημα, καταφέρνουν να υπεραποδίδουν σε σχέση με τον μέσο όρο των εισηγμένων εταιρειών.

Επιτυχίες και κίνδυνοι

Από το 2000 μέχρι σήμερα, μια επενδυτική στρατηγική ουδέτερη σε κλάδο και γεωγραφία, που επένδυε ισόποσα σε οικογενειακές εταιρείες, έχει προσφέρει υπεραπόδοση υψηλών μονοψήφιων ποσοστών σε σχέση με τον παγκόσμιο δείκτη μετοχών.

Εντυπωσιακό είναι ότι οι πρώτης γενιάς εταιρείες είχαν ακόμη ισχυρότερες επιδόσεις. Η άμεση εμπλοκή της οικογένειας στη διοίκηση φαίνεται ότι προσδίδει ευελιξία και δυναμισμό, στοιχεία που αραιώνουν όσο περνούν οι γενιές.

Φυσικά, η εικόνα δεν είναι μονοδιάστατη. Οι οικογενειακές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις:

Διαδοχή: η μεταβίβαση εξουσίας είναι πάντα ένα οριακό σημείο.

Ενδοοικογενειακές συγκρούσεις που μπορούν να υπονομεύσουν τη σταθερότητα.

Χαμηλή ρευστότητα λόγω μεγάλων ποσοστών που παραμένουν στην οικογένεια.

Κλαδικές και γεωγραφικές συγκεντρώσεις που αυξάνουν την έκθεση σε ρίσκα.

Προστίθενται, τέλος, οι εξωτερικές πιέσεις: γεωπολιτική αβεβαιότητα, εμπορικοί πόλεμοι, τεχνολογική μετάβαση. Η UBS σημειώνει ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις ίσως υστερούν σε ταχύτητα υιοθέτησης νέων τεχνολογιών, αλλά κερδίζουν έδαφος σε ανθεκτικότητα.

Η UBS για το επενδυτικό στοίχημα

Η έκθεση καταλήγει ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις αποτελούν ελκυστικό επενδυτικό θέμα μακροπρόθεσμου χαρακτήρα. Η πειθαρχία στις δαπάνες, η χρηματοοικονομική συντηρητικότητα και η επιδίωξη να διατηρηθεί ο πλούτος μέσα από γενιές τις καθιστούν ανθεκτικές σε κρίσεις και ελκυστικές σε φάσεις ανάκαμψης.

Η UBS συστήνει διαφοροποιημένη προσέγγιση, ουδέτερη σε κλάδο και γεωγραφία, με επενδυτικό ορίζοντα αρκετών ετών. Γιατί, όπως σημειώνει, «οι οικογενειακές επιχειρήσεις είναι χτισμένες για να αντέξουν γενιές».