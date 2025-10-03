Η BlackRock στο παιχνίδι των data centers με κίνηση – μαμούθ

Η BlackRock, μέσω της Global Infrastructure Partners (GIP), βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την εξαγορά της Aligned Data Centers, σε μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες της χρονιάς, με αποτίμηση που αγγίζει τα 40 δισ. δολάρια.

Στην επένδυση εμπλέκεται και η Mubadala Investment Co., η οποία στηρίζει ήδη την Aligned και μέσω της νεοσύστατης MGX στοχεύει στην ενίσχυση της παρουσίας της στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης.

Συναλλαγή–ορόσημο στην εποχή του AI boom

Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, η συμφωνία θα μπορούσε να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες, αν και παραμένει πιθανότητα οι συνομιλίες να μην οδηγήσουν σε οριστικό deal.

Η αποτίμηση στα 40 δισ. δολάρια κατατάσσει τη συναλλαγή στις πέντε μεγαλύτερες διεθνώς για το 2025, υπογραμμίζοντας την αξία που αποκτούν οι πάροχοι ψηφιακών υποδομών την ώρα που η τεχνητή νοημοσύνη εκτοξεύει τη ζήτηση για υπολογιστική ισχύ και κατανάλωση ενέργειας.

Η Aligned, με έδρα το Plano του Τέξας, διαθέτει 50 campuses και 78 data centers σε ΗΠΑ και Νότια Αμερική. Τον Ιανουάριο εξασφάλισε χρηματοδότηση άνω των 12 δισ. δολαρίων από επενδυτές υπό τη διαχείριση της Macquarie Asset Management, ενώ πρόσφατα συμμετείχε σε σύσκεψη με αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ για την επιτάχυνση της ανάπτυξης AI υποδομών.

Το στοίχημα των ενεργειακών αναγκών

Η GIP, που εξαγοράστηκε πέρυσι από τη BlackRock έναντι 12,5 δισ. δολ., εξετάζει και άλλες μεγάλες κινήσεις στον τομέα της ενέργειας και των υποδομών. Μεταξύ αυτών βρίσκεται και η πιθανή εξαγορά της AES Corp., με αποτίμηση περίπου 38 δισ. δολ. μαζί με το χρέος, σε μια περίοδο που η αναμενόμενη αύξηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από εφαρμογές AI δημιουργεί τεράστιες επενδυτικές ευκαιρίες.

Οι φόβοι για «φούσκα»

Η επενδυτική έκρηξη γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη έχει απογειώσει τις αποτιμήσεις εταιρειών υποδομών, κατασκευαστών chips όπως η Nvidia και η SK Hynix, αλλά και νεοφυών όπως οι OpenAI και Anthropic.

Ωστόσο, δεν λείπουν οι προειδοποιήσεις για υπερβολές. «Αν η τεχνολογία δεν ανταποκριθεί στις υψηλές προσδοκίες που έχει ενσωματώσει η αγορά, τότε είμαστε αντιμέτωποι με μία φούσκα», σχολίασε ο CIO της GIC, Μπράιαν Γιό, στο Milken Asia Summit.

Η Mubadala, μέσω της MGX, σχεδιάζει να συγκεντρώσει έως και 25 δισ. δολ. για AI-related projects, ενώ διατηρεί στρατηγική συνεργασία με τη BlackRock. Ταυτόχρονα, η Aligned επωφελείται από την αυξημένη επενδυτική όρεξη για ψηφιακές υποδομές, καθώς κυβερνήσεις και κολοσσοί της τεχνολογίας όπως η Meta και η Oracle αντλούν δεκάδες δισεκατομμύρια από τις αγορές για την κατασκευή νέων data centers.

Η στρατηγική BlackRock

Μετά την εξαγορά της CyrusOne μαζί με την KKR το 2021 (15 δισ. δολ.), η BlackRock ενισχύει περαιτέρω το χαρτοφυλάκιό της σε έναν τομέα που συνδυάζει σταθερές αποδόσεις με εκρηκτικές προοπτικές ανάπτυξης. Οι μετοχές της έχουν ενισχυθεί κατά 13% φέτος, με την κεφαλαιοποίηση να φτάνει τα 189 δισ. δολ..

Η κίνηση για την Aligned αποτελεί σαφές μήνυμα: στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης, οι μεγάλοι παίκτες δεν επενδύουν μόνο στους αλγορίθμους, αλλά και στα «θεμέλια» που θα τους στηρίξουν.