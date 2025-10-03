Πώς ξοδεύουν τα χρήματά τους οι πάμπλουτοι του κόσμου

Οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και όσα περισσότερα χρήματα βγάζουν τόσο περισσότερα καταλήγουν σε σπατάλες.

Τουλάχιστον αυτό δείχνουν τα στοιχεία. Σύμφωνα με έκθεση της Altrata, οι πάρα πολύ πλούσιοι, που ορίζονται ως τα άτομα με περιουσία άνω των 30 εκατ. δολαρίων, δαπάνησαν πέρυσι 290 δισ. δολάρια σε είδη πολυτελείας.

Η εκτίμηση βασίζεται στη βάση δεδομένων Wealth X της Altrata και σε πληροφορίες από την Bain & Company.

Οι πάμπλουτοι αποτελούν το 1% των εκατομμυριούχων του κόσμου και το 0,006% του συνολικού πληθυσμού, αλλά ο πλούτος τους είναι τρομακτικά και δυσανάλογα μεγάλος. Ο συνολικός πλούτος τους ανέρχεται σε σχεδόν 60 τρισ. δολάρια, αντιπροσωπεύοντας περίπου το ένα τρίτο του πλούτου που κατέχουν όλοι οι εκατομμυριούχοι.

Αυτό το ποσό «φουσκώνει» από τον πλούτο επιχειρηματιών όπως ο Έλον Μασκ και ο Λάρι Έλισον, των οποίων η περιουσία «εκτείνεται» σε 12ψήφιο αριθμό. Μάλιστα ο Μασκ έγινε το πρώτο άτομο στην ιστορία που έφτασε σε καθαρή περιουσία 500 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με τη λίστα δισεκατομμυριούχων του Forbes.

Είναι «λογικό», επομένως, που οι δαπάνες τους να είναι αναλογικά υψηλές, αποτελώντας το 21% όλων των δαπανών για είδη πολυτελείας το 2024. Οι πολυτελείς μεταφορές αντιπροσώπευαν το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών τους. Οι πάρα πολύ πλούσιοι ξόδεψαν 129,5 δισ. δολάρια για πολυτελείς μεταφορές , δαπανώντας 100,9 δισ. δολάρια σε πολυτελή αυτοκίνητα και 28,6 δισ. δολάρια σε ιδιωτικά τζετ και γιοτ.

Οι πωλήσεις τζετ και σκαφών αναψυχής (δύο κατηγορίες που «ζουν» σχεδόν εξ ολοκλήρου από τους πάμπλουτους) αυξήθηκαν κατά 13% πέρυσι, σύμφωνα με έκθεση της Bain τον Ιανουάριο.

Επίσης, 115,6 δισ. δολάρια διατέθηκαν σε άλλη είδη πολυτελείας, όπως κοσμήματα, ρολόγια, μόδα, εκλεκτά κρασιά και έπιπλα, σύμφωνα με την Altrata. Μόνο για έργα τέχνης ξόδεψαν πέρυσι 19,6 δισ. δολάρια.

Σύμφωνα με μια γενική στροφή προς την «οικονομία της εμπειρίας», οι πολύ πλούσιοι ξοδεύουν περισσότερα (25,3 δισ. δολάρια πέρυσι) στην πολυτελή φιλοξενία, σύμφωνα με την Altrata. Ο τουρισμός ευεξίας, όπως οι κατασκηνώσεις γιόγκα ή οι προορισμοί σπα, και τα ταξίδια που βασίζονται στις εμπειρίες, όπως τα σαφάρι, γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλή για τους ταξιδιώτες πολυτελείας, σύμφωνα με τη Μελέτη Παγκόσμιας Αγοράς Πολυτελών Αγαθών της Bain για το 2025.

Ενώ η Altrata δεν υπολόγισε τις φιλανθρωπικές δωρεές των πλούσιων για το 2024, είναι γνωστό ότι το 2023 δαπάνησαν σε δωρεές 207 δισ. δολάρια, σχεδόν όσα είχαν δαπανήσει για γιοτ και ρολόγια.