Γιατί η Ιαπωνία ξεμένει από την αγαπημένη της μπύρα

Η Ιαπωνία σιγά σιγά εξαντλεί τα διαθέσιμα αποθέματα της αγαπημένη της μπύρα, Asahi Super Dry. Αλλά δεν φαίνεται να έχει άμεσα νέα.

Ο λόγος; Η Asahi Group Holdings ανακοίνωσε στις 29 Σεπτεμβρίου ότι «αντιμετωπίζει συστημική βλάβη που προκλήθηκε από κυβερνοεπίθεση, η οποία επηρεάζει τις δραστηριότητές της στην Ιαπωνία».

Σύμφωνα με πολλά ειδησεογραφικά πρακτορεία, η επίθεση έπαυσε την παραγωγή της Asahi στις πάνω από τις 30 εγκαταστάσεις της στην Ιαπωνία και η εταιρεία δεν έχει καταφέρει να τις επαναφέρει σε λειτουργία.

Στην ανακοίνωσή της η εταιρεία ανέφερε επίσης ότι παρόλο που δεν είχε επιβεβαιωθεί καμία διαρροή δεδομένων πελατών, είχαν ανασταλεί οι λειτουργίες παραγγελιών και αποστολών στην Ιαπωνία. Το τηλεφωνικό κέντρο σταμάτησε επίσης να λειτουργεί.

«Η βλάβη του συστήματος περιορίζεται στις δραστηριότητές μας εντός Ιαπωνίας», αναφέρεται στην ανακοίνωση. Η εταιρεία δήλωσε ότι δεν έχει εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα για την επανέναρξη της λειτουργίας των εγκαταστάσεών της.

Ο όμιλος Asahi, ο οποίος είναι γνωστός για την μπύρα Asahi Super Dry και κατέχει επίσης την ιταλική μάρκα μπύρας Peroni, έχει έδρα το Τόκιο. Η εταιρεία ανέφερε πωλήσεις του πρώτου εξαμήνου του 2025 ύψους περίπου 9,24 δισ. δολαρίων.

Τις τελευταίες πέντε ημέρες η τιμή της μετοχής της Asahi έχει καταγράψει «βουτιά» πάνω από 6,5% και περίπου 7% τον τελευταίο χρόνο.

Ιαπωνικές εταιρείες του λιανεμπορίου, όπως η Family Mart, έχουν προειδοποιήσει ότι τα αποθέματα αλκοόλ της Asahi ενδέχεται να είναι σε χαμηλά επίπεδα μετά την κυβερνοεπίθεση.

«Μετά την κυβερνοεπίθεση που έλαβε χώρα τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025, ο όμιλος Asahi ανέστειλε προσωρινά τις παραγγελίες και τις αποστολές προϊόντων, χωρίς προοπτική επανέναρξης», ανέφερε η Family Mart σε ανακοίνωσή της την Πέμπτη. Στην ίδια ανακοίνωση ενέφερε ότι λόγω της κατάστασης, τα ποτά του ομίλου αναμένεται να είναι σε έλλειψη στα καταστήματά της.

Το Bloomberg ανέφερε επίσης ότι οι επισκέπτες στα καταστήματα 7-Eleven της Ιαπωνίας λαμβάνουν ειδοποιήσεις ότι οι αποστολές της μπύρας Super Dry και άλλων προϊόντων της Asahi, όπως η σόδα Mitsuya Cider, έχουν ανασταλεί.