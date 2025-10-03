Intel: Άνοδος 50% της μετοχής τον τελευταίο μήνα – Στα 16 δισ. η αξία του μεριδίου της αμερικανικής κυβέρνησης

Οι μετοχές της Intel σημείωσαν άνοδο 3% την Πέμπτη, ανεβάζοντας το μηνιαίο κέρδος πάνω από 50%.

Η άνοδος αυτή έφερε την μετοχή πάνω από τα 37 δολάρια, αυξάνοντας την αξία του μεριδίου 10% της αμερικανικής κυβέρνησης στην αμερικανική εταιρεία σε περίπου 16 δισ. δολάρια.

Τον Αύγουστο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την απόφασή του να αγοράσει το 10% της Intel, επενδύοντας 8,9 δισ. δολάρια, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από επιχορηγήσεις που χορηγήθηκαν στην εταιρεία στο πλαίσιο προηγούμενων κυβερνητικών προγραμμάτων. Η αμερικανική κυβέρνηση αγόρασε έτσι 433,3 εκατ. μετοχές προς 20,47 δολάρια ανά μετοχή.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λίβιτ πανηγύρισε την άνοδο της μετοχής.

Εκτός από την αμερικανική κυβέρνηση, η Intel έχει προσελκύσει και άλλους σημαντικούς επενδυτές, συμπεριλαμβανομένης της Softbank και, πιο πρόσφατα, της Nvidia. Η Nvidia ανακοίνωσε τον Σεπτέμβριο ότι θα επενδύσει 5 δισ. δολάρια στην Intel στο πλαίσιο μιας συνεργασίας για την από κοινού ανάπτυξη data centers και προϊόντων υπολογιστών.

Αυτές οι συμμετοχές ενίσχυσαν την προβληματική εταιρεία να ανακάμψει, αφού οι μετοχές της υποχώρησαν φέτος στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων δέκα ετών. Το 2024 αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολο για την Intel που είδε τις μετοχές να μειώνονται κατά 60% σε αξία. Ήταν η χειρότερη χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ για την εταιρεία.

Πλέον όμως φαίνεται πως αποκαθίσταται η εμπιστοσύνη των επενδυτών καθώς οι μετοχές της Intel διαπραγματεύονται αυτή τη στιγμή στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 18 μηνών.