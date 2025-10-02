Από το Χόλιγουντ έως το CNN και το Tik Tok: Η οικογένεια που ελέγχει παλιά και νέα media στην Αμερική

Ο πατέρας βάζει την περιουσία (και τις διασυνδέσεις). Ο γιος βάζει την υπογραφή. Και κάπως έτσι γεννιέται μία νέα «δυναστεία» στην Αμερική.

Ο λόγος για τον ιδρυτή της Oracle, Λάρι Έλισον, και τον γιο του, Ντέιβιντ, που αυτό το διάστημα έχουν δύο μεγάλες συμφωνίες στα σκαριά. Αν αυτές κλείσουν η οικογένεια θα ελέγχει από τα στούντιο της Paramount και της Warner έως την πλατφόρμα του TikTok. Και μαζί, ένα κρίσιμο κομμάτι της αμερικανικής ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, όπως παρατηρεί ο Economist.

Από τον Πύργο της Warner στο πολύχρωμο TikTok

Ο υδατόπυργος της Warner Bros δεσπόζει πάνω από τα κινηματογραφικά στούντιο του Burbank – σύμβολο της παλιάς δόξας του Χόλιγουντ. Δέκα μίλια νοτιότερα, τα γυάλινα γραφεία του TikTok στο Culver City εκπροσωπούν τον κόσμο που απειλεί να το εκτοπίσει: τον κόσμο των αλγορίθμων και μίας ψυχαγωγίας παραγόμενης για κάθε χρήστη.

Σήμερα, η μάχη ανάμεσα σε παραδοσιακά στούντιο και tech πλατφόρμες ίσως να βρεθεί κάτω από την ίδια «οικογενειακή στέγη».

Τον Αύγουστο, ο 81χρονος Λάρι Έλισον, ιδρυτής της Oracle και πλέον δεύτερος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο χάρη στο ξέφρενο ράλι της μετοχής της εταιρείας του, χρηματοδότησε την εξαγορά της Paramount από τον γιο του Ντέιβιντ.

Ο 42χρονος επικεφαλής της Skydance Media απέκτησε τον έλεγχο του στούντιο μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις και την τελική έγκριση της FCC, αφού προηγουμένως είχε διευθετηθεί καταγγελία του Ντόναλντ Τραμπ κατά του CBS News.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η οικογένεια ετοιμάζεται τώρα να διεκδικήσει και τη Warner Bros Discovery – μια εταιρεία με κεφαλαιοποίηση σχεδόν 50 δισ. δολαρίων. Η συγχώνευση Paramount–Warner θα δημιουργούσε τον μεγαλύτερο παίκτη της αμερικανικής τηλεοπτικής διαφήμισης, ενώ οι υπηρεσίες streaming τους (Paramount+ και HBO Max) έχουν ήδη περισσότερους συνδρομητές στις ΗΠΑ από το Netflix.

Το στοίχημα του TikTok και τα δεδομένα των Αμερικανών

Παράλληλα, η Oracle είναι βασικό μέλος της κοινοπραξίας που θέλει να αγοράσει τις αμερικανικές δραστηριότητες του TikTok, μετά την απόφαση του Τραμπ να εγκρίνει καταρχήν την πώληση από την κινεζική ByteDance.

Η Oracle ήδη αποθηκεύει τα δεδομένα Αμερικανών χρηστών μέσω του «Project Texas». Το σχέδιο είναι ο αλγόριθμος του TikTok να παραχωρηθεί σε μορφή «αντιγράφου», ώστε να επανεκπαιδευτεί με αμερικανικά δεδομένα υπό την εποπτεία της Oracle.

Ο Ντέιβιντ Έλισον μιλά για ένα «πάντρεμα της δημιουργικής καρδιάς του Χόλιγουντ με το καινοτόμο πνεύμα της Silicon Valley». Στο διοικητικό συμβούλιο της Paramount έχει ήδη προστεθεί η πρώην CEO της Oracle, Safra Catz, ενώ εξετάζεται η μετάβαση των λειτουργιών του στούντιο σε ενιαίο τεχνολογικό stack της Oracle. Αν προστεθεί και το TikTok, οι Ellison θα αποκτήσουν πρόσβαση στα πιο πολύτιμα δεδομένα για το τι βλέπουν και τι προτιμούν οι νέοι Αμερικανοί.

Οι ειδησεογραφικοί κολοσσοί

Η νέα αυτοκρατορία θα περιλαμβάνει όχι μόνο σειρές όπως το Game of Thrones και το Friends, αλλά και ειδησεογραφικούς κολοσσούς όπως το CBS News και το CNN. Σε συνδυασμό με το TikTok, όπου εκατομμύρια Αμερικανοί ενημερώνονται, οι Έλισον θα αποκτήσουν τεράστια πολιτική επιρροή.

Ο Έλισον διατηρεί στενές σχέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ, στον οποίο έχει προσφέρει δωρεές, αλλά και με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ παλαιότερα είχε στηρίξει τους Μπιλ Κλίντον και Τόνι Μπλερ. Ο Ντέιβιντ Έλισον από την πλευρά του έχει δώσει χρήματα τόσο στον Τζο Μπάιντεν όσο και σε projects που σατιρίζουν τον Τραμπ, όπως η ανανέωση του South Park.

Η δήλωσή του πάντως είναι σαφής: «Δεν σκοπεύουμε να πολιτικοποιήσουμε την εταιρεία». Το αν το εννοεί, είναι μια άλλη ιστορία.