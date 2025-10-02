ΕΕ: Σχέδιο για δασμούς 50% στις εισαγωγές χάλυβα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει να αυξήσει τους δασμούς στις εισαγωγές χάλυβα στο 50%, σύμφωνα με προσχέδιο της πρότασης που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg.

Με αυτή την απόφαση η ΕΕ θα ευθυγραμμίσει τον δασμολογικό της συντελεστή με τον αντίστοιχο των ΗΠΑ, που έχουν υιοθετήσει αυστηρά μέτρα για την προστασία τους από την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα της Κίνας.

Η ΕΕ διαθέτει σήμερα έναν προσωρινό μηχανισμό για την προστασία της χαλυβουργίας της, ο οποίος επιβάλλει δασμό 25% στις περισσότερες εισαγωγές μόλις υπερβαίνουν τα επίπεδα των ξένων ποσοστώσεων εισαγωγής.

Όμως ο μηχανισμός αυτός έχει προσωρινό χαρακτήρα και λήγει το επόμενο έτος, με την ΕΕ να αναζητά ένα πιο μόνιμο μέσο, ​​το οποίο σχεδιάζει να παρουσιάσει την επόμενη εβδομάδα.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει να αυξήσει τον δασμολογικό συντελεστή στο 50% «για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο εκτροπής του εμπορίου», σύμφωνα με το προσχέδιο. Ο υψηλότερος συντελεστής θα ισχύει για τις εισαγωγές μόλις επιτευχθεί ένα συγκεκριμένο επίπεδο εισαγωγών.

Επιπλέον, η Κομισιόν επιδιώκει να αποκτήσει ευελιξία στον καθορισμό ποσοστώσεων ανά χώρα.