Κίνα: Η πρωτοβουλία «Θάλασσα +» χαράζει νέους ορίζοντες στον τουρισμό

Το περασμένο καλοκαίρι, ο θαλάσσιος τουρισμός στο νησί Χαϊνάν εξελίχθηκε σε κορυφαίο προορισμό διακοπών για εγχώριους και διεθνείς ταξιδιώτες.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, η επαρχία υποδέχτηκε 55,2129 εκατομμύρια επισκέπτες, οι οποίοι δαπάνησαν συνολικά 118,927 δισεκατομμύρια γιουάν.

Στην παραλία Σισούι της πόλης Χαϊκού, πολλοί παραθεριστές απολαμβάνουν ιστιοπλοΐα και ιστιοσανίδα. «Κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών, εξυπηρετούμε περίπου 130 επισκέπτες ημερησίως», ανέφερε ο Ντάι Τζούν, επικεφαλής τοπικού ναυταθλητικού συλλόγου. Όπως εξηγεί, οι ακτές της Χαϊκού διαθέτουν ιδανικές συνθήκες: σταθερούς ανέμους, ευχάριστη θερμοκρασία νερού, μαλακή, ψιλή άμμο και απουσία υποθαλάσσιων κινδύνων — χαρακτηριστικά που τις καθιστούν ιδανικές για θαλάσσια σπορ.

Παράλληλα, η εμπειρία ενισχύεται από τη μαγευτική θέα, τη μουσική και τη γαστρονομία. «Πάνω στο κρουαζιερόπλοιο, οι επισκέπτες απολαμβάνουν εκλεκτά πιάτα, θαυμάζοντας τα τοπία του κόλπου της Χαϊκού», δήλωσε η Γιαο Χαϊγιάν, διευθύντρια Διαχείρισης Λειτουργιών Σκαφών Θαλάσσιου Τουρισμού. Η διαδρομή διαρκεί περίπου μία ώρα και περνά από εμβληματικά αξιοθέατα της περιοχής, ενώ ενσωματώνει αρμονικά τη θαλάσσια κουλτούρα, την τέχνη, τις παραστάσεις και τη γαστρονομία μέσα από καινοτόμα μοντέλα όπως: «Θάλασσα + Τουρισμός + Τέχνες», «Θάλασσα + Τουρισμός + Πολιτισμός» και «Θάλασσα + Τουρισμός + Γαστρονομία», προσφέροντας μια πολυδιάστατη τουριστική εμπειρία.

Στην τουριστική περιοχή του νησιού Γουζίζου, στην πόλη Σανγιά, το ψηφιακό πρόγραμμα περιήγησης σε πλήρως βυθιζόμενο σκάφος έχει γνωρίσει εντυπωσιακή απήχηση τα τελευταία δύο χρόνια. Οι επιβάτες κατεβαίνουν έως και 30 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, βιώνοντας τον υποθαλάσσιο κόσμο σε μια αξέχαστη, καθηλωτική εμπειρία. Στο Ενυδρείο «Ατλαντίδα», οι δύτες ταΐζουν ψάρια μπροστά σε κοινό, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα με κοπάδια που κινούνται συγχρονισμένα, προκαλώντας ενθουσιασμό στους επισκέπτες.

Η τουριστική βιομηχανία «Θάλασσα +» της Χαϊνάν εξελίσσεται συνεχώς, υιοθετώντας καινοτόμα μοντέλα και εμπλουτισμένες δραστηριότητες που αναδεικνύουν τη θαλάσσια πολιτιστική κληρονομιά. Αυτή η ολοκληρωμένη στρατηγική όχι μόνο προσφέρει πρωτόγνωρες εμπειρίες στους ταξιδιώτες, αλλά και δίνει σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη της θαλάσσιας οικονομίας της περιοχής.

Με τη συνεχή βελτίωση της πολιτικής απαλλαγής από βίζα και την επέκταση διεθνών αεροπορικών συνδέσεων, ο αριθμός των ξένων επισκεπτών αυξάνεται σταθερά. Τον Ιούλιο, η τουριστική περιοχή Τα-τόνγκχαϊ κατέγραψε πάνω από 110.000 επισκέπτες, σημειώνοντας άνοδο 30% σε σύγκριση με την περσινή περίοδο.

Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, οι διεθνείς τουρίστες αποτέλεσαν πάνω από το 30% του συνολικού αριθμού επισκεπτών στην περιοχή.