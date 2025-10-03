Κίνα: Σταθερή στήριξη στην παγκόσμια πρωτοβουλία για κοινή ανάπτυξη

Στις 23 Σεπτεμβρίου, στα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) στη Νέα Υόρκη, η Κίνα φιλοξένησε την Υψηλού Επιπέδου Συνάντηση για την Παγκόσμια Πρωτοβουλία Ανάπτυξης.

Το Πεκίνο επανεπιβεβαίωσε τη δέσμευσή του να συνεργαστεί με όλα τα μέρη για την προώθηση της πρωτοβουλίας, την επιτάχυνση της Ατζέντας Βιώσιμης Ανάπτυξης 2030 του ΟΗΕ και την αναζωογόνηση της παγκόσμιας αναπτυξιακής πορείας. Η ενεργή στάση και τα απτά μέτρα της Κίνας ενίσχυσαν τη συναίνεση δημιουργώντας δυναμική για την αντιμετώπιση των σημερινών αναπτυξιακών προκλήσεων.

Η Κίνα θα συνεχίσει να επεκτείνει τις επενδύσεις της στην παγκόσμια ανάπτυξη. Ως η μεγαλύτερη αναπτυσσόμενη χώρα, διαχρονικά στηρίζει σταθερά τις χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου.

Την επόμενη πενταετία, θα υλοποιήσει 2.000 στοχευμένα έργα μικρής κλίμακας αλλά μεγάλης σημασίας για τη βελτίωση της καθημερινής ζωής στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Επιπλέον, θα συνεργαστεί με τις ενδιαφερόμενες χώρες και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) για την ενίσχυση των προγραμμάτων υγειονομικής συνεργασίας.

Αν και η ιδιότητά της ως αναπτυσσόμενης χώρας παραμένει αμετάβλητη, η Κίνα ανακοίνωσε ότι δεν θα επιδιώξει νέα ειδική ή διαφοροποιημένη μεταχείριση στις τρέχουσες και μελλοντικές διαπραγματεύσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ).

Η σταθερή αυτή δέσμευση αντανακλά υψηλό αίσθημα υπευθυνότητας εκ μέρους μιας μεγάλης δύναμης και απευθύνει κάλεσμα για ενότητα και συνεργασία όλων των μελών.

Η στάση αυτή αναμένεται να ενισχύσει το πολυμερές εμπορικό σύστημα δίνοντας έμφαση στις αναπτυξιακές προκλήσεις, να μειώσει το χάσμα μεταξύ Βορρά και Νότου, ώστε να υπηρετήσει αποτελεσματικότερα τον θεμελιώδη σκοπό του ΠΟΕ για την προώθηση της παγκόσμιας ευημερίας.

Η Κίνα θα συνεχίσει να ενδυναμώνει τη συνεργασία στον τομέα της τεχνολογίας, συμβάλλοντας ενεργά στη στήριξη της παγκόσμιας ανάπτυξης.

Τα τελευταία χρόνια προώθησε τη διεθνή επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες, υλοποιώντας συστηματικά το Σχέδιο Δράσης Τεχνολογικής Καινοτομίας στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος» και παρουσιάζοντας την «Πρωτοβουλία Διεθνούς Τεχνολογικής Συνεργασίας» για την ενίσχυση της ψηφιοποίησης του Παγκόσμιου Νότου. Κατά τη διάρκεια της συνόδου, η Κίνα πρότεινε εκ νέου τη διεθνή πρωτοβουλία συνεργασίας «Τεχνητή Νοημοσύνη+».

Την επόμενη πενταετία, θα συστήσει «Ειδικό Ταμείο Ψηφιακής Ικανότητας» στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Αναπτυξιακού Ταμείου, στηρίζοντας το εμπορικό σήμα «Ψηφιακός Νότος» της Παγκόσμιας Αναπτυξιακής Πρωτοβουλίας. Επιπλέον, θα ιδρύσει Διεθνή Συμμαχία Δορυφόρων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, με σκοπό την παροχή αξιόπιστων διαστημικών δεδομένων παρατήρησης που θα ενισχύσουν τις κοινές προσπάθειες για την παγκόσμια πρόοδο.

Η Κίνα θα συνεχίσει να προωθεί ενεργά την παγκόσμια μετάβαση προς την πράσινη ανάπτυξη. Έχει συμβάλει καθοριστικά στη μείωση του μέσου κόστους παραγωγής αιολικής ενέργειας κατά 60% και ηλιακής ενέργειας κατά 80%, ενώ έχει συνεργαστεί σε έργα πράσινης ενέργειας με περισσότερες από 100 χώρες και περιοχές, διαδραματίζοντας καίριο ρόλο στην παγκόσμια πράσινη πορεία.

Στο μέλλον, η Κίνα θα αξιοποιήσει περαιτέρω τις υψηλής ποιότητας δυνατότητες πράσινης παραγωγής της για να συμβάλει στην κάλυψη του παγκόσμιου «πράσινου κενού». Την επόμενη πενταετία, θα υλοποιήσει 200 έργα συνεργασίας στον τομέα της θαλάσσιας ανάπτυξης, στηρίζοντας τα μικρά νησιωτικά κράτη στην ενίσχυση των ικανοτήτων βιώσιμης ανάπτυξης.

Παράλληλα, θα εφαρμόσει στις αναπτυσσόμενες χώρες το πρόγραμμα «Καθαρές Εστίες», συμβάλλοντας στην οικοδόμηση ενός καθαρού, όμορφου και βιώσιμου κόσμου.

Η Ατζέντα 2030 του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη έχει πλέον εισέλθει στην κρίσιμη τελική πενταετία. Αξιοποιώντας την ευκαιρία της συνόδου, η Κίνα προσβλέπει στη συνεργασία με όλες τις χώρες, μέσω της σημαντικής πλατφόρμας της Παγκόσμιας Αναπτυξιακής Πρωτοβουλίας, για τη συνεχιζόμενη διεύρυνση και εμβάθυνση της παγκόσμιας συνεργασίας στην ανάπτυξη, με στόχο την οικοδόμηση ενός πιο ευημερούντος και βιώσιμου κόσμου.