Η Μόσχα «καταπίνει» μια ρωσική «αυτοκρατορία» σνακ – Ένοχος για «εξτρεμισμό» ο μεγιστάνας Ντένις Στενγκέλοφ

Την κατάσχεση της επιχείρησης του μεγιστάνα Ντένις Στενγκέλοφ αποφάσισε δικαστήριο της Μόσχας που εξέτασε την υπόθεση του ανθρώπου που βρίσκεται πίσω από μια «αυτοκρατορία» στον χώρο των σνακ στη Ρωσία.

Η Μόσχα κατηγορεί τον Στενγκέλοφ ότι υποστηρίζει την Ουκρανία γι΄αυτό και η ρωσική κυβέρνηση ζήτησε από τις εισαγγελικές αρχές να αναλάβουν τον έλεγχο του ομίλου KDV του, ο οποίος αξίζει 500 δισ. ρούβλια. Ο όμιλος δραστηριοποιείται στον κλάδο των τροφίμων, διαθέτοντας μια ευρεία γκάμα προϊόντων από μπισκότα και γκοφρέτες μέχρι σοκολάτες και τσίχλες.

Το δικαστήριο αποφάσισε υπέρ τη κρατικοποίηση του ομίλου KDV, αφού ο Στένγκελοφ και ο πατέρας του κρίθηκαν «εξτρεμιστές», ανέφερε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Το γραφείο Τύπου του ομίλου KDV αρνήθηκε να σχολιάσει την είδηση ενώ οι δικηγόροι του Στένγκελοφ δήλωσαν ότι σκοπεύουν να ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης του δικαστηρίου, σύμφωνα με το Interfax.

Ο όμιλος KDV

Ο όμιλος KDV ιδρύθηκε από τον Ντένις Στένγκελοφ πριν από περίπου 30 χρόνια. Ο ίδιος κατέχει πλειοψηφικό μερίδιο στην εταιρεία, αξίας τουλάχιστον 2,6 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με τον Δείκτη Δισεκατομμυριούχων του Bloomberg.

Η KDV απασχολεί πάνω από 39.000 ανθρώπους σε 14 εργοστάσια και είναι η τέταρτη μεγαλύτερη εταιρεία τροφίμων και ποτών στη Ρωσία, σύμφωνα με την ερευνητική εταιρεία INFOLine.

Παράγει εκατοντάδες είδη, από πατατάκια και σνακ μέχρι παιδικές τροφές, και κατέγραψε έσοδα 305 δισεκατομμυρίων ρούβλιων το 2024, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων Spark-Interfax.

Οι κατηγορίες

Ο δισεκατομμυριούχος, ο οποίος φέρεται να ζει στην Χρυσή Ακτή του Κουίνσλαντ στην Αυστραλία, κατηγορείται για «εξτρεμισμό» επειδή προσέφερε βοήθεια στην Ουκρανία. Εταιρείες που συνδέονται με τον επιχειρηματία φαίνεται ότι προμήθευαν τις ουκρανικές δυνάμεις με τρόφιμα.

Ο Στενγκέλοφ φέρεται επίσης ότι μετέφερε εταιρικά κεφάλαια εκτός Ρωσίας, σε λεγόμενες εχθρικές δικαιοδοσίες χωρίς την έγκριση των ρυθμιστικών αρχών.

Οι ρωσικές αρχές υποστηρίζουν επιπλέον ότι ο πατέρας του Στενγκέλοφ, Νικολάι, επιχειρηματίας με έδρα την Ουκρανία, δώρισε χρήματα στο αμυντικό ταμείο του Κιέβου και ίδρυσε μία παραστρατιωτική μονάδα στην Ουκρανία.