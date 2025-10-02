Γιατί οι τιμές του πετρελαίου θα «βυθισθούν» από τον Νοέμβριο

Να πλημμυρίσει την παγκόσμια αγορά με πετρέλαιο σχεδιάζει από τον επόμενο μήνα ο ΟΠΕΚ+ καθώς αναμένεται να αυξήσει την ημερήσια παραγωγή σχεδόν κατά μισό εκατομμύριο βαρέλια.

«Τα μέλη του ΟΠΕΚ + συνεδριάζουν την Κυριακή, 5 Οκτωβρίου και αναμένεται να αποφασίσουν αύξηση της ημερήσιας παραγωγή κατά 410.000 βαρέλια από τον Νοέμβριο και σε τρίμηνη βάση », λένε στη Ναυτεμπορική παράγοντες της αγοράς ενέργειας.

«Το καρτέλ θέλει ν` ανακτήσει το χαμένο μερίδιο αγοράς και η συζήτηση βρίσκεται σε εξέλιξη λόγω της αυξανόμενης ανταγωνιστικής πίεσης, κυρίως από τη βιομηχανία σχιστολιθικού πετρελαίου των ΗΠΑ», εξηγούν οι ίδιες πηγές και προσθέτουν: «Για αυτό και ο ΟΠΕΚ+ ανοίγει τις στρόφιγγες στο μέγιστο, ολοκληρώνοντας το σχέδιό του για αύξηση της παραγωγής, πολύ νωρίτερα από ό,τι ανέμεναν οι αγορές».

Η εταιρεία συμβούλων Macquaire βλέπει πλεόνασμα 3 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως το τελευταίο τρίμηνο, και η Rystad Energy κάνει λόγο για 2,2 εκατομμύρια βαρέλια .

Στα 50 δολάρια το βαρέλι;

Η αύξηση της παραγωγής που προετοιμάζει το καρτέλ θα δημιουργήσει τη μεγαλύτερη υπερπροσφορά στην ιστορία. Η αγορά θεωρεί σχεδόν βέβαιο ότι το Brent θα κινηθεί κάτω από τα 60 δολάρια, από 65,44 δολάρια που ήταν σήμερα το πρωί», τονίζουν οι ίδιες πηγές.

Η οικονομικοί εμπειρογνώμονες του Bloomberg, προβλέπουν ότι η τιμή θα πέσει κάτω από τα 60 δολάρια τα επόμενα χρόνια. Η εκτίμησή τους είναι ότι η παραγωγή θα αυξηθεί κατά 2,98 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα το 2026.

Η εταιρεία συμβούλων Macquarie προβλέπει ότι το Brent θα υποχωρήσει ακόμη και στα 50 δολάρια το βαρέλι τα επόμενα τρίμηνα λόγω των προσδοκιών. «Παραμένουμε θεμελιωδώς απαισιόδοξοι για το ενεργειακό σύμπλεγμα», δήλωσαν οι αναλυτές της Macquarie, σε μια τριμηνιαία πρόβλεψη. Συγκεκριμένα, η εταιρεία μιλάει ανοιχτά για περίπου 57 δολάρια το βαρέλι λόγω της «σοβαρής υπερπροσφοράς», η οποία στη συνέχεια θα συνεχίσει να μειώνεται τα επόμενα χρόνια, εκτός εάν υπάρξουν σημαντικές αλλαγές.

ΗS&P Global προβλέπει μάλιστα υποχώρηση των τιμών κάτω από τα 10 δολάρια ανά βαρέλι και επιταχυνόμενη πτώση προς τα 55 δολάρια.

Το σχέδιο του ΟΠΕΚ

Ο ΟΠΕΚ είχε αποσύρει συνολικά 3,66 εκατομμύρια βαρέλια μεταξύ 2022 και 2023 και το σχέδιο ήταν να επιστρέψει πολύ ομαλά σε αυτά τα επίπεδα από τις αρχές του 2025. «Το αρχικό σχέδιο προέβλεπε σταδιακές αυξήσεις 130.000 βαρελιών, αλλά η οργή της Σαουδικής Αραβίας εναντίον των «ανταρτών» που παραβίαζαν την ποσόστωση εδώ και χρόνια, όπως το Καζακστάν και το Ιράκ, σε συνδυασμό με την επιθυμία να ανακτήσει μέρος του μεριδίου αγοράς που χάθηκε μετά από χρόνια αδράνειας, προκάλεσε την σημερινή τεράστια αλλαγή», προσθέτουν.

Τετραπλασιάζοντας τον ρυθμό αύξησης της παραγωγής, ο ΟΠΕΚ+ ολοκλήρωσε την πρώτη φάση αύξησης της παραγωγής το καλοκαίρι, επιστρέφοντας 2,2 εκατομμύρια βαρέλια στην αγορά. Το καρτέλ προετοιμάζει μάλιστα την επιστροφή στην αγορά κάπου 1,65 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα,τους επόμενους μήνες και οι αναλυτές πιστεύουν ότι αυτό το τελικό χτύπημα θα προκαλέσει σημαντική πτώση της τιμής του πετρελαίου.

Για την ιστορία, η μέση τιμή για ένα βαρέλι Brent το 2023 ήταν 82 δολάρια.

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν σημαντική πτώση την περασμένη εβδομάδα. Η αναλύτρια της Commerzbank,Μπάρμπαρα Λάμπρεχτ επισημαίνει ότι η Σαουδική Αραβία επιδιώκει να αυξήσει το μερίδιο αγοράς της, κάτι που θα μπορούσε να επιδεινώσει περαιτέρω την υπερπροσφορά. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προβλέπει ότι το πλεόνασμα θα μπορούσε να φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ το επόμενο έτος.

Ο παράγοντας Τραμπ

Εκτός από τα πρωταρχικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η αγορά πετρελαίου, οι πολιτικές συνθήκες επηρεάζουν επίσης τη διαμόρφωση των τιμών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συμβάλει άλλωστε με την πολιτική του στη διαμόρφωση των τιμών. Με το σχέδιο των 20 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, αναμένεται να μειωθεί η ένταση στη Μέση Ανατολή, γεγονός που ενισχύει την τάση μείωσης των τιμών του μαύρου χρυσού.

Την ίδια ώρα, οι αναλυτές εξετάζουν πάντως τις επιπτώσεις από το «κλείσιμο» του αμερικανικού δημοσίου. «Μόνο ένα παρατεταμένο κλείσιμο θα μπορούσε να μειώσει τη ζήτηση πετρελαίου. Η φαινομενικά υγιής κατάσταση εφοδιασμού στην αγορά πετρελαίου δεν θα πρέπει να επηρεαστεί αρνητικά από το κλείσιμο. Εάν η αγορά αντιδράσει, οι τιμές θα πρέπει να μειωθούν αντί να αυξηθούν ως αποτέλεσμα αυτού του ζητήματος», εκτιμούν παράγοντες της αγοράς.

Η Unicredit αναμένει πάντως,επίσης, σημαντικές μειώσεις. «Ενώ ο ΟΠΕΚ+ επιδιώκει να ανακτήσει έδαφος, η επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο έχει επαναφέρει μια αμερικανική ενεργειακή ατζέντα με σταθερή εστίαση στην προσφορά, με επίκεντρο την απελευθέρωση και την επέκταση των ορυκτών καυσίμων».