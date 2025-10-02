OpenAI: Ξεπέρασε την SpaceX – Στα 500 δισ. δολάρια η αξία της

Η OpenAI, η εταιρεία πίσω από το ChatGPT, έφτασε σε αξία τα 500 δισ. μετά από συμφωνία που επιτρέπει σε νυν και πρώην εργαζόμενους να πουλήσουν μετοχές συνολικής αξίας 6,6 δισ. δολαρίων.

Αυτή η δευτερογενής πώληση, αποτιμά την μητρική εταιρεία του ChatGPT πάνω από την SpaceX του Έλον Μασκ και την καθιστά την πολυτιμότερη startup στον κόσμο. Προηγουμένως, η OpenAI είχε αποτιμηθεί στα 300 δισ. δολάρια.

Ως μέρος της συμφωνίας, οι εργαζόμενοι της OpenAΙ πούλησαν μετοχές αξίας 6,6 δισ. δολαρίων σε ένα σύνολο επενδυτών που περιλάμβανε τις Thrive Capital, Softbank Group, Dragoneer Investment Group, MGX του Άμπου Ντάμπ και T. Rowe Price, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα. Έτσι εκτοξεύθηκε η αξία της αμερικανικής εταιρείας πολύ πάνω από τα 300 δισ. δολάρια που είχε αποτιμηθεί προηγουμένως, κατά τη διάρκεια ενός γύρου χρηματοδότησης με επικεφαλής την SoftBank.

Οι μεγάλες startp των ΗΠΑ συχνά διαπραγματεύονται την πώληση μετοχών για τους υπαλλήλους τους ως τρόπο ανταμοιβής και διατήρησης του προσωπικού, αλλά και για να προσελκύσουν εξωτερικούς επενδυτές.

Αυτή η ραγδαία άνοδος υπογραμμίζει την επενδυτική φρενίτιδα που περιβάλλει τις ηγέτιδες εταιρείες ενός κλάδου της τεχνολογίας που έχει τη δυνατότητα να μεταμορφώσει την παγκόσμια βιομηχανία και τις οικονομίες, σχολιάζει το πρακτορείο Bloomberg.

Η OpenAI του Σαμ Άλτμαν Altman είναι ανάμεσα στις εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της Nvidia, που ηγούνται της παγκόσμιας προσπάθειας για την κατασκευή data centers και την ανάπτυξη υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης, μια δραστηριότητα που αναμένεται να κοστίσει τρισεκατομμύρια δολάρια. Αν και δεν έχει ακόμη αποφέρει κέρδος, η αμερικανική startup εταιρεία συμβάλλει στην τροφοδότηση αυτής της άνθησης των υποδομών συνάπτοντας συμφωνίες γιγαντιαίου μεγέθους με εταιρείες όπως η Oracle και η SK Hynix.

Πάνω από την SpaceX

Η συμφωνία ανεβάζει την OpenAI πάνω από την αξία των 400 δισ. δολαρίων της SpaceX.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για την εταιρεία, η οποία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Microsoft για να μετατραπεί σε πιο παραδοσιακή κερδοσκοπική επιχείρηση δημοσίου συμφέροντος.

Τόσο ο Άλτμαν όσο και ο Έλον Μασκ, που ήταν συνιδρυτές της OpenAI, έχουν μιλήσει για τον πιθανό υπαρξιακό κίνδυνο που ενέχει η τεχνητή νοημοσύνη για την ανθρωπότητα. Ωστόσο, εκτότε έχουν συγκρουστεί με τον Μασκ να έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη για να προσπαθήσει να σταματήσει την αναδιοργάνωση, κατηγορώντας την OpenAI ότι αθέτησε τις υποσχέσεις που του είχε δώσει όταν βοήθησε στη δημιουργία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού.

Όσον αφορά την ίδια την επιχείρηση, η OpenAI αντιμετωπίζει μία όλο και πιο ανταγωνιστική αγορά για ταλέντα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας ανταγωνίζονται για τους πόρους που χρειάζονται. Η Meta Platforms, για παράδειγμα, έχει προσλάβει ερευνητές από την OpenAI και άλλα κορυφαία εργαστήρια για τη νέα της ομάδα «υπερνοημοσύνης», προσφέροντας εντυπωσιακά πακέτα αμοιβών.

Η δευτερεύουσα πώληση θα μπορούσε να βοηθήσει την OpenAI να παρακινήσει το προσωπικό να παραμείνει στην εταιρεία και να απορρίψει αυτές τις γενναιόδωρες προσφορές αποζημίωσης.