H Wall Street αγνόησε το shutdown «απαντώντας» με νέο ιστορικό υψηλό

H Wall Street αγνόησε το shutdown, τη διακοπή λειτουργίας των ομοσπονδιακών υπηρεσιών των ΗΠΑ, «απαντώντας» με νέο ιστορικό υψηλό. Οι traders ευελπιστούν ότι το shutdown θα είναι μικρής διάρκειας και θα έχει μικρό αντίκτυπο στην οικονομία.

Ο S&P 500 ενισχύθηκε 0,34% στις 6.711,20 μονάδες, που αποτελεί νέο ιστορικό υψηλό. Ενδοσυνεδριακά είχε επίσης αγγίξει επίπεδα ρεκόρ. Ο Nasdaq σημείωσε άνοδο 0,42% στις 22.755,16 μονάδες, ενώ ο Dow Jones κατέγραψε κέρδη 0,09% κλείνοντας στις 46.441,10 μονάδες.

Πρόκειται για αξιοσημείωτο γύρισμα της αγοράς, καθώς στα χαμηλά της συνεδρίασης, ο S&P 500 υποχωρούσε 0,5%. Η άνοδος του δείκτη καθοδηγήθηκε από τα κέρδη των μετοχών στον κλάδο υγείας με πρωταγωνιστές τις Regeneron Pharmaceuticals και Moderna. Ο S&P 500 αποχαιρέτισε το Σεπτέμβριο με κέρδη άνω του 3%.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ οδηγήθηκε σε κλείσιμο, αφού απέτυχαν οι προσπάθειες της Γερουσίας, που ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικανούς, να περάσει προσωρινό νομοσχέδιο χρηματοδότησης την Τρίτη. Οι Δημοκρατικοί ζητούν ως όρο την παράταση φορολογικών ελαφρύνσεων για την υγειονομική περίθαλψη, από την οποία επωφελούνται εκατομμύρια Αμερικανοί.

«Η αγορά δεν δείχνει ανήσυχη», δήλωσε ο Λούις Ναβελιέ, ιδρυτής της Navellier & Associates. «Οι επενδυτές που περίμεναν διόρθωση θα πρέπει να περιμένουν ακόμα. Η ορμή παραμένει θετική».

Παραδοσιακά, η χρηματιστηριακή αγορά αντέχει σε κυβερνητικά shutdowns, ωστόσο η παρούσα κατάσταση ενδέχεται να αποδειχθεί πιο επικίνδυνη, εξαιτίας των πολλών ταυτόχρονων οικονομικών παραμέτρων. Οι επενδυτές ανησυχούν για επιβράδυνση της αγοράς εργασίας, πιέσεις στον πληθωρισμό, υπερβολικά υψηλές αποτιμήσεις μετοχών και αυξημένη συγκέντρωση κεφαλαίων σε λίγες εταιρείες.

Το ανεξάρτητο Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου (CBO) εκτίμησε την Τρίτη ότι περίπου 750.000 ομοσπονδιακοί υπάλληλοι θα τεθούν σε αναστολή εργασίας. Ο Τραμπ έχει απειλήσει με μαζικές απολύσεις εάν συνεχιστεί το shutdown, προσθέτοντας έναν επιπλέον οικονομικό κίνδυνο.

Ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε σε ενημέρωση Τύπου στον Λευκό Οίκο ότι η κυβέρνηση Τραμπ «θα χρειαστεί να απολύσει κάποιους υπαλλήλους αν συνεχιστεί το shutdown», αν και, όπως είπε, δεν έχουν ληφθεί τελικές αποφάσεις. Ο Βανς πρόσθεσε ότι δεν πιστεύει πως το shutdown θα κρατήσει πολύ και ότι υπάρχουν «ενδείξεις πως κάποιοι μετριοπαθείς Δημοκρατικοί αρχίζουν να υποχωρούν».

Αυτή τη φορά, οι αγορές είναι πιθανό να εστιάσουν στη διάρκεια του shutdown, καθώς μια παρατεταμένη διακοπή μπορεί να καθυστερήσει τη δημοσίευση σημαντικών οικονομικών στοιχείων ενόψει της συνεδρίασης της Fed στα τέλη Οκτωβρίου. Το υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει σχεδόν όλες τις δραστηριότητές του, πράγμα που σημαίνει ότι τα στοιχεία για τις θέσεις εργασίας του Σεπτεμβρίου δεν θα δημοσιευτούν αυτή την εβδομάδα.

Στοιχεία από την ADP έδειξαν ωστόσο ότι οι προσλήψεις στον ιδιωτικό τομέα μειώθηκαν κατά 32.000 τον περασμένο μήνα, πολύ χαμηλότερα από την εκτίμηση για αύξηση 45.000 θέσεων εργασίας που είχαν προβλέψει οικονομολόγοι του Dow Jones. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πτώση από τον Μάρτιο του 2023 και αποκτά μεγαλύτερη σημασία λόγω της απουσίας άλλων οικονομικών δεδομένων εξαιτίας του shutdown.

Η διακοπή αυτή σημαίνει ότι η Fed θα πρέπει να λάβει αποφάσεις με περιορισμένα δεδομένα, με τις αγορές να αναμένουν τη δεύτερη μείωση επιτοκίων για φέτος στα τέλη Οκτωβρίου και μία ακόμη τον Δεκέμβριο. Τα στοιχεία της ADP και οι επιπτώσεις του shutdown ενισχύουν την προσδοκία ότι η Fed θα προχωρήσει σε μείωση επιτοκίων μέσα στον μήνα.

«Το πλαίσιο αυτού του shutdown είναι πολύ διαφορετικό από εκείνο του 2018, που ήταν το μεγαλύτερο σε διάρκεια στην ιστορία», δήλωσε ο Τζέι Γουντς, στρατηγικός αναλυτής στην Freedom Capital Markets.