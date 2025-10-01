To σκληρό μπρα ντε φερ Δημοκρατικών – Τραμπ που έφερε το shutdown

Το αδιέξοδο μεταξύ Τραμπ και των Δημοκρατικών του Κογκρέσου έχει προκαλέσει το 15ο λουκέτο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ από το 1981 έως σήμερα.

Τα αίτια που πυροδότησαν την αντιπαράθεση και τι θα απαιτηθεί για να «ανοίξει» ξανά η κυβέρνηση μπορούν να συνοψισθούν στα εξής:

Τι ζητούν οι Δημοκρατικοί

Παρότι δεν έχουν ιδιαίτερη δύναμη στα δύο νομοθετικά Σώματα, οι Ρεπουμπλικάνοι του Τραμπ ελέγχουν μεν τόσο τη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και τη Γερουσία, αλλά εξακολουθούν να χρειάζονται τουλάχιστον επτά ‘Δημοκρατικές’ ψήφους για να περάσουν οποιοδήποτε νομοσχέδιο δαπανών από τη Γερουσία. Εκεί, σε μια βουλή 100 εδρών, χρειάζονται 60 ψήφοι για να υπερψηφισθούν τα περισσότερα από τα δημοσιονομικά νομοθετήματα.

Οι Δημοκρατικοί χρησιμοποιούν αυτό το πλεονέκτημα προκειμένου να πιέσουν για συνέχιση και επέκταση των επιδοτήσεων υγειονομικής περίθαλψης σε άτομα που καλύπτονται ασφαλιστικά μέσω του Νόμου για την (οικονομικώς) Προσιτή Φροντίδα Υγείας (Affordable Care Act – ΑCΑ)

Μέχρι στιγμής, έχουν αρνηθεί να υποστηρίξουν το νομοσχέδιο για τις κυβερνητικές δαπάνες καθώς κρίνουν ότι δεν αντιμετωπίζει επαρκώς το ζήτημα.

Η πρόταση των Δημοκρατικών ζητεί μονιμοποίηση των ενισχυμένων φορολογικών ελαφρύνσεων που σε άλλη περίπτωση λήγουν στο τέλος του έτους. Θα τις καθιστούσε δε διαθέσιμες σε πολλά περισσότερα νοικοκυριά μεσαίου εισοδήματος.

Εάν το Κογκρέσο δεν αναλάβει δράση, το κόστος ασφάλισης υγείας θα αυξηθεί δραματικά για πολλά από τα 24 εκατομμύρια Αμερικανούς που ασφαλίζονται μέσω του ACA, σύμφωνα με το ανεξάρτητο Ίδρυμα Οικογένειας Kaiser. Ο αντίκτυπος θα είναι πιο έντονος στις πολιτείες που ελέγχονται από τους Ρεπουμπλικάνους και δεν έχουν επεκτείνει το σχέδιο υγείας Medicaid για τους φτωχούς.

Οι Δημοκρατικοί θέλουν επίσης ένα προστατευτικό «μαξιλάρι» που θα απαγορεύει στον Τραμπ να αγνοήσει μονομερώς τις διατάξεις του ACA ή να παρακρατά προσωρινά διαθέσιμα κεφάλαια.

Η πρότασή τους ζητεί επίσης να διασφαλίζεται ότι οι μετανάστες που βρίσκονται νόμιμα στη χώρα θα συνεχίσουν να καλύπτονται από την ACA. Αυτό θα ανέτρεπε μια πτυχή του «Μεγάλου και Ομορφου» νόμου που ψήφισαν οι Ρεπουμπλικάνοι αυτό το καλοκαίρι, ο οποίος αποκλείει πολλούς νόμιμους μετανάστες από την ασφαλιστική κάλυψη έως το 2027.

Οι αλλαγές που προτείνουν Δημοκρατικοί θα παρείχαν κάλυψη υγείας σε επτά εκατομμύρια Αμερικανούς έως το 2035, οι οποίοι διαφορετικά θα έμεναν ανασφάλιστοι, σύμφωνα με το (μη κομματικό) Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου, αλλά θα αύξαναν επίσης τις κυβερνητικές δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη κατά 662 δισεκατομμύρια δολάρια σε διάστημα 10 ετών.

Το αγκάθι του μεταναστευτικού

Οι Ρεπουμπλικάνοι αντιτείνουν ότι η πρόταση των Δημοκρατικών θα επέτρεπε την (επιδοτούμενη) κάλυψη ACA σε άτομα που βρίσκονται παράνομα στη χώρα. Κάτι που δεν δεν είναι αλήθεια, σύμφωνα με το μη κομματικό Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου (CBO).

Το CBO αναφέρει ότι το σχέδιο των Δημοκρατικών θα αποκαθιστούσε την κάλυψη μόνο σε ορισμένες κατηγορίες μεταναστών που θα έχαναν την πρόσβαση στο ACA λόγω του μεγάλου και όμορφου νόμου των Ρεπουμπλικανών.

Η κάλυψη, λένε οι Δημοκρατικοί, θα κάλυπτε μόνο τους αιτούντες άσυλο, τους πρόσφυγες, άτομα με βίζα εργασίας και φοιτητές.

Όσοι βρίσκονται παράνομα στη χώρα δεν ήταν ποτέ «επιλέξιμοι» για επιδοτήσεις και ασφαλιστική κάλυψη.